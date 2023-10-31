中国制造业由荣变枯 增长保5%进入冲刺阶段

中国官方公布的最新经济数据显示，制造业在经历了短暂上扬行情后，开始在2023年的最后一个季度之初继续呈现出萎缩态势。这对于中国全年的经济增长目标来说，意味着什么呢？
（德国之声中文网）尽管最近的数据显示了中国经济的初步复苏迹象，但中国国家统计局周二最新公布的数据显示，由于十月制造业活动意外地萎缩，中国股市打破了连续五天的上涨势头。蓝筹股CSI 300指数下跌了0.3%，上证综合指数收盘时下跌0.1%。同时，香港的恒生指数和恒生中国企业指数均下跌了约1.7%。
据中国国家统计局最新公布的数据，中国十月份官方采购经理人指数(PMI)从50.2降至49.5，再次跌破50点的枯荣线，且未能达到预测中的50.2。此外，非制造业的PMI从上月的51.7下滑到本月的50.6，低于预期的51.8。因此，覆盖制造业和服务业的综合PMI从9月的52下降只50.7点。
有关PMI的枯荣线具体在什么点位的问题，早在2021年，就有包括“新时代证券”的分析师刘娟秀和邢曙光在内的业界人士曾指出，无论是从理论还是事实来看，PMI 真正的枯荣线都不是 50%，而是略高于 50%。因为，由于技术进步、人口增长等因素，经济长期是增长的，PMI 的长期趋势也是扩张的，应该大于 50%，只有 PMI 大于这个阈值，实际经济增速才大于潜在经济增速，产出缺口才会增加，经济才是扩张的，反之，产出缺口缩小，经济收缩。
所以，哪怕是中国制造业采购经理人指数在9月分短暂跨越了50的界限，但从2023年全年的角度来说，仍是处于长期萎缩的态势。保银投资（Pinpoint Asset Management）首席经济学家张智威表示：“10月份制造业PMI的意外下跌表明，在国内需求仍然相对疲软的同时，中国的经济复苏之路仍然是崎岖的。”
受这些数据的影响，汽车和光伏公司的股票分别下跌2.3%和1.9%。此外，中国顶级房地产开发商万科在上周五报告了第三季度的疲弱业绩后，股价下跌了2.3%。
近期的数据似乎表明，尽管房地产行业曾经是中国经济的重要支柱，但由于开发商面临巨大的债务负担和销售放缓，它现在已经成为了经济增长的拖累因素。
总体来看，香港的科技巨头和中国内地开发商的股票分别下跌了2.5%和2.9%。荷兰ING银行的亚太经济专家卡奈尔（Robert Carnell）表示，尽管初步数据显示中国的经济增长势头在第四季度初已经减弱，但如果本季度其余时间的数据与这一初步数据一致，那么中国今年仍有望实现5%的增长目标。
总体而言，尽管中国政府近几个月来已经增加了对建设港口等基础设施的支出、降低了利率并放松了购房限制，但经济学家表示，仍然需要更广泛的改革来解决抑制增长的长期问题。
（综合报道）
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