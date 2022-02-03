中国冰球队“国际化” 球员国籍引热议

（德国之声中文网）美国出生的中国男子冰球队守门员杰瑞米·史密斯（Jeremy Smith）想让众人知道，他为能代表中国打冰球感到自豪，即使他的球门被攻破的次数比以往更高。

"我在这里是为了激励年轻的中国冰球运动员。"史密斯在中国队的第一场比赛中，以0:8的比分惨败美国队。"这确实是一种荣誉。我很自豪能穿上中国球衣。我感谢中国队给我提供的机会。"

由于中国缺乏现成国内人才，32岁的史密斯以及许多队友空降来此，成为这个新冰球国家的外援。25人的队伍中，三分之二的成员来自海外。史密斯及另外两名美国人周四在场上对上了他们的同胞。中国冰球男队中还有11名加拿大人和1名俄罗斯人。

对这些海外出生的球员而言，被吸纳入中国队意味着获得千载难逢的机会，得以参加原本遥不可及的比赛。对中国来说，这展现出这个国家愿意付出多大的努力来维护体育声誉。

研究中国体育产业的英国专家德雷尔（Mark Dreyer）认为，中国的做法是为了挽回颜面。"很明显，中国本土球员在奥运会上没有竞争力。情况看上去确实非常非常糟糕，最终每个人都将狼狈不堪。中国将会在冰球场上遭到屠杀。"

关于中国籍的问题

中国拥有全球数一数二严苛的国籍法。与其他国家不同，中国一般不愿让外国运动员入籍以获得胜利。但在非常时期需要采取非常手段。

史密斯和其他队员如何能代表中国出赛，外界并不清楚确切情况。

除了极少数例外情况，中国不允许双重国籍。而国际奥委会（IOC）《奥林匹克宪章》第41条规定："任何奥运会运动员都必须是为其报名的国家奥委会所在国的国民。"

国际奥委会发言人发言人马克·亚当斯（Mark Adams）周五在记者会上表示，规定并没有更改，"通常他们必须持有护照"。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 华裔美国选手陈巍夺金 22岁的华裔美国选手陈巍在北京冬奥花样滑冰男子单人自由滑以近乎完美的表现问鼎金牌，同时也弥补了他在上届平昌冬奥会上的遗憾。在艾尔顿·强（Elton John）的火箭人（rocketman）歌曲声中，陈巍技压群雄，5度完成“四周跳”的超高难动作。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 “战神”羽生结弦 日本选手羽生结弦是两届冬奥会花样滑冰男子单人滑冠军。在平昌冬奥会上就曾征服过不少观众，在中国也有超高人气，一些中国同行也是他的“粉丝”，比如冰舞组合王诗玥/柳鑫宇。在北京冬奥会男单自由滑比赛中，羽生结弦因挑战四周半（4A)失利最终位居第四，无缘三连冠。纵然结局并不完美，但羽生表示，“这是一次勇于挑战、充满自豪感的奥运会。我不遗余力发挥出了自己拥有的一切。”

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 天才花滑选手瓦利耶娃的金牌梦 年仅15岁的俄罗斯花样滑冰明星卡米拉·瓦利耶娃（Kamila Valieva）被看作本次冬奥会最大的夺冠热门，也被誉为百年难遇的天才花滑选手。她也确实和她的队友一起，以出色的表现为俄罗斯奥运代表队（ROC）赢得了花滑团体自由滑第一名。然而，随着她被证实在兴奋剂检测中有一项违禁药物的结果呈阳性，这枚金牌可能被取消。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 谷爱凌北京东奥成功夺金 拥有超高人气的中国滑雪运动女将谷爱凌在北京冬奥上成功夺金。这名中美混血的运动选手在自由式滑雪运动中掀起新风。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 出生美国、入籍中国 18岁的中美混血女孩谷爱凌（Eileen Gu）是北京冬奥会上的热门夺牌人选之一。此次冬奥会，她将参加自由式滑雪的三个单项。出生于美国的谷爱凌2019年取得中国籍，是中国首位归化入籍的滑雪运动员。自此，她也在商业广告中崭露头角，包括为路易威登手袋和蒂芙尼珠宝当模特。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 归化朱易的两次摔倒 出生美国后放弃美国国籍加入中国国籍的花滑运动员朱易（Beverly Zhu），周日（2月6日）在女子团体比赛中失误摔倒，获得最后一名，引起中国网民批评，而周一（7日）的比赛中，她又再次摔倒。朱易向媒体坦承，压力极大，两次出赛后都泪洒冰场。赛后在中国微博上，朱易摔倒成为热门话题，#朱易摔倒的标签获得超过2.3亿的浏览量，但相关评论随即遭到删除，当天傍晚就无法查到相关评论。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 苏翊鸣：威虎山到滑雪场 被称为“天才小子” 的单板滑雪选手苏翊鸣出生在吉林。4岁就开始练习单板滑雪，12岁已经是国内顶尖滑手之一。2014年，他在电影《智取威虎山》出演“小栓子“，之后还陆续参演多部电影。后来专注滑雪。此次奥运会单板滑雪坡面障碍技巧决赛上，他通过转体1800高难度动作摘得银牌，为中国队创造了该项目历史最好成绩。但众多网友与在场记者都表示两轮打分偏低，为其报不平。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 凯·欧文斯：圆满的圈 17岁的美国滑雪选手凯·欧文斯（Kai Owens）出生在中国安徽，2005年被一对美国夫妇领养。14 岁时她赢得北美猫跳滑雪比赛冠军。她曾表示自己非常幸运，“如果我没有被（养父母）收养，可能只会成为一个普通的中国公民。如果我被其他人收养，我可能有完全不同的生活。”她说为能代表美国参加奥运感到很自豪，这次回到中国对她来说是画了个“圆满的圈” (a full circle)。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 武大靖：刀锋时刻 来自黑龙江的短道速滑选手武大靖是2018年平昌冬奥会男子500米速滑冠军，并打破了该项目世界记录。27岁武大靖总共获得过4枚奥运奖牌（一金、两银、一铜），4次赢得世锦赛冠军，是中国最成功的冬季运动男选手之一。在中国冬奥选手中，武大靖是名副其实的网红，在微博拥有粉丝889万。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 叶劲光：男子冰球队长 中国男子冰球队的大多数队员都是归化球员，主要来自加拿大和美国。前锋、队长叶劲光（Brandon Yip）出生在温哥华地区，有华人血统。他曾是波士顿大学冰球队的主将，NHL联盟的职业球员。2017-2018赛季，加入为北京冬奥发力储备人才的昆仑鸿星俱乐部。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 福将、福帅兄弟 冰球队两名前锋福将（Spencer Foo，左）和福帅（Parker Foo，右）是来自加拿大的两兄弟，有华人血统。两人从小练习冰球，从加拿大青少年联赛到美国NHL联盟的职业球员，后来双双加盟昆仑鸿星俱乐部。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 凯利奥斯：子承父业 1991年出生于美国芝加哥的杰克·凯利奥斯（Jake Chelios）来自一个冰球世家。据中国媒体报道，他的父亲克里斯·凯利奥斯就是北美冰球名将。杰克曾是NHL底特律红翼队队员。2019-2020赛季，凯利奥斯加盟昆仑鸿星队，是目前该队中防守能力最为出众的球员之一。他也是中国冰球队里4名非华裔选手之一。



