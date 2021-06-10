中国出台反制裁法 在华外企考虑双循环

（德国之声中文网）今年6月10日，G7峰会一天之前，中国人大常委会通过了《中华人民共和国反外国制裁法》。该法当日经国家主席习近平签署生效。中国欧盟商会商会主席、曾长年在德企任高管的伍德克（Joerg Wuttke）对路透社表示：“中国似乎相当匆忙。这样的举动不利于吸引外国投资、安抚越发觉得自己是政治棋局牺牲品的企业。”

这项新法是中国反制外国制裁的最新法律工具，旨在让中国的报复措施更具合法性和可预测性。中国外交部称，这是一部对待外国制裁的法律框架。

该法第3条这样写道，“外国国家违反国际法和国际关系基本准则，以各种借口或者依据其本国法律对我国进行遏制、打压，对我国公民、组织采取歧视性限制措施，干涉我国内政的，我国有权采取相应反制措施。”

德国经济界尤其担心的是，这个1200多字的《反制裁法》惩罚的对象除了政治人物以及相关机构外，还暗示包含了企业，即那些遵守美国对华制裁的公司。

不遵守美国法律不行

然而，对于任何一家有着国际业务的公司，都不可能无视美国发起的对华制裁令，因为这将意味着断绝同美国的贸易往来，包括无法进行美元贸易清算，从而无异于经济上的自杀行为。《反制裁法》正是在这一点上做出强硬规定，该法第12条写道：

“任何组织和个人均不得执行或者协助执行外国国家对我国公民、组织采取的歧视性限制措施。”违反者可被“人民法院提起诉讼，要求其停止侵害、赔偿损失。”

《南德意志报》评论认为，“对于大多数企业来讲，这样的选边站问题根本就是假命题。因为这样做，不仅意味着要立即被逐出美国市场，甚至还有可能被国际金融体制所抛弃，因为银行不会违抗美国的制裁令同这样的企业进行交易。那么企业还有什么其他选择呢？难道要他们远离中国吗？”

撤资不是选项

对许多德企而言，撤离中国也不是选项。对于德国汽车制造商大众、戴姆勒和宝马而言，中国是他们最为重要的市场，今年1季度，德国车商在中国的销售额占比上升到40%以上。被称为德国"汽车教父"的埃森大学经济学教授杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）预言，2030年起，大众、戴姆勒和宝马其60%的成车将在中国销售。

除汽车行业外，西门子和巴斯夫每年都在中国市场有数十亿欧元的业务，德国中小企业也视中国为重要的出口市场。

外企在华双循环？

德国汽车产业协会主席米勒（Hildegard Müller）对《星期日世界报》（6月20日）表示，协会成员对情势进一步紧张充满忧虑，他们在人权、法治以及持续性方面都遵守很高的标准。她呼吁“各方，尤其是欧盟、中国和美国，虽然议题棘手，但急需加紧对话，为尽早恢复正常达成共识。”她强调，“无论如何，要避免紧张升级”。

德国机器制造协会（VVDMA）也表示，中国正在以各种手段装备自己，但是，“这一潜在的威胁对在华外企究竟意味着什么，还有待观察。目前，不必急于行动。”

上周，中国欧盟商会发表的一份调查显示，很多企业正在调整战略，在中国国内和国外建立起新的供应链。有企业表示，不会撤离中国市场，但地缘政治的紧张迫使公司改变战略，将在华生意同其它地区的生意断开。

(综合报道)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。