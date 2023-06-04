中国军舰罕见访问菲律宾

（德国之声中文网）中国海军训练舰 「戚继光」号周三（6月14日）抵达菲律宾首都马尼拉，船上搭载476名海军学员和官兵。穿着白色海军制服的学员们在「戚继光」号甲板上肃立，菲律宾军方官员则在港口迎接中国海军训练舰到访。当地艺术家表演传统舞蹈，旁观者挥舞着中菲两国国旗。

中国驻菲律宾大使黄溪连出席了欢迎式。但黄溪连和菲律宾官员皆未对媒体发表任何评论。

这是中国海军军舰罕见访问菲律宾，也是戚继光舰首次到访该国。菲律宾新政府在马科斯二世的领导下，不断与美国加强关系，包括扩大联合军事演习，并在2月同意增加四个军事基地供美军使用。

与此同时，中国越来越强硬地对南中国海提出广泛主权主张，因此与菲律宾、越南、马来西亚、台湾和文莱发生摩擦。

今年二月，中国海警船在存在主权争议的岛礁附近使用「军用级别激光」照射一艘菲律宾船只，导致部分船员短暂失明，该起事件促使菲律宾加强在南中国海的巡逻。

就在戚继光舰到访菲律宾的一周前，美国、日本和菲律南海情勢升溫 美日菲將首次舉行海防聯合演習宾海岸警卫队在该地区举行了联合执法演习。

在菲律宾参观戚继光舰

拜登政府一直致力于加强印太地区联盟以抗衡中国的广泛海洋主张，包括对民主台湾的威胁。

中国解放军吨位最大的训练舰戚继光舰将在菲律宾港口停留至6月17日。这是该舰近40日航行的最后一站。

戚继光舰在5月中旬从辽宁大连启航时，中国官媒在报道中并未提及中国卷入与的各种领土争端，仅报道称戚继光号执行远海海域实习访问任务，这是海军学员参观外国军舰、院校及训练设施，「加深与到访国人民之间的友谊」的机会。

美联社报道称，周三只有中菲社区的成员被允许登上戚继光舰，但周四和周五将会向更多民众开放。

据中新网报道，戚继光舰访问菲律宾期间，出访官兵将参观菲律宾海军舰艇，并与菲律宾海军代表举行交流活动。

（美联社）

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