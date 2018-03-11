中国创新表现亮眼 国际专利申请数强压各国

(德国之声中文网) 联合国世界智慧财产权组织 (WIPO)周二表示，去年该组织受理亚洲地区的国际专利申请当中，华为占据了一半以上，达到5,405件专利申请，高于2017年的4024件。2018年WIPO国际专利的第二大申请者是三菱电机，提交了2812件，第三名是英特尔，有2499件。

尽管美国的發明家提交申请的总数量至今仍没有国家能超越，但中国在过去25年间迅速崛起之后，都将在年度榜上独占鳌头。回顾历史，中国在1993年仅向WIPO提交了一项专利申请，不过到2017年，总专利申请数已超过日本，并在2018年再增长9.1％至53345件。而美国申请数量则下降0.9％，累计56142件。

中国专业申请数激增

在学术机构表现上，中国的排名也跃升，其中四所大学首次进入前十名。加州大学在教育机构中遥遥领先，2018年申请专利501件，麻省理工学院排名第2，深圳大学和华南理工大学排名第3和第4，在哈佛大学之前。

WIPO秘书长高锐 (Francis Gurry)说，中国的大学受益于强调创新和商业化的基础研究，也是世界上研究支出的第二大国。他表示，中国已经引入相当于美国1980年代通过的拜杜法案（Bayh-Dole Act），鼓励研究人员和机构，使用著作权、专利等方式，保护自身研究发现，并且在赚取个人利益的同时，让大众也能够受惠于这些研究成果。这是中国有长足进步的原因。

夏立民/罗法 (路透社等)