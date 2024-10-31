中国制造业PMI回升 经济学家乐观看待

中国PMI指数在连续六个月收缩之后终于出现反弹。经济学家认为，随着中国政府一系列的货币和财政政策，经济势头将出现转机。

（德国之声中文网）中国官方数据周四（10月31日）显示，本月中国制造业产出出现增长，这也是自今年4月以来首次。这对于努力促进国内经济活动的中国政府来说是个难得的好消息。

中国国家统计局公布，作为衡量工业产出的关键指标，其10月份的制造业采购经理指数（PMI）为50.1，高于9月份的49.8，也优于彭博社分析师预测的49.9。

止跌回升

高于50表明制造业活动扩张，低于50则表明制造业收缩。该关键指标已连续六个月低于50。上一次出现增长是在4月份，当时的PMI为50.4。国家统计局称，周四公布的数据显示，“制造业景气水平回升”。

ING大中华区首席经济学家Lynn Song写道：“50.1的水平是PMI可能出现的最小扩张，但仍打破了继续收缩的预期。”她补充，最新数据“是一个积极的迹象，表明我们在9月份看到的工业生产小幅反弹可能会持续下去。”

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官方称年增长率5％指日可待

中国正在与低迷的国内消费、持续的房地产行业危机和飙升的政府债务作斗争，这些变数都威胁着当局今年提出的官方增长目标。不过，中国官员们最近称，年增长率5％左右的目标指日可待。

国际货币基金组织在上周发布的一份报告中则将中国今年的经济增长预测略微下调至4.8%。

预计更多新政即将出台

最近几周，中国政府推出了一系列措施为经济注入资金，包括多次下调关键利率和放宽购房限制等。

保银投资总裁兼首席经济学家张智威周四在一份报告中说，他预计“随着货币和财政政策的放松，经济势头将适度改善”。

但许多投资者仍在等待重大财政刺激计划的正式确认。下周，中国最高立法机构--全国人民代表大会常务委员会将于11月4日至8日举行会议，并在最后一天批准新的财政方案。

张智威预计，在下周的美国大选之后，中国会有更多关于即将出台的经济政策的“暗示” 。

（法新社）

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