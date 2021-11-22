 中国出生率跌至43年来最低 疫情影响生娃？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.11.2021

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时政风云

中国出生率跌至43年来最低 疫情影响生娃？

最新统计数字显示，中国的人口出生率跌破千分之十，创下43年来的最低。有专家担心，中国将提前迎来人口负增长。

China Uiguren Xinjiang Kinder Geburtenrate Baby

（德国之声中文网）最新发布的《中国统计年鉴2021》显示，2020年中国全国人口出生率为8.52‰，跌破10‰，创下了1978来的新低。据《第一财经》报道，同期中国人口自然增长率仅为1.45‰，同样创下1978年以来的历史新低。

人口专家、广东省人口发展研究院院长董玉整教授对《第一财经》分析称，疫情影响了人们的生育活动，原因包括年轻人面临经济方面更多更大的压力；疫情带来的社会活动限制措施影响了社交以至婚恋；对未来的担忧也对人们的生育心理和生育行为产生影响等。

但董玉整也指出，虽然疫情因素可能导致出生人口短期明显下降，但育龄妇女减少、婚育成本上升导致出生意愿下降等长期因素，仍是出生人口下滑的主因。

China | Besucher im Park mit Blick auf die geschlossene Verbotene Stadt

疫情不仅限制了人们的社交，也影响到年轻人的人生规划

根据此前官方公布的数字，2020年中国出生人口为1200万人，相比2019年的1465万人减少了265万人，降幅约18%，比刚刚放开二胎的2016年更下降了33%。

2019年中国的死亡人口为998万（2020年尚未公布）。专家认为死亡人口数会维持稳定或上升，出生人口若继续降低，直至低于死亡人数，就会进入人口的负增长。

中国人口学会副会长、北京大学社会学系教授陆杰华接受《中国新闻周刊》专访表示，中国人口负增长可能提前到来。"之前是预估2027~2030年才进入负增长，现在如果今年不增长，明年没有回升的话，可能就这两年的事了。"

陆杰华表示，出现人口负增长，将对人口红利、养老金、养老照料等方面都会带来持续性的挑战。

  • China Flash-Galerie 60 Jahre Volksrepublik 1959 Volkskommune

    鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁

    多生是荣誉

    中华人民共和国建国初期，中国是大力鼓励生育的。50年代初，中国政府禁止非法打胎，严格限定绝育手术和人工流产的条件，并效仿前苏联，给多生多育的妇女以“光荣母亲”、“英雄母亲”的称谓。生孩子达到5个为“光荣母亲”，10个为“英雄母亲”。

  • BG China | Der Wandel beginnt 07 | Imbiss in China 1978

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    少生才光荣

    在这种环境之下，中国人口迅速增长。70年代末，中国人口已接近10亿。为了减缓人口增长，中国把控制人口增长纳入国民经济社会发展计划，70年代提倡“晚稀少”的政策，即提倡晚婚晚育，拉长生育间隔，只生两个孩子。当时流行着“一个太少，两个正好，三个多了”的说法。

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    “只生一个好”

    相信许多人都很熟悉这句口号。1982年，计划生育被定为国家的基本国策。独生子女政策开始在全国实施，对少数民族和农村家庭做出了一些例外规定。“只生一个好”的口号响彻各地，独生子女成为时代独有的现象。

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    鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁

    超生妈妈之殇

    严格控制出生的政策也让许多家庭付出了沉重的代价。网上流传着很多关于计生的血泪故事：被打毒针强行引产、为躲计生迁户农村……对于黄宏、宋丹丹表演的小品“超生游击队“，很多人仍然记忆犹新。在令人捧腹的表演背后，讲述了却是一个残酷的现实：一对夫妇为了不被强制计生，而不得不四处流浪。陷入“超生门”的也不乏名人，比如张艺谋就因为超生而交纳了748万元计划外生育费及社会抚养费。

  • Symbolbild China Zwei-Kind-Politik gelockert

    鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁

    一胎政策

    中国在实施了计划生育政策多年，虽然有效控制住了人口的增长，不过政策也带来了种种弊端，不仅社会老龄化问题日益严重，人口萎缩的现象也远远超过一般人的想象。中国社会科学院2015年在《经济蓝皮书：2015年中国经济形势分析与预测》中指出，中国的总生育率只有1.4，远低于世代更替水平的2.1，并且已非常接近国际上公认的1.3的“低生育陷阱”，该机构呼吁尽快全面放开二孩政策。

  • Baby aus Taipeh (Taiwan)

    鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁

    二胎催生

    为了刺激人口增长，扭转劳动力快速老龄化的趋势。2015年，北京决定全面实施一对夫妻可生育两个孩子的政策，开展应对人口老龄化行动。在全面放开二胎之前已经实施了所谓“单独二孩“的政策。它的含义是，父母中一方为独生子女的家庭可以生育第二个孩子。

  • Deutschland Medizin künstliche Befruchtung IVF

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    试管婴儿

    开放二胎的消息让一些父母们动起了再要一个孩子的念头。随着医学技术的发展，越来越多的人愿意选择试管婴儿的方法“量身打造”自己未来的孩子。有些医院给患者提供挑选新生儿性别的机会。除了试管婴儿，代孕也成为一些中国大龄父母再要孩子的一个选择。

  • China Familie Ein Kind Politik

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    生育率“向下看齐”

    全面二胎开放几年后，似乎效果有限，2016年出生人口数量出现一个小高峰后，中国出生人口数量从2017到2020年连续“四连降”。职业压力、生活成本、养育成本、观念变化等原因都导致中国的生育率下降。

  • Taiwan Geburtenrate

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  • Schwangere Frauen

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（综合报道）

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