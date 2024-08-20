中国制造特斯拉获得欧盟较低税率

欧盟委员会宣布计划对中国制造的特斯拉电动汽车额外征收9%关税，远远低于中国企业可能面临的关税水平，原因是特斯拉从中国获得的补贴少于国内制造商。

（德国之声中文网）欧盟委员会周二（8月20日）宣布计划对中国制造的特斯拉电动汽车额外征收9%关税，远远低于中国企业可能面临的关税水平。

由于欧盟的反补贴调查得出结论，认为从中国进口的电动汽车不公平地损害了欧洲竞争对手，欧盟上月在目前10%的关税基础上对从中国进口的电动汽车征收高额临时关税。

北京强烈反对欧盟的关税决定，并已向世界贸易组织提起上诉。布鲁塞尔对此表示关注，但也表示其措施符合世贸组织的规定。

周二，欧盟委员会发布了一份计划草案，其中关税税率略有调整，但需在8月底之前听取有关各方的意见，并最迟在10月底之前获得欧盟成员国的批准。

主要中国制造商面临的关税将为：市场领导者比亚迪17%，略低于之前的17.4%；吉利为19.3%，低于之前的19.9%；上汽为36.3%，低于之前的37.6%。

其他配合布鲁塞尔调查的中国生产商将面临21.3%的关税，略高于之前的20.8%；而那些未配合调查的生产商将面临最高36.3%的关税。

马斯克的中国制造特斯拉——在中国生产Model 3和Model Y——曾要求布鲁塞尔为其设定特定税率，最终委员会决定为其设定9%的关税，因为特斯拉从中国获得的补贴少于国内制造商。

其中考量的主要利益包括低于市场价值的电池供应、低于市场价值的土地使用权以及各种中国对出口企业的补贴。

欧盟委员会还决定，参与中国合资并从中国出口电动汽车的欧洲制造商将适用其中国合作伙伴的税率。

受影响的欧洲公司包括德国的大众和宝马，它们担心欧盟的关税可能会损害与中国的贸易关系，因为它们在中国有重要的商业利益。

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欧盟委员会的平衡行动

在欧盟发表有关电动车关税的计划草案之后，中国欧盟商会（CCCEU）发表声明称，“对欧盟委员会的保护主义做法表示强烈不满和坚决反对。”

声明中提到：“欧盟委员会不公平地使用贸易工具阻碍电动车自由贸易，这种保护主义做法最终将削弱欧洲电动车行业的韧性。”

该团体警告称：“这将加剧中欧之间的贸易紧张局势，向全球合作和绿色发展发出极其负面的信号。”

中国商务部也在8月20日晚间表示“坚决反对、高度关切”，并希望欧方以“理性务实的态度”和中方合作，采取实际行动避免贸易摩擦升级。

欧盟委员会一位官员表示，欧盟执行机构仍然“愿意”通过不诉诸关税来解决贸易争端，但关键在于中国。

该官员表示：“我们认为现在很大程度上取决于中国提出替代方案。”

关于自7月5日以来公司面临的以银行担保形式提供的临时关税，欧盟委员会表示，已确定没有法律依据收取这笔资金，一旦最终措施生效，这笔资金将被释放。

近年来，中国与欧盟在涉及贸易、技术和国家安全的一系列问题上屡屡发生冲突。

欧盟发起了一系列针对中国对太阳能电池板、风力涡轮机和火车补贴的调查，而中国政府则开始对进口的欧洲白兰地和猪肉进行调查。

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但布鲁塞尔维持着微妙的平衡，试图捍卫欧洲至关重要的汽车工业并转向绿色产业，同时避免与北京摊牌。

中国成为电动汽车强国的部分原因在于有针对性的产业战略，北京向国内企业以及研发投入了大量国家资金。

这种做法使中国企业在提供更便宜、更高效的电动汽车方面获得了关键优势，超过了没有得到如此慷慨的国家支持的欧洲汽车制造商。

根据大西洋理事会的数据，2023年中国电动汽车的海外销售增长了70%，达到341亿美元。其中近40%销往欧盟，使得欧盟成为中国电动汽车的最大出口市场。

（法新社）

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