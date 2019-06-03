 中国军舰现身悉尼港 澳总理给民众压惊 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.06.2019

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时政风云

中国军舰现身悉尼港 澳总理给民众压惊

周一早晨，在悉尼港湾享受冬日阳光的居民吃惊地发现港内出现了多艘中国军舰。澳大利亚总理赶忙出面澄清，平抚受惊的民众。

Australien Stadtansicht Sydney (picture alliance/dpa/robertharding)

悉尼港资料图片

（德国之声中文网）中国逐渐强大的实力以及军事力量在澳大利亚引发的担忧日益增长。在此背景下，悬挂中国国旗的舰队及大约700名水兵赫然出现，让澳大利亚人吃惊不小。

DW.COM

所罗门群岛周三举行了大选，当地警方形容投票过程和平且有秩序。 然而，所国与台湾跟中国之间的外交关系，再度成为此次选举的焦点之一。 前澳大利亚驻所国官员分析，有些所国政治人物在催促该国政府与中国建交。 (04.04.2019)

正值澳大利亚大选之前，传出丑闻，称执政党重量级政治家、前移民部长达顿同中国政治渗透有关。而丑闻的另一主角，又是被澳洲注销永久居留权的中国富商黄向墨。 (09.04.2019)

澳大利亚总理莫里森此时正在所罗门群岛出访。位于南太平洋上的该岛国是台湾的邦交国，也是中国力争拉拢的对象。"这或许对一些人是个意外，但对政府来说这当然不是个意外"，莫里森在所罗门群岛首都回答记者有关中国舰队到访的问题时说，"我们早就知道此事"。

莫里森说，这是一次例行互访，此前澳大利亚海军舰队也访问了中国，而此次中国军舰是在中东执行联合缉毒后在返程期间顺访澳大利亚。

此次在悉尼港停靠的中国军舰为昆仑山号两栖登陆舰、骆马湖号综合补给舰和许昌号护卫舰，后者据信装备了陆对空和反潜导弹系统。上述军舰计划在澳大利亚停留到本周五。

Australien Parlamentswahl | Scott Morrison feiert Sieg (Getty Images/T. Nearmy)

澳大利亚总理莫里森

数天前，媒体刚刚报道了一艘中国军舰不久前在南中国海域同一艘澳大利亚军舰对峙的消息。但澳总理莫里森表示，任何对中国舰队到访时间点的分析都难免"过度解读" 之嫌 。   

不过澳大利亚国立大学国家安全学院的院长麦德卡夫（Rory Medcalf）在推特上提出质疑："以往访问澳大利亚的中国海军舰船一般是单独一艘护卫舰，而不是拥有登陆舰和700人的一个编队"，此外"悉尼也不是从亚丁湾返航的一个适宜的中途停靠站，这到底是个什么情况？"他对此的分析是："看起来是意在凸显（中国）在南太平洋的存在"。

习近平执政以来，中国对军队，特别是海军投入巨资，旨在扩大在太平洋及以外地区的影响力。对中国打造"蓝水海军"的计划，澳大利亚持谨慎欢迎态度。与此同时，堪培拉也采取行动抗衡北京在澳洲及南太平洋地区的存在。

在周一访问所罗门群岛期间，莫里森宣布将投入约1.73亿美元资金，用于维护澳大利亚在这一战略意义重大的岛群的影响。

 

叶宣/苗子（法新社）

 

 

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