中国出口的生物燃料涉嫌欺诈？欧盟展开调查

（德国之声中文网）欧委会的一位发言人周一（6月5日）表示，从市场参与者那里收到了可能欺诈的报告，这里涉及的是一些获得认证的可持续生物燃料。

这位发言人说，欧盟委员会正在与提出投诉的国家合作、调查这些嫌疑案例。他还表示，由于调查正在进行中，将不会提供有关进口的数量。

一位知情人士表示，该投诉是由德国提出的。

生物燃料由动物或植物废弃物制成，例如，由植物油、农场副产品、动物脂肪等制成，生物燃料被认为比化石燃料更环保。

垃圾变燃油

欧委会发言人称，燃料供应商在国际市场上经营着化石燃料和生物燃料，欧委会"邀请所有参与生物燃料市场的经济行为者全面配合调查并报告任何可疑情况"。他说："欧盟非常严肃地对待任何欺诈指控，将毫不犹豫地采取适当行动，以保护其生物燃料市场的诚信。"

生物燃料行业组织"欧洲废物和先进生物燃料协会"（EWABA），在上周发给欧委会和德国政府的一封信中，谈到了中国生物柴油进口到欧盟造成的"可怕"情况。信中说，最近中国生物柴油出口激增，被认为存在可能的欺诈行为，而这样的情况"压抑了整个欧盟的生物柴油市场"，导致相关工厂关闭。

这封信还表示，只有基于废物的、"其可持续性和可追溯性是毋庸置疑的"生物燃料，才应该在欧盟推广。信中说，除非采取遏制措施、对来自欧盟以外国家的可疑燃料限制使用自愿性证书，否则"我们很快就会走上一条不可挽回的道路，最终导致欧盟该产业完全崩溃"。

（法新社）

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