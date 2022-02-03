中国冰球队“国际化” 球员国籍引热议

三分之二的中国男子冰球队成员是在海外出生，具有浓厚的国际气息。中国为北京冬奥会招募了大批海外冰球球员，其国籍问题留给外界许多猜想。
（德国之声中文网）美国出生的中国男子冰球队守门员杰瑞米·史密斯（Jeremy Smith）想让众人知道，他为能代表中国打冰球感到自豪，即使他的球门被攻破的次数比以往更高。
"我在这里是为了激励年轻的中国冰球运动员。"史密斯在中国队的第一场比赛中，以0:8的比分惨败美国队。"这确实是一种荣誉。我很自豪能穿上中国球衣。我感谢中国队给我提供的机会。"
由于中国缺乏现成国内人才，32岁的史密斯以及许多队友空降来此，成为这个新冰球国家的外援。25人的队伍中，三分之二的成员来自海外。史密斯及另外两名美国人周四在场上对上了他们的同胞。中国冰球男队中还有11名加拿大人和1名俄罗斯人。
对这些海外出生的球员而言，被吸纳入中国队意味着获得千载难逢的机会，得以参加原本遥不可及的比赛。对中国来说，这展现出这个国家愿意付出多大的努力来维护体育声誉。
研究中国体育产业的英国专家德雷尔（Mark Dreyer）认为，中国的做法是为了挽回颜面。"很明显，中国本土球员在奥运会上没有竞争力。情况看上去确实非常非常糟糕，最终每个人都将狼狈不堪。中国将会在冰球场上遭到屠杀。"
中国拥有全球数一数二严苛的国籍法。与其他国家不同，中国一般不愿让外国运动员入籍以获得胜利。但在非常时期需要采取非常手段。
史密斯和其他队员如何能代表中国出赛，外界并不清楚确切情况。
除了极少数例外情况，中国不允许双重国籍。而国际奥委会（IOC）《奥林匹克宪章》第41条规定："任何奥运会运动员都必须是为其报名的国家奥委会所在国的国民。"
国际奥委会发言人发言人马克·亚当斯（Mark Adams）周五在记者会上表示，规定并没有更改，"通常他们必须持有护照"。
如果球员不想放弃他们的外国护照，势必得做出一些让步。德雷尔认为，首先退让的应该是中国。
"我想最初的选项是'放弃你的护照，给你中国护照'，但球员不愿意。" 德雷尔如是说。"他们作为一个群体有很大的筹码，因为中国知道他们极度缺乏竞争力，需要这些球员。"
"我认为最终中国不得不妥协说：'好吧，那有什么变通方法？' 这绝对是一个漏洞。他们只是不希望外传，以免被说这些人获得特权。"
要解开这个谜底相当困难，因为中国冰球官员一直试图限制媒体与球员接触。
奥运会之前，他们被指示不要接受访问。在周四惨败美国后，大部分队员走过混合区，即赛后球员接受记者采访的区域，但没有停下脚步受访，坚持按照计划好的脚本行事。
在被问到是否放弃了美国籍时，史密斯借用自由式滑雪运动员谷爱凌说过的话回避德国之声的提问。
"这是体育，这是冰球。我在这里代表中国。当我在中国时，我就是中国人。我得到中国人的支持，真心表示感谢。当我去美国时，我就是美国人。在这里，我为年轻的一代搭起了桥梁。"
中国冰球协会并未对有关运动员国籍的询问立即做出回应。
中国冰球队队长叶劲光（Brandon Yip）是冰球队中的元老级成员。这名加拿大人是团队中经验最丰富的球员，在国家冰球联盟（NHL）中为三个队伍出战174次。六年前移居中国前，他曾效力于德国曼海姆和杜塞尔多夫。
叶劲光对德国之声表示："我们接到一通电话，对方说他们正在中国组建冰球队参加俄罗斯的大陆冰球联赛（KHL），并希望能参加奥运会。"
"我们真的为每个人感到骄傲。国家队球员走过了漫长的道路，在这里展开第一场比赛是相当令人兴奋的。"
中国已投入数百万美元发展冰球运动，包括建设基础设施和聘请冰球界传奇人物韦恩·格雷茨基（Wayne Gretzky）担任顾问。若非疫情的缘故，叶劲光相信中国在冰球运动上的进步将会更加显著。
"中国各地已经出现数百个滑冰场。遗憾的是发生了新冠疫情。但两三年前我们的比赛开始吸引很多球迷。我们在各地打下基础，希望能回到北京或上海或中国任何地方，继续在这里打球，发展这项运动。"
最近在北京的一次训练中，中国U20男子国家冰球队教练付雷测试了一群年轻当地球员的实力。尽管缺乏关于冰球的知识，他们对这项新运动的热情是显而易见的。其中一名年轻人承认："我对冰球运动员的了解不多。如果认识更深，我就会有喜欢的球员。"
虽然球队在知识面上存在差距，但付雷对于中国冰球的未来持乐观态度。他希望冬奥会能有助于推广冰球。
"冰球在中国是个小众运动。但随着冬奥会的举办，越来越多人将会对冰球感兴趣。未来几年，冰球在中国会越来越好。"
中国体育产业专家德雷尔表示，这种热潮是否会持续到奥运之后，取决于中国接下来的行动。"我认为，随着更多中国球员的进步，他们将逐渐剔除海外球员。但他们是否能做到这点并且保持竞争力，又是另一回事。它需要基层的参与，就像足球一样。"
"你有一大群人，有几百万人可以挑选，当然就能选出相当好的人选。"德雷尔如是说。"中国在人数上总是占优势。问题在于他们不能建立适当的系统并制定长期计划。"
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。