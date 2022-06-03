中国列车脱轨 造成一死八伤

（德国之声中文网）中国铁路成都局集团有限公司新浪官方微博"西南铁路"周六（6月4日）发布消息称，当天10时30分许，贵阳北至广州南的D2809次旅客列车行驶在贵广线榕江站进站前的月寨隧道口时，撞上突发溜坍侵入线路的泥石流，导致7号、8号车发生脱线，造成1名司机、1名列车员与7名旅客受伤。

中国媒体纷纷引用"西南铁路"的通报进行了报道。消息还称，铁路部门迅速启动应急预案，受伤人员已送往榕江县医院进行全力救治，受伤旅客和列车员均已得到妥善治疗，没有生命危险，动车司机不幸死亡。列车上其他136名旅客已安排转运疏散。目前，现场救援工作已全面展开，事故原因正在调查之中。

"西南铁路"在另一条博文中介绍，经车载数据分析，值乘司机在列车行驶至榕江站进站前的月寨隧道内时发现线路异常，在5秒钟内采取了紧急制动措施，列车滑行900多米。高速铁路的防撞墙和轨道结构的整体防护作用避免了列车颠覆坠落。

法新社和美联社也对此次事故进行了报道，并一致认为，中国拥有世界上最大的高铁网络，安全记录普遍良好，很少发生致命事故。但是两家通讯社也都提到了2011年发生的温州动车追撞事故。当时，该事件造成至少40人死亡，并引发了公众对信息不透明、当局救援不力的愤怒。

（综合报导）

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