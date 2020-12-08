中国刑法修正案 未成年人可判刑

（德国之声中文网）2020年年末，中国推出了一系列现行法律的修正案和新法。包括《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《中华人民共和国刑法修正案》第11版。其中刑法修正案规定：已满12周岁不满14周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。

中国国家主席习近平12月26日以签署主席令的方式正式推出了上述法律。据包括“澎湃新闻”的中国媒体报道，近年来，一些低龄未成年人实施的恶性犯罪案件，对被害人和社会造成严重伤害，引发公众强烈不安，多次引发是否应该下调刑事责任年龄的讨论。而在去年大连13岁男孩杀害10岁女孩案发后，这样的讨论达到高潮。报道称：“刑法修正案（十一）对法定最低刑事责任年龄作个别下调，是立法机关在对低龄未成年人严重犯罪现实准确判断的基础上，对民意作出的积极回应。”

无法忽视的社会问题

根据中国现行刑法规定，未满14周岁的未成年人，无需承担任何刑事责任。近年来，一些严重暴力犯罪案件涉事者因未达到法定年龄而免于承担刑事责任，引起社会各界广泛关注和讨论。在中国的问答型社交媒体知乎上，相关讨论也比较激烈。有用户发问：存在未必合理，如果迫切需要降低刑事责任年龄，应该下降到几岁为宜？有用户回应称：“很多人想通过是否拥有明白是非的能力来判定刑事责任年龄。这是错误的，大部分五六岁的孩子就已经知道不能杀人放火。私以为克制犯罪冲动的能力才是衡量刑事年龄的重要标准。”也有用户指出：“现在12-14岁的少年犯罪问题已经是一个无法再忽视的社会问题了。”

近10年来，中国发生了多起引起社会剧烈方向的未成年人犯罪案。包括2020年5月西安市蓝田县4名男生性侵案。2019年10月大连13岁男孩杀女孩案。2019年3月江苏13岁男孩弑母案。2018年12月湖南13岁男孩弑父弑母案以及2015年10月湖南3名学生杀死退休老师案。所有案件的共同点是犯罪年龄都为11至13岁之间，而且都因罪犯未达到刑事责任年龄，所以不予追究刑事责任。

“矫治教育”

如今中国立法机关用修改两部相关法律的方法来回应这一社会问题。除了刑法修正案以外，新修订的预防未成年人犯罪法规定：对那些因不满法定刑事责任年龄不予刑事处罚的孩子，经专门教育指导委员会评估同意后，教育行政部门会同公安机关可以决定对其进行专门“矫治教育”。矫治教育的专门场所实行“闭环管理”。中国的公安机关、司法行政部门负责未成年人的矫治工作，教育行政部门承担未成年人的教育工作。

除此以外，中国未来将加强专门学校建设，对有严重不良行为的未成年人进行专门教育。新修订的预防未成年人犯罪法规定：父母或者其他监护人、所在学校可以向教育行政部门提出申请，经专门教育指导委员会评估同意后，由教育行政部门决定将其送入专门学校接受专门教育。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。