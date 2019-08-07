 中国出口意外增长 或因目标市场多样化 | 经济纵横 | DW | 08.08.2019

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经济纵横

中国出口意外增长 或因目标市场多样化

与美国的贸易冲突加剧，中国7月的出口额却出人意料地增长了3.3%。不过，对美过出口则下降了6.5%。对欧洲、韩国、日本以及东南亚的出口则增长。

Symbolbild USA China Handel (Getty Images/AFP)

总体出口增加，对美出口萎缩

（德国之声中文网）据路透社报道，中国企业7月的出口额出人意料地不降反增。周四（8月8日）公布的海关数据显示，尽管与美国处在贸易冲突中，7月中国出口同比仍增长3.3%。专家此前预计会出现2%的降幅。6月的出口额就下降了1.3%。

进口方面也好于专家预期：下降幅度为5.6%，预计是下降7.3%。

由此，中国7月的贸易顺差为451亿美元。尽管略低于6月（近510亿美元），但仍高于预期（400亿美元）。

不过，专家预计，并不会出现稳定的上升趋势。凯投宏观（Capital Economics）经济师伊文思-普瑞察德（Julian Evans-Pritchard）表示，接下来的季度出口可能会继续表现疲弱。"人民币贬值带来的支撑力，可能会因美国施加进一步的关税以及需求的普遍疲软而受到削弱。"

本周人民币兑美元汇率跌至十余年来最低水平。这令中国出口更具价格优势，部分抵消美国关税带来的损失。美国随后则将中国定为货币操纵国。

对美出口萎缩

中国对美国的出口7月则萎缩6.5%。对欧洲、韩国、日本以及特别是东南亚的出口增长。

澳新银行分析师贝蒂·王（Betty Wang）认为，这可能意味着，一些出口商尝试将目标市场多样化。"这可能在一定程度上缓解对美国双边贸易的下行危机。"

中国对美国的贸易顺差7月为接近280亿美元。尽管略低于6月的299亿美元，但在今年头七个月仍达到1685亿美元。贸易顺差也是美国总统特朗普屡次表示不满的一点。

China 2010 | Abbau & Transport Seltene Erden | Hafen von Lianyungang, Provinz Jiangsu (Getty Images/AFP)

（资料图片）中国稀土出口7月增加

7月稀土出口显著增加

中国的稀土出口7月则环比增加32.2%，达到5243吨。这是连续第二个月增长，也是2018年底以来的最高值。不过，今年头七个月的稀土出口则下降了7.3%，为28476吨。美国的稀土需求约八成是靠从中国的进口。

苗子/洪沙（路透社）

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