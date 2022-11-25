中国制造业PMI指数11月继续下滑

（德国之声中文网）今年十一月，中国的经济景气度仍在继续恶化。尽管当局严格坚守清零战略，新冠感染人数仍不断创下新高，不断收紧的防疫措施也引发了席卷全国的抗议浪潮。与此同时，经济活动则更加陷入低迷状态。官方周三在北京公布的十一月采购经理指数（PMI）已从49.2降至48点。这是今年四月以来的最低水平。分析师们此前预测十一月PMI可达到49。

服务业商务活动指数则在十一月从48.7降至46.7，而此前经济学家的预测值则为48点。采购经理综合指数也从49降至47.1。一般认为，50点是至关重要的经济景气指标，低于这一指标意味着中国经济增速正在明显减缓。

官方公布的经济指数主要基于对大型企业和国有企业的调查。为了刺激经济发展，国家为上述企业出台了慷慨的提振计划。因此，周四中国经济类期刊《财新》即将发布的PMI指标也非常值得关注，因为这一指数源自对中国中小型私营企业的问卷调查。鉴于中国政府严苛的清零战略已经严重阻碍经济发展，专家们普遍认为，中国央行今后几个月内很有可能会出台新的经济提振措施。不过，德新社援引 Pinpoint Asset Management首席经济学家张智威（音）报道称，一般认为，今年12月以及明年第一季度，中国经济仍在处于低迷萎缩的状态。

（德新社等）

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