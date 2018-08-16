中国军队急扩张 美国忧心遭锁定

(德国之声中文网) 根据美国国防部週四(8/17)发布的报告，中国军方近年来扩大轰炸机行动，有可能针对美国及其太平洋盟国进行攻击训练。

报告称﹕「在过去3年，中国人民解放军迅速扩大了其水上轰炸机作战区域，获得了关键海上操作经验，并可能把美国和盟军作为目标训练。」

内容也提到，美国无法确定中国解放军继续扩大行动范围背后真正的用意。但中国几次军事训练都触动美国敏感神经，包括2017年8月，中国H-6K轰炸机飞过日本西南群岛宫古海峡，并首次北转向东飞往冲绳。当地有47000名美国军人驻守。

解放军也展现了能触及美国领土的攻击能力，对西太平洋和关岛造成威胁。2018年，中国动作更大，直接将轰炸机降落在南海的岛屿和珊瑚礁上，在争议地区训练演习。

料十年后国防预算超二千亿

面对北京动作频频，1月时，美国将中国和俄罗斯当作新国防战略的核心。虽然华盛顿和北京还是尽量避免在军事关係上交锋，但这个默契不断受到考验，特别是5月时，美国在和多国的海军演习中撤回对中国的邀请。6月，美国国防部长马蒂斯成为自2014年以来首位访问中国的国防部长。

五角大厦的报告称，儘管预计中国经济增长将放缓，但到2028年，中国国防预算将超过2400亿美元。五角大楼的报告还说中国的太空计划进展迅速﹕「人民解放军继续加强其军事太空能力，儘管中国公开反对太空军事化。」

本月，美国总统特朗普宣布了一项雄心勃勃的计划，要在2020年时在原有的五军部队之外增加第六军「太空部队」。主要就是为了防范中国太空作战能力崛起。

报告中还提及了中国持续成长的经济和外交实力，目的都是为了在加大全球影响力并成为区域霸主。

夏立民/李芊 (美联社、法新社)