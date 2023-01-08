中国农村感染峰值将至 乡村医疗能否应对？

（德国之声中文网）农历新年临近，正在肆虐的新冠疫情让今年的春运伴随着巨大忧虑。专家担心，人员流动、聚集将对感染推波助澜，乡村地区的医疗系统将承受重压。

中国交通部的预计，从上周六开始、为期40天的春运旅行高峰期间，将有20亿人次搭载交通工具踏上旅途。

中国国家卫生健康委员会医政司司长焦雅辉日前在接受专访时说，更加担心农村的疫情：“我们最担心的就是经过三年了，大家都没有回家过年，今年终于可以回家过年了，这样的话有可能会出现报复性的城市人流高峰涌向农村。”她说，农村人口庞大，但人均医疗资源有限，“如何应对广大农村地区的感染高峰，成为巨大的挑战。”

“不谈新冠、不检测”

官方发布的新馆感染和死亡数据已完全无法反映现实情况。但有迹象表明，继大城市之后，新冠疫情已经在席卷中国农村。《纽约时报》报道称，尤其是在像中部省份河南这样有大量返乡农民工的地方，新冠病毒已经在迅速传播。

法新社者记者在安徽、山东，德国《明镜周刊》记者在河北乡村向当地居民和乡村医生了解到的是相似的情况：呼吸道感染病人激增、卫生站应接不暇、药品缺乏、村中老人死亡数量成倍于往年。这与中国一些自媒体作者描述的情形大致吻合。

病毒来袭？中国乡下老人担心春运吗？

安徽蚌埠附近居民对法新社表示，由于缺乏检测试剂，乡村医生不再给病人测试，“我们都不知道自己是不是阳了。”

中国自媒体“丁香园”在江苏一个卫生院了解到， 「跟患者不谈新冠，判断不查抗原」是部分基层医院的常态，原因是很多人，特别是老人对新冠仍怀有极大的恐惧。于是医生把新冠当作普通肺炎治，比如被称为「三素一汤」的混合输液——抗生素、维生素、激素再加上葡萄糖。

官方数据显示，中国农村有130万名医师和180万名护士，每千人口医护数量还不及城市的一半。而乡村医生很多没有上过医科高校，资质偏低。《明镜周刊》还报道，过去3年的封控限制和疫情反复使得不少由乡村医生自负盈亏的诊所难以为继，只好关门。这使得农村卫生系统再次受创。

一月中、三月初

中国官方媒体也在关注农村的疫情。《农民日报》本周刊发了一篇“农村疫情调查：31省份51个村的1月7日”。报道反映了患者激增、基层床位和人员缺乏、药物紧张等问题，但同时努力传递正面信息，包括用药基本有保障、重症不多、去世老人多有基础病等。这篇“调查”见诸网络的部分，所引数据均来自基层乡村医疗站，多个乡村医生反映，当地染病比例都已高达百分之六七十。

《明镜》记者走访河北乡村时，看到公路边新添的坟冢接连不断。当地居民说，村中人口染疫超过9成。河北的疫情爆发早于中国其他大部分地区，几乎与北京同时。

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



据英国健康数信息分析公司Airfinity以中国各省份公开数据为基础进行的模型估算（2023年1月9日更新），中国此番奥密克戎感染首个峰值将于1月13日到达，届时日新增感染370万人；10天后迎来死亡人数峰值，日增25000例奥密克戎感染死亡病例。

该公司的模型还预测， 3月3日将出现第二个感染峰值，日新增感染升至420万。这一波感染中，乡村地区将比城市受到更大冲击。而至今年4月底，中国的累计新冠死亡人数将达170万。

上海交大研究团队1月初发表论文也预测，中国中部和西部的一些省份（四川、陕西、甘肃、青海等）以及农村地区的感染峰值将于2023年1月中下旬出现。 这波疫情的持续时间和严重程度可能因为春运期间的人员流动而显著增强。

国务院联防联控机制2023年1月7日发布通知，要求地方当局和党员干部统筹资源，通过保障医疗物资供应、提升重症救治水平以及优先照顾老年群体等措施遏制疫情。“加快推进农村老年人新冠病毒疫苗接种，加快构筑基层保健康防线”。

美国外交关系协会的公共卫生专家黄严忠对《纽约时报》指出， “归根结底，这些措施本应在政策转向之前推出”。他表示，“中国农村存在的许多问题都是中国医疗改革的根本性问题，不能指望在短时间内就得到解决。”

（综合报道）

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