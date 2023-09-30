中国制造业PMI止跌回升 触底反弹有望？

（德国之声中文网）根据中国国家统计局周六（9月30日）公布的数据，9月份的中国制造业采购经理指数（PMI）从上个月的49.7％升至本月的50.2％ ，略高于50%的扩张与收缩分界线，重返扩张区间。

采购经理指数（PMI）是通过对企业采购经理的月度调查结果统计汇总、编制而成的指数。当PMI高于50%时，反映经济总体较上月扩张；低于50%，则反映经济总体较上月收缩。

多项指数回升

该份由中国国家统计局和中国物流与采购联合会公布的数据报告显示，与前一个月相比，9月份的生产指数、新订单指数和从业人员指数等指标均有所回升。

在经历景气低迷的上半年后，中国经济在8月份出现了初步改善迹象，工厂生产和零售额增长加快，出口和进口降幅收窄，通货紧缩压力减轻。 8月份规模以上工业企业利润实现由降转增，同比增长17.2%。

「经济触底反弹」

对此，中国国家统计局高级统计师赵庆河指出，随着政策效应不断累积，经济运行中的积极因素不断增多。他提到，除了PMI以外，9月份的非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数也位于位于扩张区间，分别为51.7%和52.0%，显示中国经济景气水平有所回升。

国泰君安国际的首席经济学家周浩也认为：「这样的制造业采购经理指数，加上良好的工业利润数据，表明经济正在逐渐触底反弹。」

尽管仍在发展中的房地产危机对中国经济产生了一定影响，但保银资产管理公司的首席经济学家张智威对政府政策表示肯定：「中国经济企稳的部分原因是房地产业政策的放松」。他补充道：「未来的关键问题是财政政策是否会加大支持力度。我认为会的，但从时间上看，财政政策改变可能会发生在明年而不是今年。」

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



（美联社、路透社、新华网）

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