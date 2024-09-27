中国刺激经济措施：太迟太少？

本周五，中国央行如期降低利率，向银行系统注入流动性。近期中国政府集中宣布和推出刺激措施，以期让经济增长达到5%左右的预定目标。但有专家认为，目前的举措还不足以让经济全面复苏。

（德国之声中文网）按照中国人民银行行长潘功胜周二做出的宣布，中国人民银行周五（9约27日）将银行存款准备金率（RRR）下调了50个基点，这是央行今年第二次下调存款准备金率。

此举预计将为银行系统释放1万亿元人民币（约合1,425亿美元）的流动性。潘功胜还罕见表示，今年内将视市场流动性状况，可能择机进一步下调存款准备金率。

路透社报道称，预计更多的财政措施将在10月1日开始的中国国庆假期前公布。日前中共中央政治局的一次会议表明，北京对日益加剧的经济困境有了更强的紧迫感。

报道援引知情人士称，作为会议决定推出新的财政刺激措施的一部分，中国还计划发行价值约2万亿元人民币的特别主权债券，并下调购房首付。

凯投宏观（Capital Economics）亚洲首席经济师马克·威廉姆斯（Mark Williams

估计，该方案 "将使年产值相对于其他情况下提高 0.4%"。 他说："虽然今年这个时候已经很晚了，但尽快实施这种规模的一揽子计划应该足以使经济增长达到5%左右的目标"。

受经济刺激预期影响，中国股市有望创下2008年以来业绩最好的一周。

财政刺激和补贴

鉴于房地产危机和消费信心不足，中国正面临巨大的通货紧缩压力。而在全球贸易环境日益紧张的情况下，过度依赖出口的问题也暴露无遗。近几个月的一系列经济数据均未达到预期。经济学家担心，中国经济增长目标面临风险，并可能出现长期结构性增长放缓。

高盛分析师在一份报告中写道："经济增长的持续疲软已经触及了政策制定者的痛苦阈值"。

凯投宏观的中国经济研究主管埃文斯-普里查得(Julian Evans-Pritchard)则表示，这些举措是"自疫情爆发初期以来最重大的一揽子刺激计划"。但他认为，"这可能还不够"，中国经济全面复苏需要比目前政府支出适度增加更大规模的财政支持。

《华尔街日报》引述的经济学家也表示，如果没有相应的恰当财政刺激，货币宽松对经济的任何影响都将是短暂的。

埃文斯-普理查德认为，"随着家庭去杠杆化，以及许多民营企业对借贷持谨慎态度，货币政策在中国已失去大部分效力。"

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预计未来几天将宣布的财政方面的措施因此备受关注。通过特别债券筹集的1万亿元将用于增加对消费品更新计划以及大型企业设备升级的补贴。这些资金还将用于向所有有两个孩子的家庭提供每月每孩约800元的补助金。

北京还计划通过发行一万亿元的专项主权债券，帮助地方政府解决债务问题。彭博社周四报道称，中国还在考虑向其最大的国有银行注资最多1万亿元人民币。

转向刺激消费

路透社报道指出，即将实施的财政措施标志着中国政府的刺激经济举措从之前的主要流向投资向刺激消费的方向略微转变。十多年来，中国政府一直表示要刺激消费，但在这方面进展甚微。

中央还承诺稳定陷入困境的房地产市场，宣布将扩大房产项目白名单，让有关房企获得进一步融资，并盘活闲置土地。

野村证券分析师在一份报告中说，这样的 "震撼策略"（ shock and awe）可能是为了启动市场和提振信心。"但中国政府最终仍有必要出台经过深思熟虑的政策，来解决许多深层次问题，尤其是如何稳定房地产行业的问题。"

（路透社、华尔街日报）

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