中国军舰现身阿拉斯加近海 美军：符合常规

美国军方称，在临近阿拉斯加的白令海国际水域发现多艘中国军舰，其行动“符合国际规则”。根据美国公布的信息，最近10年间，中国军舰已多次出现在白令海。

（德国之声中文网）美国官员周三（7月10日）称，美国海岸警卫队的一艘巡逻艇在白令海进行例行巡逻时，发现多艘中国军舰，它们位于国际水域但在美国专属经济区内。

海岸警卫队在一份通报中表示，巡逻艇在阿留申群岛阿姆奇特卡山口（Amchitka Pass）以北约 124 英里（200 公里）处发现三艘中国船只。稍后，另一队海岸警卫队直升机的机组人员在阿穆克塔山口（Amukta Pass）以北约 84 英里（135 公里）处发现了第四艘船。

所有四艘中国船只都 "在国际水域过境，但仍在美国专属经济区内"。专属经济区从美国海岸线向外延伸 200 海里（370 公里）。

"中国海军开展的行动符合国际规则和规范。”海岸警卫队第十七区指挥官迪恩（Megan Dean）少将说，“我们直面应对，以确保美国在阿拉斯加周边海域的利益不受侵犯。”

当时在场的海岸警卫队金伯尔号（Kimball）是一艘127米长的巡逻舰，一般驻扎在夏威夷火奴鲁鲁港。

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北京：正常过航

这不是中国军舰首次出现在阿拉斯加近海。2022年9月，金伯尔号曾在白令海峡发现中国的导弹巡洋舰。2021年9月在白令海和北太平洋，美国海岸警卫队巡逻船在距阿留申群岛约80公里的海域遇到了中国船只。2015年9月，也曾有多艘中国军舰进入白令海以及阿留申群岛领海。

据中国官媒当时报道，中国军舰是在参加中俄联合海上军演的路途中进入白令海的，行经的是用于国际航行的公海水域。《环球时报》2022年9月28日的报道称：“中国舰艇编队在美专属经济区过航都是远海训练或中俄海上联合巡航的正常过航行为，这种正常的航行没有对沿海国的安全造成损害。”

美国军方经常在中国声称拥有主权的亚洲争议水域开展其所称的的“自由航行”（freedom of navigation）行动，部署海军舰艇在南海等国际水道航行。

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就在美国发布有关消息的同一天，在华盛顿召开的北约峰会上，联合宣言中对北京提出了言辞强硬的批评，称中国为俄乌战争的“关键纵容者”。北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）表示，北约第一次以如此明确的态度形容中国，“传达出非常清楚的信息”。

（美联社等）

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