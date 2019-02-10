中国出口一月“开门红” 但经济前景不乐观

（德国之声中文网）中国海关总署周四公布，以美元计价1月出口同比增长9.1%远超预期，进口同比下降1.5%。此前路透社问卷调查得出的预估平均值分别为-3.2%和-10%。中国官方公布的一月份贸易顺差为391.6亿美元，也远超过此前路透调查预估的中间值335亿美元。

尽管上述数据令人乐观，但分析人士却普遍持审慎态度。因为今年中国农历春节是2月4日，比去年的春节提前了12天。春节长假同一月经济数据实现"开门红"有直接关系。过去的数据显示，春节放假前各企业都会加大出口力度，并增加原材料的库存。

有鉴于此，多数分析师都认为，一月份的数据并不足以对全年经济走势作出判断。中国国家信息中心宏观研究室主任牛犁对路透社表示："从1月份的出口看，增幅远超预期，主要受基数因素和春节假期与去年的春节月份错开有关系，而从世界经济的表现来看，全球经济增长都在放缓，外部需求不旺，不足以支撑这个增幅。"

相比之下，中国官方媒体则对今年外贸走势较为乐观。《人民网》周四援引海关的数据称，中美贸易额出现明显下滑，比去年同期减少约一成，其中中国自美进口降幅近40%。但同时1月中国对欧盟、东盟和日本等主要贸易伙伴进出口均保持增长，对"一带一路"沿线国家进出口增速持续高于整体。中国官媒援引中国商务部一位官员的话报道称："当前中国外贸形势依然复杂严峻，但也有诸多有利因素，包括世界经济仍然延续缓慢复苏态势，国内扩大开放、稳外贸增长政策逐渐显效，产业升级加快，企业活力增强等，有信心在2019年保持外贸稳定增长。

尽管中美贸易冲突阴云密布 中国出口一月仍实现超预期增长。

中美贸易冲突走向缓和？

中美贸易冲突的走向，无疑是决定今年经济走势的重要因素。新一轮中美经贸高级别磋商周四和周五在北京举行，中国副总理刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长努钦都参与其中。分析师指出，当下全球经济走势不容乐观、中美贸易谈判进入阶段性缓和，但从中长期来看，两国谈判或仍处于胶着状态。

美国总统特朗普周三表示，美中贸易谈判"进展非常顺利"，全球最大的两个经济体正努力在3月1日达成协议的最后期限前解决长达七个月的关税战。

德国商业银行首席经济师此前接受德国之声采访时表示，他本人认为，综合考虑中美双方各自的利益，贸易谈判既不会出现"重大突破"，也不会"全面妥协"，更有可能是达成某种"保持现状的折中方案"。