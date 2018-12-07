 中国“剁手”一代 离“剁命”还有多远？ | 经济纵横 | DW | 07.12.2018

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经济纵横

中国“剁手”一代 离“剁命”还有多远？

“美国人爱花明天的钱”——这种消费观念已经被中国人熟知很久，而现在中国正在迅速接近。中国央行最新公布的数据给中国年轻一代熟用手机APP贷款敲响了警钟。

Alibaba 11.11.2018 Singles' Day Umsatzanzeige (Reuters/A. Song)

阿里巴巴每年的双十一 都一定“破纪录”

（德国之声中文网）想剁手买一个一万多人民币的最新的iPhone，但是口袋里没剩多少钱？对于如今中国的年轻人来说，这都不是问题。用"共享现金"、"自如口袋"、"钱进贷"这类手机APP，只需要符合很低的要求，比如使用一个实名制手机号三个月以上，甚至不需要提供任何证明支付能力的个人资料，就能把买新手机的钱借出来。但中国央行最新公布的一组数据，给中国超前消费的人群敲响了警钟。

中国人民银行不久前公布了"2018年第三季度支付体系运行总体情况"。这是中国央行经常公开的一组数据信息。但其中的一个数据得到了中国社交媒体的广泛关注，即"信用卡逾期半年未偿信贷总额880.98亿元，环比增长16.43%。"。与央行推出相关统计数据之初2010年同期的79.21亿元相比，8年来翻了超过11倍。

随着这组最新数据的公布，一篇题为"881亿！刚刚，央妈突然公布一个数据，它正在摧毁年轻人"的微信文章也在网络上广为流传。文章作者写道：

来啊 快活啊 反正有大把时光

来啊 爱情啊 反正有大把愚妄

来啊 流浪啊 反正有大把方向

来啊 造作啊 反正有大把风光

歌词里的世界，唱得人心蠢蠢欲动；

然而，造作之后，是这个世上最深的深渊！

文章作者指出：贫穷，是这一代年轻人最显著地标签。然而比贫穷更可怕的是，一边是年轻人一贫如洗，月月光的口袋，一边却又是疯狂的信贷逾期，冰与火之间，这届年轻人的生活，犹如深渊。

China Apple Store in Beijing (picture-alliance/dpa/H. H. Young)

中国年轻人 每三个人里面就有两个人借款买iPhone（资料图片）

"毒广告"和消费主义

随后作者批评了当今中国文化中，"横行"的"毒广告"，和被"疯狂助推"的消费主义。包括那些"你舍不得买那些漂亮、好看、具有品质感的东西，是因为潜意识认为自己配不上它们。"、"没有一个姑娘会因为买买买变穷，尤其是漂亮的姑娘"以及"聪明的女人，舍得为自己花钱"等赤裸裸将"女权主义"和消费挂钩，煽动人们的欲望，掏自己的口袋，卖商家产品的广告文化。

同时大量中国媒体引用汇丰银行最新的一项调查报道称，中国90后的负债额是月收入的18.5倍。已经工作的90后，人均负债超过12万。"美国人爱花明天的钱"--这种观念已经被中国人熟知很久，而现在中国正在迅速接近。据"腾讯财经"报道，中美两国的居民短期消费贷款余额与当年的消费支出比值已然十分接近。报道称：美国这两者的比值，自2008年以来一直稳定在26%左右；随着最近两年的经济复苏，2017年缓慢上升至28.8%。中国2008年这个比值尚不足5%，但随着最近几年消费贷等的快速发展，至2017年底这个数据已经上升至26.7% 。

12万的数字对于月净收入大约为1万人民币左右的"白领"上班族来说，也不是一笔小数。更何况大多数网络信贷APP的利息惊人，比如"闪贷"。这款APP虽然能够提供500至50000人民币的"大额"消费贷款，但月参考利息为2%左右，年化利息超过24%。这对于世界上任何一家放贷机构来说，都是一笔利润巨大的信贷业务。

China 11.11. Shopping Festival Alibaba Archivbild April 2014 (AFP/Getty Images/M. Ralston)

阿里巴巴每年的双11 会让厂商好好忙一阵子（资料图片）

不理性"剁手" 剁下的是命

另根据金融智能搜索平台"融360"发布的消费调查数据，中国90后一代在借贷市场上的占比高达49.31%，在亚洲同龄人中排第一。不仅如此，这其中有28.57%的人使用消费贷款，就是为了偿还其他贷款。"拆了东墙补西墙"这一招，中国的年轻人已经掌握纯熟。

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连续几年来，中国的“双十一”一再刷新网购消费新纪录。在一场购物狂欢之后，是否会有很多人想到，网购商品也会造成大量的包装垃圾。环保组织更是将“剁手狂欢节”称作是对环境的一场灾难。 (17.11.2017)

中国有“双十一”，德国有“黑五”。从美国传到德国的这个“剁手日”近几年替代了传统的打折季，成为商家一年中最重要的销售日。也许你并不会惊讶——调查结果发现，黑色星期五并不是一个真正买打折商品的绝佳时机。 (23.11.2018)

今年的双十一购物狂欢再次刷新纪录，龙头网企一天內交易总额高达二千多亿。不过，商家促销活动的“游戏规则”越来越复杂也引起消费者吐槽，而且购物狂欢导致的包装材料浪费也为环保组织所诟病。 (11.11.2018)

与黑色星期五不同，中国双11购物节主要集中在本国拥有智能手机的消费者身上。曾经的光棍节如今已成为全球最大的网上购物节，由电商巨头阿里巴巴主导。 (11.11.2017)

如此看来，中国的年轻人真的是"虱子多了不咬，债多了不愁"的一代吗？根据统计数据源的不同，也有研究报告得出的结果与上述情况有所不同。信贷APP"花呗"联合"DT财经"发布的中国《2017年轻人消费生活报告》显示，在1985年-1999年出生的用户主体中，虽然76.5%的年轻用户在购买手机时都会选择使用分期。但69.4%的用户每月消费都能控制在授信额度的2/3以内。报告因此得出结论称：多数中国年轻人能做到"剁手"的同时保持理性。

但如果"剁手"不理性，一旦信用逾期，中国的催债公司会动用各种办法。包括给借债人的父母、同学、朋友以及亲戚打电话，施加心理压力，而这种压力有可能是致命的。2018年初，一则武汉理工大学研究生因欠13个网贷APP5万多人民币而在一家旅社中自杀的消息曾震惊中国社交媒体。根据包括"新浪财经"在内的中国媒体报道，这位学生自杀前在手机的便签中留言写道："我去死了。自杀的。在武汉玩了一年，什么事都没做。没什么遗产留下，借了一屁股债，不会还了。我太幼稚了，大人和我说的都是对的。可惜我明白太晚。都是我自己的错，对不起……"

 

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Butler Roboter (Getty Images/AFP/M. Ngan)

哪里已有人工智能的身影？

越来越多人断言，未来属于人工智能。其实，人工智能现在就已悄悄进入人们的生活。 

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