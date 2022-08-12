中国制裁访台立国官员 台外交部谴责「霸凌行径」

（德國之聲中文網）台湾外交部週六（8月13日）發佈新聞稿表示，北京前一天的声明罔顧主權國家彼此正當交流訪問的不理性報復，更是暴露其無視國際民主秩序規則的霸凌行徑。該文件指出，中國政府如此毫無理由根據，台灣外交部給予嚴厲譴責，同時重申台灣對於立陶宛政府及人民堅定不移的友誼及鼎力支持。

由18個不同國家及歐洲議會的170多位議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China）也在今天於推特發文表示對瓦伊丘凱維丘特的支持，貼文寫道：「各国必須能自由决定与台湾的关系，不受中国的威脅。」

「立方一再違背承諾」

中國外交部發言人汪文斌週四（8月11日）被問到有關立陶宛交通與通訊部次長瓦伊丘凱維丘特（Agnė Vaiciukevičiūtė）8月7日至12日在台訪問一事。他表達強力譴責，並說：「立陶宛政府承諾，不與台灣建立官方關係和進行官方往來。但立方一再違背承諾，是赤裸裸的背信棄義。」

周五（8月12日），北京表示制裁这位访台的立陶宛交通与通讯部副部长。中国外交部官网发文称：“立陶宛交通与通讯部副部长瓦伊丘凯维丘特窜访中国台湾地区，践踏一个中国原则，严重干涉中国内政，损害中国主权和领土完整。针对瓦伊丘凯维丘特恶劣挑衅行径，中方决定：对瓦伊丘凯维丘特采取制裁措施；暂停同立交通与通讯部任何形式的交往，暂停同立国际道路运输领域交流合作。”

中國外交部已经連日對立陶宛發出強烈的批評，對此，根據台灣媒體報導，瓦伊丘凱維丘特11日回應，立陶宛是民主國家，台灣與立陶宛是親近的朋友又是繁榮經濟體，對立陶宛來說，尋找新的市場是「自然不過、正常不過」事情。

她認為，立陶宛必須要顧及自身經濟利益且多角化經營，而台灣是多角化發展很好典範，因此「此趟訪目的很清楚，就是就經濟與文化與台灣交流，也相信民主國家之間都要互相支持。」

根據《自由時報》報導，瓦伊丘凱維丘特愛格涅指出，立陶宛將在台北設立經貿辦事處，她被告知會如期在9月底開辦。

根據中央社，立陶宛交通及通訊部政務次長瓦伊丘凱維丘特7日上午率官員及電動巴士企業代表共11人抵台訪問5天。此趟出訪目的，主要是探索雙方在智慧及綠色交通、5G通訊與電動巴士產業等領域的合作契機。此前，立陶宛官方已有兩個訪問團訪台，希望尋求經濟與文化等方面的合作。

擺脫對中國依賴

立陶宛在去年5月宣布退出中國與中東歐國家的17+1合作機制，並在同年11月在首都維爾紐斯成立以台灣為名的代表處，引來中國政府進行一系列政治霸凌與經濟壓迫。立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）指出，在這樣的局勢下，反而刺激立陶宛致力讓出口市場多元化並改變出口結構。

藍斯柏吉斯10日引用立陶宛外交部發布的資料在推文指出，主動出擊的經貿外交政策及拓展駐外單位部署，都有助立陶宛的貿易活動多元化、增強立陶宛的經濟韌性。

根據立國外交部的資料顯示，今年前6個月立陶宛產品出口至10個印太區域國家的總額，較去年同期成長約60%，超過去年同期對中國出口總額4倍多。

立陶宛統計局的數據顯示，今年前6個月，產地為立陶宛的商品出口總額累計達127億歐元，較去年同期增加約31%。

在印太區域國家中，若比較去年與今年1至6月的數據，成長最快的立陶宛貨品出口市場包括新加坡（成長約160%，總額1.46億歐元）、澳洲（成長約110%，總額7970萬歐元）、印尼（成長約84%，總額870萬歐元）、南韓（成長約48%，總額5500萬歐元）。

此外，立陶宛產品對台灣的出口額成長30%，總額達1150萬歐元。

（綜合報導）

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