 中国制造业由荣变枯 增长保5%进入冲刺阶段 | 经济纵横 | DW | 31.10.2023

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经济纵横

中国制造业由荣变枯 增长保5%进入冲刺阶段

中国官方公布的最新经济数据显示，制造业在经历了短暂上扬行情后，开始在2023年的最后一个季度之初继续呈现出萎缩态势。这对于中国全年的经济增长目标来说，意味着什么呢？

2023年 中国的制造业基本上一直处于萎缩状态（资料图片）

2023年 中国的制造业基本上一直处于萎缩状态（资料图片）

（德国之声中文网）尽管最近的数据显示了中国经济的初步复苏迹象，但中国国家统计局周二最新公布的数据显示，由于十月制造业活动意外地萎缩，中国股市打破了连续五天的上涨势头。蓝筹股CSI 300指数下跌了0.3%，上证综合指数收盘时下跌0.1%。同时，香港的恒生指数和恒生中国企业指数均下跌了约1.7%。

据中国国家统计局最新公布的数据，中国十月份官方采购经理人指数(PMI)从50.2降至49.5，再次跌破50点的枯荣线，且未能达到预测中的50.2。此外，非制造业的PMI从上月的51.7下滑到本月的50.6，低于预期的51.8。因此，覆盖制造业和服务业的综合PMI从9月的52下降只50.7点。

有关PMI的枯荣线具体在什么点位的问题，早在2021年，就有包括“新时代证券”的分析师刘娟秀和邢曙光在内的业界人士曾指出，无论是从理论还是事实来看，PMI 真正的枯荣线都不是 50%，而是略高于 50%。因为，由于技术进步、人口增长等因素，经济长期是增长的，PMI 的长期趋势也是扩张的，应该大于 50%，只有 PMI 大于这个阈值，实际经济增速才大于潜在经济增速，产出缺口才会增加，经济才是扩张的，反之，产出缺口缩小，经济收缩。

所以，哪怕是中国制造业采购经理人指数在9月分短暂跨越了50的界限，但从2023年全年的角度来说，仍是处于长期萎缩的态势。保银投资（Pinpoint Asset Management）首席经济学家张智威表示：“10月份制造业PMI的意外下跌表明，在国内需求仍然相对疲软的同时，中国的经济复苏之路仍然是崎岖的。”

中国的光伏产业也面临着国内经济下行，国外需求疲软的巨大压力（资料图片）

中国的光伏产业也面临着国内经济下行，国外需求疲软的巨大压力（资料图片）

5%的增长目标能否保住？

受这些数据的影响，汽车和光伏公司的股票分别下跌2.3%和1.9%。此外，中国顶级房地产开发商万科在上周五报告了第三季度的疲弱业绩后，股价下跌了2.3%。

近期的数据似乎表明，尽管房地产行业曾经是中国经济的重要支柱，但由于开发商面临巨大的债务负担和销售放缓，它现在已经成为了经济增长的拖累因素。

  • China Evergrande Group

    危机重重的中国房地产业

    恒大债务重组计划告吹

    恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

  • China Peking | Logo von Immobilienfirma Country Garden

    危机重重的中国房地产业

    房企接连爆雷

    2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

  • China Peking | Proteste vor Zhongrong International Trust

    危机重重的中国房地产业

    金融信托巨头陷入财务危机

    2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

  • Chinesische Zentralbank Hauptsitz Peking 2014

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    放松限购刺激房市效果不彰

    中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

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    危机重重的中国房地产业

    空置房屋“14亿人住不完”

    据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

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    危机重重的中国房地产业

    数百万套房屋未售出

    资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。


总体来看，香港的科技巨头和中国内地开发商的股票分别下跌了2.5%和2.9%。荷兰ING银行的亚太经济专家卡奈尔（Robert Carnell）表示，尽管初步数据显示中国的经济增长势头在第四季度初已经减弱，但如果本季度其余时间的数据与这一初步数据一致，那么中国今年仍有望实现5%的增长目标。

总体而言，尽管中国政府近几个月来已经增加了对建设港口等基础设施的支出、降低了利率并放松了购房限制，但经济学家表示，仍然需要更广泛的改革来解决抑制增长的长期问题。

（综合报道）

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