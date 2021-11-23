中国出生率创新低 老龄化速度超预期

（德国之声中文网）1月17日，中国国家统计局局长宁吉喆在国务院新闻办举行的发布会上表示，2021年末中国大陆31个省、自治区和直辖市总人口为14.126亿，比上年末增加了48万人。

其中2021年全年的出生人口为1062万人，人口出生率为7.52‰；死亡人口1014万人，人口死亡率为7.18‰；人口自然增长为0.34‰。2020年全年出生人口还有1200万人。

宁吉喆在新闻发布会上说，人口增速放缓是中国经济发展，特别是工业化、城镇化到一定阶段的客观结果。老龄化、少子化也是发达国家乃至一些新兴经济体普遍面临的问题。

近年来，中国的出生人口数量下行的趋势越来越明显。据《南方都市报》报道，按照国家统计局发布的数据，2011到2015年之间，中国的年出生人口在1600万之上；2016年全面允许生育两个孩子的政策实行之后，当年出生人口达到1786万。不过"两孩政策"对于出生人口增长的推动作用到2018年之后就基本发挥完毕，从当年开始至今，年出生人口持续下降。

中国人口出生率降到历史最低点，超出预期的人口老龄化引发人们对于经济增长的更深担忧。平点资产管理公司（Pinpoint Asset Management）的首席经济学家张志伟对法新社指出："（中国）在人口问题上面临的挑战是众所周知的，不过人口老龄化的速度却明显高于人们的预期。"

中国人口学会会长、中国人民大学人口与发展研究中心主任翟振武在接受《南方都市报》采访时指出，2021年出生人口数量下降的三个最主要的原因是育龄妇女总体规模下降、当代年轻人婚育推迟以及社会发展带来的生育意愿下降。此外，新冠疫情大流行持续也压抑了部分的生育需求。

这位人口学专家认为，2021年5月公布的"三孩政策"对于出生人口的影响，在这次公布的统计数据上还没有显现，但是他认为允许年轻夫妇生三个孩子对于提高生育率所起到的作用不会很大。更需要关注的其实是与生育配套的经济社会政策。他强调，中国距离所谓"生育友好型社会"还有很大差距，比如在产假延长和0到3岁幼儿托育体系方面。

对于中国人口出生率创新低，不少网友在社交平台上表示，最主要的问题之一就是房价。博主"科技怪杰"在微博上发帖表示，买房就是横在很多年轻人面前的一座大山。"如果没房的话怎么结婚？如果没房的话怎么落户？如果没房的话怎么让父母来带孩子？……本来养育一个孩子就需要花很多钱，再加上房贷压力，压得夫妻喘不上气来。……这也是为什么很多年轻人提出房价不降绝不生孩子的原因。"

（法新社、路透社、南方都市报）

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