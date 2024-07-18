中国前外长秦刚再有消息 免去中央委员职务

中国前外长秦刚已逾一年未公开露面。虽然北京已宣布他被免职。然而，关于秦刚仍然存在许多未解之谜。他是否正在接受调查？中国官方本周四再次发布了关于秦刚的消息。

（德国之声中文网）中国前外交部长秦刚自去年夏季以来未再公开露面，现已不再在中共领导层担任职务。在去年7月末举行的第十四届全国人大常委会第四次会议上，秦刚被免去中国外交部部长一职。会议决议任命王毅为外交部部长。

中国官方并未提供关于秦刚的更多详情。去年，中国外交部长秦刚自6月末出席外交活动后，突然不再出席公开活动，引发外界猜想，催生传闻。免职的消息被宣布后，中国人大常委会今年2月公告称，秦刚辞去全国人大代表职务。

本周四（7月18日），中国官媒新华社发布了《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》，其中提及：“全会决定，接受秦刚同志辞职申请，免去秦刚同志中央委员会委员职务。”

相比之下，公告中关于另外一名中国高官李尚福的表述更为严重，公报表示：“全会审议并通过了中共中央军事委员会关于李尚福、李玉超、孙金明严重违纪违法问题的审查报告，确认中央政治局之前作出的给予李尚福、李玉超、孙金明开除党籍的处分。”

李尚福最后一次现身北京是去年8月，此后便从公众视野中消失，外界对于其可能“落马”的猜测甚嚣尘上。两个月后，北京方宣布了李尚福被免职的消息。

(德新社，美联社等)

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