如果球员不想放弃他们的外国护照，势必得做出一些让步。德雷尔认为，首先退让的应该是中国。

"我想最初的选项是'放弃你的护照，给你中国护照'，但球员不愿意。" 德雷尔如是说。"他们作为一个群体有很大的筹码，因为中国知道他们极度缺乏竞争力，需要这些球员。"

"我认为最终中国不得不妥协说：'好吧，那有什么变通方法？' 这绝对是一个漏洞。他们只是不希望外传，以免被说这些人获得特权。"

"当我在中国时，我就是中国人"

要解开这个谜底相当困难，因为中国冰球官员一直试图限制媒体与球员接触。

奥运会之前，他们被指示不要接受访问。在周四惨败美国后，大部分队员走过混合区，即赛后球员接受记者采访的区域，但没有停下脚步受访，坚持按照计划好的脚本行事。

在被问到是否放弃了美国籍时，史密斯借用自由式滑雪运动员谷爱凌说过的话回避德国之声的提问。

"这是体育，这是冰球。我在这里代表中国。当我在中国时，我就是中国人。我得到中国人的支持，真心表示感谢。当我去美国时，我就是美国人。在这里，我为年轻的一代搭起了桥梁。"

中国冰球协会并未对有关运动员国籍的询问立即做出回应。

计划发展中国冰球

中国冰球队队长叶劲光（Brandon Yip）是冰球队中的元老级成员。这名加拿大人是团队中经验最丰富的球员，在国家冰球联盟（NHL）中为三个队伍出战174次。六年前移居中国前，他曾效力于德国曼海姆和杜塞尔多夫。

叶劲光对德国之声表示："我们接到一通电话，对方说他们正在中国组建冰球队参加俄罗斯的大陆冰球联赛（KHL），并希望能参加奥运会。"

"我们真的为每个人感到骄傲。国家队球员走过了漫长的道路，在这里展开第一场比赛是相当令人兴奋的。"

中国已投入数百万美元发展冰球运动，包括建设基础设施和聘请冰球界传奇人物韦恩·格雷茨基（Wayne Gretzky）担任顾问。若非疫情的缘故，叶劲光相信中国在冰球运动上的进步将会更加显著。

"中国各地已经出现数百个滑冰场。遗憾的是发生了新冠疫情。但两三年前我们的比赛开始吸引很多球迷。我们在各地打下基础，希望能回到北京或上海或中国任何地方，继续在这里打球，发展这项运动。"

中国男子冰球队三分之二成员出生于海外

未来的希望

最近在北京的一次训练中，中国U20男子国家冰球队教练付雷测试了一群年轻当地球员的实力。尽管缺乏关于冰球的知识，他们对这项新运动的热情是显而易见的。其中一名年轻人承认："我对冰球运动员的了解不多。如果认识更深，我就会有喜欢的球员。"

虽然球队在知识面上存在差距，但付雷对于中国冰球的未来持乐观态度。他希望冬奥会能有助于推广冰球。

"冰球在中国是个小众运动。但随着冬奥会的举办，越来越多人将会对冰球感兴趣。未来几年，冰球在中国会越来越好。"

中国体育产业专家德雷尔表示，这种热潮是否会持续到奥运之后，取决于中国接下来的行动。"我认为，随着更多中国球员的进步，他们将逐渐剔除海外球员。但他们是否能做到这点并且保持竞争力，又是另一回事。它需要基层的参与，就像足球一样。"

"你有一大群人，有几百万人可以挑选，当然就能选出相当好的人选。"德雷尔如是说。"中国在人数上总是占优势。问题在于他们不能建立适当的系统并制定长期计划。"

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