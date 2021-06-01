中国出现首例感染H10N3禽流感病毒病人

（德国之声中文网）中国当局通报境内首次发现一人感染H10N3型禽流感。根据该国国家卫建委提供的信息，4月下旬，一名来自江苏省的41岁男子因发烧及其它症状住院治疗；5月28日，他被确诊感染H10N3亚型禽流感病毒。

传染人类或为例外

这是全球范围首次报告的人类感染病例。不过，中国国家卫健委强调，专家评估认为，H10N3病毒未具备有效的人传人的能力，全球既往未见H10N3人间传染病例报道，禽间H10N3病毒对家禽呈低致病性。此次疫情为一次偶发的禽到人的跨种传播，发生大规模传播流行风险极低。

该机构称，涉事男子目前病情稳定，基本达到出院标准，所有密切接触者医学观察和应急监测均未发现异常。当局没有详细说明该男子是如何感染上这一病毒的。

禽流感现已以不同变体形式在全球蔓延

变种众多 ， 只少数对人类有危险

禽流感病毒现在已经蔓延全世界，并衍生出众多亚型。2016/2017年，H7N9禽流感病毒变体成为头条新闻。当时，许多人受到感染；大约有300名感染者死亡。

该病毒对鸟类构成最大威胁。例如，在丹麦，现在大约19000只种鹅和鸭子要被宰杀，以阻遏病毒传播。该国出现的是H5N8亚种，并显然也有跳传人类能力。今年2月底，俄罗斯向世界卫生组织报告了第一例该亚种传染人类的病例。

世界上十大最危险病毒 马尔堡病毒 最危险的病毒是马尔堡病毒。它的名字来自德国拉恩河畔一个田园牧歌般的小镇——但是这个小镇与病毒本身没有任何关系。马尔堡病毒是一种出血热病毒。与埃博拉病毒一样，马尔堡病毒引发抽搐以及粘膜、皮肤和器官出血。它的致死率高达90％。

世界上十大最危险病毒 埃博拉病毒 埃博拉病毒有五个属种，分别以五个非洲国家和地区命名：扎伊尔、苏丹、塔伊森林、本迪布焦和雷斯顿。扎伊尔埃博拉病毒最为致命，死亡率为90％。它目前在几内亚、塞拉利昂和利比里亚以及其他地区传播。科学家认为，可能是果蝠将扎伊尔埃博拉病毒带入了城市。

世界上十大最危险病毒 汉坦病毒 汉坦病毒包含了几种类型的病毒。它的名字来自韩国汉坦河。1950年朝鲜战争期间，美国士兵被认为最早在那附近感染上这种病毒。症状包括肺部疾病、发烧和肾衰竭。

世界上十大最危险病毒 禽流感病毒 不同种属的禽流感病毒经常性地引起恐慌——这可以理解，因为其致死率高达70％。但实际上，人们最为熟悉的H5N1禽流感的风险非常低。只有直接接触过家禽的人才能被感染。这就是大多数病例出现在亚洲的原因，因为不少亚洲人家里养鸡。

世界上十大最危险病毒 拉沙病毒 尼日利亚的一名护士是第一个拉沙病毒感染者。该病毒是由啮齿动物传播。它可能成为地方性流行疾病——这意味着该病毒发生在一些特定地区，例如在非洲西部，并且反复出现。科学家认为，非洲西部15％的啮齿动物都携带有这种病毒。

世界上十大最危险病毒 胡宁病毒 胡宁病毒可引致阿根廷出血热。该病毒感染者将出现组织发炎、败血症和皮肤出血。问题在于，这些都属于常见症状，因此难以在第一时间觉察或者确认该病毒的感染。

世界上十大最危险病毒 克里米亚-刚果发热病毒 克里米亚-刚果发热病毒是由蜱虫传播的。它的致病方式类似于埃博拉病毒和马尔堡病毒。在感染的第一天，患者的面部、嘴巴和咽喉出现针状出血。

世界上十大最危险病毒 马丘波病毒 马丘波病毒会引发玻利维亚出血热（也称为黑斑疹伤寒）。感染该病毒会出现高烧，并伴有大量出血。它的致病方式类似于胡宁病毒。该病毒可以人传人，而啮齿动物经常携带它。

世界上十大最危险病毒 科萨努尔森林病毒 科学家于1955年在印度西南海岸的林地中发现了科萨努尔森林病毒。它是由蜱虫传播的，但是科学家表示很难确定其源头，通常认为老鼠、鸟类和野猪可能是宿主。感染者出现高烧、剧烈头痛和肌肉疼痛并出血。

世界上十大最危险病毒 登革热 登革热一直威胁着人类。如果你打算去热带地区度假，最好了解一下登革热的信息。登革热通过蚊虫传播，在泰国和印度等国的热门度假胜地，每年影响到5千万到1亿人。但是，对于居住在受登革热威胁的地区的20亿人口来说，这更是一个问题。 作者: Helena Schwar



（德新社，法新社）

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