 中国制造业两年来首次萎缩 | 经济纵横 | DW | 31.12.2018

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经济纵横

中国制造业两年来首次萎缩

与美国的贸易冲突和全球范围景气降温给中国带来巨大压力。与此同时，服务业增长。

Wanderarbeiter in China (picture alliance/dpa)

中国工业两年来首次出现萎缩

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贸易冲突和经济疲软等因素，使全球奢侈品工业也陷入困境。奢侈品行业在中国利润丰厚的年代似乎一去不复返了。 (09.12.2018)

11月份，中国制造业利润增长近三年来首度下滑，经济专家预计，明年该数据会继续走低。 (27.12.2018)

（德国之声中文网）全年结束之际，中国制造业显示出现两年来首次萎缩。据上周五（12月日）供给数字，今年12月，制造业官方采购经理指数从11月份的50.0点降至49.4。路透社此前询问的专家们的预期值是49点。和美国的贸易冲突及全球景气降温使这个全球第二大经济体的企业拖累。业界人士担心，来年会面临更多动荡。

美国总统特朗普和中国国家主席习近平在12月初会晤时就暂停贸易冲突达成一致，并暂不实施新一轮关税措施。在日前（12月29日）与习近平通电话后，特朗普表示，他预期很快能解决争议。他称，双方已取得"良好进展"。

不过，众多分析家质疑争端能在短期内获得解决。相关冲突现在就已给双方造成巨额损失，很多企业已在长期投资问题上采取观望态度。上海华宝兴业基金管理有限公司的一名经济学家表示，现在虽有许多来自海外的短期订单，但长期订单寥寥。他称，"中长期出口展望不怎么看好。"

与此相比，服务业的情况要好得多。该行业的官方采购经理指数由11月份的53.4增至12月份的53.8，继续居于标志增长的50点以上。目前，服务业在该国国民生产总值中所占的比重已超过50％。

凝炼／李鱼（路透社）

 

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