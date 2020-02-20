中国出任联合国安理会轮值主席 分享"反恐经验"

（德国之声中文网）中国常驻联合国代表张军3月2日在纽约联合国总部举行的记者会上表示，中方将认真履行安理会轮值主席职责，"本着负责任、建设性态度"展开工作，"贡献中国智慧，体现中国特色"，希望安理会其他成员、广大会员国、民间社会和媒体积极支持中方履职。

联合国安理会共有15个常任和非常任理事国，由理事国轮流担任主席，任期一个月。中国上次担任安理会轮值主席是2018年11月。安理会轮值主席的角色包括主持会议、制定会议议程、代表安理会向传媒和其他联合国机构沟通等。

中国在国际事务中的作用和影响力不断上升。有分析认为，成为安理会轮值主席后，中国可能会通过有选择的设定议题，试图让国际合作关系朝着对自己有利的方向发展。

分享"中国经验"

据中新社报道，3月2日，由中国常驻日内瓦代表团参与主办的"反恐和去极端化与人权保障"研讨会在联合国日内瓦总部举行。多个东南亚、非洲和东欧国家代表出席。会议期间播放了纪录片《中国新疆反恐前沿》。同时还在联合国日內瓦总部举办了名为"家园-新疆多民族人民生活掠影"的图片展。

报道援引中方专家表示，新疆曾发生数千起恐怖主义袭击，对人民生命安全和财产造成巨大损失。中国政府采取了设立职业技能教育培训中心等一系列反恐和去极端化举措，取得积极成效。中方愿同国际社会分享"中国经验"。

与会嘉宾则认为，美国等西方国家和媒体在反恐和去极端化时采用双重标准，甚至纵容恐怖势力，这不利于国际反恐合作。各国应坚持联合国全球反恐战略，尊重各国基于自身国情所采取的反恐和去极端化举措，加强交流与合作。

前香港浸会大学政治及国际关系学系副教授黄伟国在接受BBC采访时指出，中国这种宣传自己在新疆的"反恐工作"，是为了将自己的做法"合理化、美化、正常化"。

为多边主义背书

3月3日，中国外交部发言人举办例行记者会时，有记者问到中国在任联合国安理会轮值主席期间的重要议题。发言人赵立坚表示，安理会3月将审议阿富汗、叙利亚、苏丹达尔富尔、索马里等地区热点问题。中方还将组织安理会就坚持多边主义、打击非洲恐怖主义和极端主义、加强维和能力建设等主题举行3场辩论会。

外交部发言人赵立坚

据他介绍，中方主席任期内的5项工作重点，包括加强多边主义，支持非洲实现和平与发展，推动有效应对维和领域挑战，推动地区热点问题政治解决，不断改进安理会的工作方法。

赵立坚还表示，当前国际形势变乱交织，国际社会比任何时候都更需要多边主义，更需要强有力的联合国及安理会。作为安理会3月轮值主席，中方将本着负责任、建设性的态度认真履职，推动安理会加强团结合作，为维护国际和平与安全作贡献。