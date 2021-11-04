 中国出口管制致尿素短缺 韩国成立紧急专案组 | 经济纵横 | DW | 05.11.2021

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经济纵横

中国出口管制致尿素短缺 韩国成立紧急专案组

在中国实行出口限制后，一些国家柴油车必不可少的尾气净化添加剂原料尿素出现紧缺。韩国已成立高层专案组，以应对危机。

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（德国之声中文网）据韩国媒体报道，为解决和应对尿素进口短缺问题，韩国总统府青瓦台11月5日成立由总统秘书室共同参与的"尿素短缺"专案组。

负责官员称，专案组的任务将构建综合经济与外交领域的应对机制，规划国内产业和物流行业合作，同时与中国等主要尿素出口国进行外交协商。专案组将开动紧急应对体系，对经济、产业、国土、农业渔业、气候环境以及外交等各部门的应对情况作检查。

中国海关上个月宣布对化肥和29种相关材料实施出口商品检验，此举被视为等同于禁止出口。涉及的原料中也包括尿素--一种普遍用于农业的氮肥。据韩联社报道，近来中国和澳洲之间的煤炭争端影响中国尿素生产和供应。出现煤炭短缺后，中国加强化肥出口监管。尿素的原料是煤炭或天然气。

今年前9个月，中国出口的尿素中近一半（47.5%）销往印度，14%（56.4万吨）出口韩国。据韩国产业部数据，前9个月，韩国生产车用尿素的主要原料--工业尿素的97.6%来自中国。根据韩国贸易部的数据，今年9月，韩国工业尿素的价格达到每吨483美元，与一年前相比暴涨了80%。

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尿素溶液AdBlue是德国柴油车的必备配置

车用尿素溶液是柴油汽车尾气净化添加剂的原料。据路透社报道，韩国一些加油站的尿素溶液已经断货。过去价格为1万韩元（8.45美元）的10升装尿素，现在在二手市场上的交易价格高达12万韩元。官方数据显示，截至今年8月，韩国登记注册的机动车中，有40%是柴油车。

在另一个柴油车大国德国，情况也不容乐观。德国联邦交通部长朔伊尔（Andreas Scheuer）已警告有关行业重视尿素短缺的问题。德国的柴油车必须使用一种名为AdBlue的尾气净化添加剂，也以尿素为主要原料。

虽然德国的尿素并不依赖从中国进口，但今年早些时候，包括德国BASF在内的一些化工企业宣布，因原料成本原因将减少AdBlue的产量、甚至停产。上个月，德国货运交通联合会（BGL）就已警告，这将对德国的货运行业造成严重后果。如果尾气净化添加剂断货，德国90%的货运车辆将无法上路。

 

（韩联社、路透社、德新社）

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