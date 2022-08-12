 中国制裁访台立国官员 台外交部谴责「霸凌行径」 | 经济纵横 | DW | 12.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

中国制裁访台立国官员 台外交部谴责「霸凌行径」

台湾政府周六谴责中国因立陶宛交通部副部长台北之行，对其实施的制裁，称这种「霸凌行径」毫无根据。 8月7日，立陶宛交通与通讯部次长瓦伊丘凯维丘特抵达台北，进行为期五天的经济文化访问，被中国外交部称为「窜访中国台湾地区 」。

Litauen/Taiwan Litauischer Vizeminister für Verkehr und Kommunikation zu Besuch in Taiwan

立陶宛交通及通訊部政務次長抵台訪問5天，11日拜會台灣外交部部長。

DW.COM

「中國—中東歐國家合作」合作機制再度受到考驗。繼立陶宛去年宣布退出中國主導的17+1合作機制後，拉脫維亞與愛沙尼亞10日也宣布退出該機制。

目前正在台湾访问的立陶宛经济部副部长表示，中国一直是立陶宛的一个重要的出口伙伴，但今年第一季度立陶宛对中国的出口同比下降到“接近零”。但她希望可以在包括台湾在内的亚洲其它地区找到替代市场。

立陶宛经济部6月13日宣布，将于今年秋季在台湾开设贸易办事处。据路透社报道，立陶宛当局曾于今年1月透露，计划在春季结束前在台开设经贸代表处。这个波罗的海国家目前面临着来自中国的压力。

（德國之聲中文網）台湾外交部週六（8月13日）發佈新聞稿表示，北京前一天的声明罔顧主權國家彼此正當交流訪問的不理性報復，更是暴露其無視國際民主秩序規則的霸凌行徑。該文件指出，中國政府如此毫無理由根據，台灣外交部給予嚴厲譴責，同時重申台灣對於立陶宛政府及人民堅定不移的友誼及鼎力支持。

由18個不同國家及歐洲議會的170多位議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China）也在今天於推特發文表示對瓦伊丘凱維丘特的支持，貼文寫道：「各国必須能自由决定与台湾的关系，不受中国的威脅。」

「立方一再違背承諾」 

中國外交部發言人汪文斌週四（8月11日）被問到有關立陶宛交通與通訊部次長瓦伊丘凱維丘特（Agnė Vaiciukevičiūtė）8月7日至12日在台訪問一事。他表達強力譴責，並說：「立陶宛政府承諾，不與台灣建立官方關係和進行官方往來。但立方一再違背承諾，是赤裸裸的背信棄義。」 

周五（8月12日），北京表示制裁这位访台的立陶宛交通与通讯部副部长。中国外交部官网发文称：“立陶宛交通与通讯部副部长瓦伊丘凯维丘特窜访中国台湾地区，践踏一个中国原则，严重干涉中国内政，损害中国主权和领土完整。针对瓦伊丘凯维丘特恶劣挑衅行径，中方决定：对瓦伊丘凯维丘特采取制裁措施；暂停同立交通与通讯部任何形式的交往，暂停同立国际道路运输领域交流合作。”

中國外交部已经連日對立陶宛發出強烈的批評，對此，根據台灣媒體報導，瓦伊丘凱維丘特11日回應，立陶宛是民主國家，台灣與立陶宛是親近的朋友又是繁榮經濟體，對立陶宛來說，尋找新的市場是「自然不過、正常不過」事情。 

她認為，立陶宛必須要顧及自身經濟利益且多角化經營，而台灣是多角化發展很好典範，因此「此趟訪目的很清楚，就是就經濟與文化與台灣交流，也相信民主國家之間都要互相支持。」 

根據《自由時報》報導，瓦伊丘凱維丘特愛格涅指出，立陶宛將在台北設立經貿辦事處，她被告知會如期在9月底開辦。 

根據中央社，立陶宛交通及通訊部政務次長瓦伊丘凱維丘特7日上午率官員及電動巴士企業代表共11人抵台訪問5天。此趟出訪目的，主要是探索雙方在智慧及綠色交通、5G通訊與電動巴士產業等領域的合作契機。此前，立陶宛官方已有兩個訪問團訪台，希望尋求經濟與文化等方面的合作。 

擺脫對中國依賴 

立陶宛在去年5月宣布退出中國與中東歐國家的17+1合作機制，並在同年11月在首都維爾紐斯成立以台灣為名的代表處，引來中國政府進行一系列政治霸凌與經濟壓迫。立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）指出，在這樣的局勢下，反而刺激立陶宛致力讓出口市場多元化並改變出口結構。

藍斯柏吉斯10日引用立陶宛外交部發布的資料在推文指出，主動出擊的經貿外交政策及拓展駐外單位部署，都有助立陶宛的貿易活動多元化、增強立陶宛的經濟韌性。

 

根據立國外交部的資料顯示，今年前6個月立陶宛產品出口至10個印太區域國家的總額，較去年同期成長約60%，超過去年同期對中國出口總額4倍多。 

立陶宛統計局的數據顯示，今年前6個月，產地為立陶宛的商品出口總額累計達127億歐元，較去年同期增加約31%。 

在印太區域國家中，若比較去年與今年1至6月的數據，成長最快的立陶宛貨品出口市場包括新加坡（成長約160%，總額1.46億歐元）、澳洲（成長約110%，總額7970萬歐元）、印尼（成長約84%，總額870萬歐元）、南韓（成長約48%，總額5500萬歐元）。 

此外，立陶宛產品對台灣的出口額成長30%，總額達1150萬歐元。 

Russland | Güterzüge in Kaliningrad

（綜合報導） 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Indonesian Army and U.S. Army soldiers carrying their rifles walk as they take part in the Super Garuda Shield joint military training exercise in Baturaja, South Sumatra province, Indonesia, August 3, 2022 in this photo taken by Antara Foto. Antara Foto/M Risyal Hidayat/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. INDONESIA OUT.

美印太总司令：“我们每一天都在努力避免战争” 12.08.2022

数千名来自印尼、美国及其盟友的士兵周五参加了实弹演习。美国军方将领指出，这是在中国围绕台湾岛进行“破坏稳定的行动”之后，华盛顿方面为防止地区冲突而采取的举措之一。

Kaja Kallas, Prime Minister of the new Estonian government, signs an oath during an extraordinary parliamentary session in Tallinn, Estonia July 18, 2022. REUTERS/Ints Kalnins

追隨立陶宛腳步 愛沙尼亞與拉脫維亞退出17+1機制 12.08.2022

「中國—中東歐國家合作」機制再度受到考驗。繼立陶宛去年宣布退出中國主導的17+1合作機制後，拉脫維亞與愛沙尼亞10日也宣布退出該機制。除了台海局勢緊張，中國在俄烏戰爭中的曖昧立場也是重要誘因。

Soldiers fire 155mm howitzers during an annual live fire military exercise in Pingtung county, southern Taiwan August 9, 2022. REUTERS/Ann Wang

華府智庫兵推中國攻台 專家揭三大啟示 10.08.2022

台海局勢緊張，華府智庫近日兵推，結果顯示台灣在美國援助下可以抵禦中國攻台，但各方代價慘重。這項兵推帶來哪些啟示？在中國持續軍演的當下，台灣應如何應對？德國之聲採訪台灣軍事專家，請他做出分析。

广告

无人驾驶技术 中美争霸新赛场

中国政府此前以数据安全为由禁止特斯拉电动车驶入部分区域，与此同时，百度的无人驾驶技术已经率先在北京的公共道路上进行测试。这是否会成为大国科技争霸的新擂台？  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  