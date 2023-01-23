中国制裁参与对台军售的美国两大军火商

（德国之声中文网）中国周四（2月16日）宣布对洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin Corporation）和雷神导弹与防务公司（Raytheon Missiles & Defense）实施贸易和投资制裁，原因是它们参与对台军售，以此来进一步孤立中共宣称拥有领土主权的民主台湾。

中国商务部宣布，上述两家公司被列入"不可靠实体清单"，禁止其从事与中国有关的进出口活动以及在中国境内新增投资。制裁的理由是"维护国家主权、安全和发展利益"。

目前尚不清楚这些制裁可能会产生什么影响。2019年和2020年，中国至少两次宣布过制裁雷神和洛克希德马丁这两家美国军工企业，但从未说明制裁细节或实施方式。

美国禁止向中国出售大部分与武器相关的技术，但一些军事承包商也在航空航天和其他市场开展民用业务。而根据1979年签署的《台湾关系法》，美国向台湾提供自卫手段。

美国对台军售曾一再引发北京愤怒。 中国一再重申，台湾是其与华盛顿关系中最重要、最敏感问题。过去两年里，中国加大了对台湾在军事、外交上施压。台湾政府表示，希望和平，但若遭攻击，将起而自卫。

台湾和中国于1949年分裂。这个拥有2200万人口的岛屿从未成为中华人民共和国的一部分，但是中共宣称它有义务与大陆统一，必要时可以使用武力。

习近平领导的中国政府通过在台湾附近领空飞行战斗机和轰炸机以及周边海域发射导弹来加强对台湾的恐吓。

气球事件导致中美关系进一步紧张

目前，美中双边关系因气球事件再度紧张。目前，美中双边关系因气球事件再度紧张。2月10日，美国将6个与疑似参与间谍气球计划的中国实体列入黑名单。被列入黑名单的公司是：北京南江空天科技股份有限公司、中国电子科技集团第四十八研究所、东莞凌空遥感科技有限公司、鹰门航空科技集团有限公司、广州天海翔航空科技有限公司和山西鹰门航空科技集团有限公司。美国商务部表示，这5家中国公司及1家研究机构帮助中国军队现代化，尤其是航空航天项目，包括飞艇和飞机。被列入黑名单的公司很难获得美国的技术出口。名单被称为“实体名单”（entity list），入列的公司除非获得美国商务部的特别出口许可证，否则将无法向美国供应商购买技术或商品。

中国外交部发言人汪文斌2月15号在新闻发布会上再次重申“中国民用无人飞艇误入美国领空完全是一起有不可抗力导致的意外偶发事件”，并指责美方“滥用武力，过度反应，升级事态，并以此为借口非法制裁中国公司和机构”。他还表示，中国对此表示强烈反对，“将依法对损害中国主权安全的美国有关实体采取反制措施"。

（美联社）

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