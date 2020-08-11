 中国制裁11美国人 华盛顿：象征性且无效 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.08.2020

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时政风云

中国制裁11美国人 华盛顿：象征性且无效

为反击美国制裁11名中港官员，中国也宣布制裁11名美国人。但北京并没有进一步说明制裁细节，引起外界怀疑是否只是象征性制裁。

USA I Donald Trump in Clyde, Ohio (picture-alliance/AP/T. Dejak)

特朗普在这次美国总统大选中打出「反中牌」，有别于过去不断强调与习近平的好交情，团队强力攻击中国各项政策。

（德国之声中文网）针对卢比奥（Marco Rubio）等11人遭中国政府制裁，白宫发言人麦肯尼 （Kayleigh McEnany）周一（8月10日）表示，中国的制裁是 「象征性且无效的」，但拒绝透露美国政府是否会作出回应。

她对记者强调，全球越来越多国家施压北京做出改变，并提到美国对《港区国安法》的关注。她说：「总统一直坚定地站在反对中国的立场上，并将继续这样做。」

有谁受到制裁?

据北京外交部8月10日公布的消息，受到制裁的美国人包括共和党参议员克鲁兹（Ted Cruz）和卢比奥（Marco Rubio）。两人被指是《香港人权与民主法案》、《香港自治法案》的推手。

中国外交部发言人赵立坚主持例行新闻会宣布：「美国国务院和财政部以所谓破坏香港自治为由，宣布制裁11名中央和香港官员，美方有关行径公然插手香港事务，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。」

他称，中方决定即日起对在涉港问题上表现恶劣的人士进行制裁，其中包括美联邦参议员卢比奥（Marco Rubio）、克鲁兹（Ted Cruz）、霍利（Josh Hawley）、科顿（Tom Cotton）、图米（Pat Toomey），联邦众议员史密斯（Chris Smith），以及美国国家民主基金会总裁格什曼（Carl Gershman）、美国国际事务民主协会总裁米德伟（Derek Mitchell）、美国国际共和研究所总裁特温宁（Daniel Twining）、「人权观察」执行主席罗斯（Kenneth Roth）、「自由之家」总裁阿布拉莫维茨（Michael J. Abramowitz）。

但赵立坚没有具体说明制裁的内容，外界还不知道制裁带来的影响有多广。

美国国会议员通常把美国对手的制裁当作赞美，而不是问题，像是霍利的办公室就发表声明说，他不会 「退缩」，将「继续捍卫美国的利益」。

这是中国第二次锁定共和党政治人物，而榜上有三人上月已遭北京因涉疆问题列入制裁名单，包括克鲁兹、卢比奥和史密斯，换言之他们被「二次制裁」。

北京的最新措施包括对5个总部设在美国的非政府组织负责人进行制裁。这5个组织也都曾在12月因其在香港问题上的立场而受到制裁。

报复行动

上周五（8月7日），美国财政部宣布制裁11名中港官员，包括港澳办主任夏宝龙丶副主任张晓明丶中联办主任骆惠宁，以及香港特首林郑月娥丶律政司长郑若骅、两任警务处长等。其在美国的资产将被冻结，与美国公民或在美国境内的交易，包括产品及服务，都将被禁。

林郑月娥因「直接负责执行北京压制自由民主的政策」受制裁，她对此表示「一笑置之」，称在美国没有资产，也不向往到美国，考虑「主动注销」其访美签证。不过有报导指其幼子在哈佛大学攻读数学博士，早前已低调离开美国。

近月中美关系持续恶化，不仅在新疆人权问题及香港问题上互相制裁官员，也在贸易战、新冠疫情、驱逐记者战、中国软件等问题上针锋相对。

邹宗翰/李澄欣/李京慧/乐然 （路透社）

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