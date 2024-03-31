中国制造业PMI指数重回扩张区间

（德国之声中文网）时隔5个月之后，中国制造业活动重新回到扩张区间。根据中国国家统计局周日（3月31日）公布的数据，今年3月制造业采购经理人指数（PMI）为50.8%，比上月上升了1.7个百分点，回到枯荣线之上。

美联社指出，在过去一年中，中国制造业PMI指数几乎一直在枯荣线以下（只有2023年9月短暂超过50），这意味着制造业生产活动总体处于收缩状态。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河在解读制造业PMI时说，3月份，随着企业在春节过后加快复工复产，市场活跃度提升。一些网民社交媒体上表示，由于缺少新订单，一些企业从2023年底一直停工到春节过后，持续时间最长达到140天。

赵庆河也说，企业生产经营中仍面临一些突出问题，比如面临行业竞争加剧、市场需求不足的企业仍然占有较高比例。当前推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新等政策措施还需进一步细化落实，为制造业高质量发展提供有力支撑。

周日公布的数据还包括非制造业PMI指数，3月份非制造业商务活动指数为53.0%，比上月上升1.6个百分点，达到了2023年6月以来的最高水平，显示非制造业景气水平持续回升。

彭博社（Bloomberg）此前的一项调研表示，中国3月制造业PMI指数应该会回到扩张区间，尽管当时预测的数值相对谨慎（50.1%）。

这一增长对北京来说是一个令人鼓舞的迹象，自2022年底取消严格的防疫政策以来，北京一直在努力刺激经济反弹。然而在房地产行业持续危机、青年失业率高企和通货紧缩的压力之下，中国经济的复苏速度低于预期。与此同时，全球经济放缓也削弱了海外市场对中国产品的需求。

在今年的“两会”期间，中国政府宣布2024年经济增长率的目标为5%，许多经济学家认为这个目标颇具雄心。

近几个月来，当局出台一系列措施以增加基础设施支出，重振经济活动，但结果好坏参半。不过今年2月，中国消费者价格指数出现了去年8月以来的首次小幅上扬，缓解了通货紧缩的压力。

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