中国出生率创新低 老龄化速度超预期

（德国之声中文网）1月17日，中国国家统计局局长宁吉喆在国务院新闻办举行的发布会上表示，2021年末中国大陆31个省、自治区和直辖市总人口为14.126亿，比上年末增加了48万人。
其中2021年全年的出生人口为1062万人，人口出生率为7.52‰；死亡人口1014万人，人口死亡率为7.18‰；人口自然增长为0.34‰。2020年全年出生人口还有1200万人。
宁吉喆在新闻发布会上说，人口增速放缓是中国经济发展，特别是工业化、城镇化到一定阶段的客观结果。老龄化、少子化也是发达国家乃至一些新兴经济体普遍面临的问题。
近年来，中国的出生人口数量下行的趋势越来越明显。据《南方都市报》报道，按照国家统计局发布的数据，2011到2015年之间，中国的年出生人口在1600万之上；2016年全面允许生育两个孩子的政策实行之后，当年出生人口达到1786万。不过"两孩政策"对于出生人口增长的推动作用到2018年之后就基本发挥完毕，从当年开始至今，年出生人口持续下降。
中国人口出生率降到历史最低点，超出预期的人口老龄化引发人们对于经济增长的更深担忧。平点资产管理公司（Pinpoint Asset Management）的首席经济学家张志伟对法新社指出："（中国）在人口问题上面临的挑战是众所周知的，不过人口老龄化的速度却明显高于人们的预期。"
专家指出，育龄妇女数量下降是导致出生人口走低的一个原因
中国人口学会会长、中国人民大学人口与发展研究中心主任翟振武在接受《南方都市报》采访时指出，2021年出生人口数量下降的三个最主要的原因是育龄妇女总体规模下降、当代年轻人婚育推迟以及社会发展带来的生育意愿下降。此外，新冠疫情大流行持续也压抑了部分的生育需求。
这位人口学专家认为，2021年5月公布的"三孩政策"对于出生人口的影响，在这次公布的统计数据上还没有显现，但是他认为允许年轻夫妇生三个孩子对于提高生育率所起到的作用不会很大。更需要关注的其实是与生育配套的经济社会政策。他强调，中国距离所谓"生育友好型社会"还有很大差距，比如在产假延长和0到3岁幼儿托育体系方面。
对于中国人口出生率创新低，不少网友在社交平台上表示，最主要的问题之一就是房价。博主"科技怪杰"在微博上发帖表示，买房就是横在很多年轻人面前的一座大山。"如果没房的话怎么结婚？如果没房的话怎么落户？如果没房的话怎么让父母来带孩子？……本来养育一个孩子就需要花很多钱，再加上房贷压力，压得夫妻喘不上气来。……这也是为什么很多年轻人提出房价不降绝不生孩子的原因。"
（法新社、路透社、南方都市报）
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鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁
多生是荣誉
中华人民共和国建国初期，中国是大力鼓励生育的。50年代初，中国政府禁止非法打胎，严格限定绝育手术和人工流产的条件，并效仿前苏联，给多生多育的妇女以“光荣母亲”、“英雄母亲”的称谓。生孩子达到5个为“光荣母亲”，10个为“英雄母亲”。
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少生才光荣
在这种环境之下，中国人口迅速增长。70年代末，中国人口已接近10亿。为了减缓人口增长，中国把控制人口增长纳入国民经济社会发展计划，70年代提倡“晚稀少”的政策，即提倡晚婚晚育，拉长生育间隔，只生两个孩子。当时流行着“一个太少，两个正好，三个多了”的说法。
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“只生一个好”
相信许多人都很熟悉这句口号。1982年，计划生育被定为国家的基本国策。独生子女政策开始在全国实施，对少数民族和农村家庭做出了一些例外规定。“只生一个好”的口号响彻各地，独生子女成为时代独有的现象。
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超生妈妈之殇
严格控制出生的政策也让许多家庭付出了沉重的代价。网上流传着很多关于计生的血泪故事：被打毒针强行引产、为躲计生迁户农村……对于黄宏、宋丹丹表演的小品“超生游击队“，很多人仍然记忆犹新。在令人捧腹的表演背后，讲述了却是一个残酷的现实：一对夫妇为了不被强制计生，而不得不四处流浪。陷入“超生门”的也不乏名人，比如张艺谋就因为超生而交纳了748万元计划外生育费及社会抚养费。
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一胎政策
中国在实施了计划生育政策多年，虽然有效控制住了人口的增长，不过政策也带来了种种弊端，不仅社会老龄化问题日益严重，人口萎缩的现象也远远超过一般人的想象。中国社会科学院2015年在《经济蓝皮书：2015年中国经济形势分析与预测》中指出，中国的总生育率只有1.4，远低于世代更替水平的2.1，并且已非常接近国际上公认的1.3的“低生育陷阱”，该机构呼吁尽快全面放开二孩政策。
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二胎催生
为了刺激人口增长，扭转劳动力快速老龄化的趋势。2015年，北京决定全面实施一对夫妻可生育两个孩子的政策，开展应对人口老龄化行动。在全面放开二胎之前已经实施了所谓“单独二孩“的政策。它的含义是，父母中一方为独生子女的家庭可以生育第二个孩子。
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试管婴儿
开放二胎的消息让一些父母们动起了再要一个孩子的念头。随着医学技术的发展，越来越多的人愿意选择试管婴儿的方法“量身打造”自己未来的孩子。有些医院给患者提供挑选新生儿性别的机会。除了试管婴儿，代孕也成为一些中国大龄父母再要孩子的一个选择。
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生育率“向下看齐”
全面二胎开放几年后，似乎效果有限，2016年出生人口数量出现一个小高峰后，中国出生人口数量从2017到2020年连续“四连降”。职业压力、生活成本、养育成本、观念变化等原因都导致中国的生育率下降。
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还是三孩好？
为了应对出生率下降、老龄化加剧等问题，今年5月，中国人口生育政策再次放宽。中国家庭今后将可生育三个小孩。消息官宣后立即引起广泛关注和讨论。有网友不无讽刺地说道：“这届独生子女真的幸福，可以养4个老人，3个小孩。” 许多人的发言几乎都传达了同样的抱怨：生育率低迷的根本原因不是政策限制，而是养育成本太高。
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“低生育陷阱”
中国5月11日公布了最新的全国人口普查结果，中国大陆过去10年是1950年代以来人口增长速度最慢的10年，年平均增长率为0.53%。2020年中国育龄妇女总和生育率仅为1.3。国际上通常认为总和生育率1.5左右是一条“高度敏感警戒线”，一旦降至1.5以下，就有跌入“低生育率陷阱”的可能。