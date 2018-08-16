 中国军队急扩张 美国忧心遭锁定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.08.2018

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时政风云

中国军队急扩张 美国忧心遭锁定

美中贸易紧张局势加剧。就在这个时候，美国国防部的年度报告中说，中国正努力扩大军事影响力。五角大厦估计2017年中国国防开支超过了1900亿美元。

China Militärparade in Zhurihe (Reuters/Xinhua)

中国近年多次举行阅兵展示军力，图为2017年7月内蒙古的大型阅兵。

(德国之声中文网) 根据美国国防部週四(8/17)发布的报告，中国军方近年来扩大轰炸机行动，有可能针对美国及其太平洋盟国进行攻击训练。

报告称﹕「在过去3年，中国人民解放军迅速扩大了其水上轰炸机作战区域，获得了关键海上操作经验，并可能把美国和盟军作为目标训练。」

内容也提到，美国无法确定中国解放军继续扩大行动范围背后真正的用意。但中国几次军事训练都触动美国敏感神经，包括2017年8月，中国H-6K轰炸机飞过日本西南群岛宫古海峡，并首次北转向东飞往冲绳。当地有47000名美国军人驻守。

解放军也展现了能触及美国领土的攻击能力，对西太平洋和关岛造成威胁。2018年，中国动作更大，直接将轰炸机降落在南海的岛屿和珊瑚礁上，在争议地区训练演习。

Start von China-Rakete fehlgeschlagen (picture-alliance/dpa)

中国国锐意发展太空装备，令美国忧心其走向太空军事化道路。

DW.COM

研究显示，2017年全球军事支出创下冷战后新高。光是美国花的军费就占了全世界的三分之一，中国快步紧追在后。 (02.05.2018)

军事竞赛上太空。美国宣布将在2020前成立太空部队，正反方意见交锋。面对不确定的国际情势，这是未雨绸缪还是多此一举？ (10.08.2018)

目前，中美因南海和贸易问题而互相指责。在美国国务卿蓬佩奥访华这个敏感的时间点，中国海军在有争议的南海进行“逼真战场”的模拟导弹攻击演练。 (15.06.2018)

中美外长会晤，两人檯面上握手言欢，但在联合记者会中各有攻防。此时传出美国取消邀请中国参与环太平洋军事演习，王毅也立刻做出回应。 (24.05.2018)

料十年后国防预算超二千亿

面对北京动作频频，1月时，美国将中国和俄罗斯当作新国防战略的核心。虽然华盛顿和北京还是尽量避免在军事关係上交锋，但这个默契不断受到考验，特别是5月时，美国在和多国的海军演习中撤回对中国的邀请。6月，美国国防部长马蒂斯成为自2014年以来首位访问中国的国防部长。

五角大厦的报告称，儘管预计中国经济增长将放缓，但到2028年，中国国防预算将超过2400亿美元。五角大楼的报告还说中国的太空计划进展迅速﹕「人民解放军继续加强其军事太空能力，儘管中国公开反对太空军事化。」

本月，美国总统特朗普宣布了一项雄心勃勃的计划，要在2020年时在原有的五军部队之外增加第六军「太空部队」。主要就是为了防范中国太空作战能力崛起。

报告中还提及了中国持续成长的经济和外交实力，目的都是为了在加大全球影响力并成为区域霸主。

夏立民/李芊 (美联社、法新社)

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