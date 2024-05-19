中国军舰抵达柬埔寨参加军演

中国与柬埔寨正在泰国湾附近举行大型海陆军演。两艘中国军舰周日（5月19日）在柬埔寨西哈努克港停靠。

（德国之声中文网）中国海军的两栖登陆舰“井冈山”号和“戚继光”号训练舰周日停靠西哈努克港。

这是两国为期15天的“金龙-2024”海陆军事演习的一部分。中国派出760名解放军士兵、柬埔寨派出约1300名士兵和11艘军舰参加演习。海军演习部分定于下周在泰国湾附近举行。

“金龙”年度军演于 2016 年 12 月首次举行。今年的演习是因新冠疫情而中断三年后的第二次，也是迄今为止规模最大的一次。

举行联合训练的港口位于云朗（Ream）海军基地以北，该基地正在利用中国提供的资金进行扩建。另有两艘中国军舰已在云朗基地停靠了5个月。美国方面质疑中国军舰拟长期部署于此。

2022年8月6日，云朗基地扩建工程奠基开工。 图像来源: picture alliance/AP

云朗基地曾是美柬海军联合训练和演习的场所。柬埔寨于2020年10月拆除了美国在那里建造的设施。2019年《华尔街日报》曾报道称，美国官员看到了一份允许中国将该基地用于军事目的长达30年的协议。但柬埔寨政府一再强调，该国宪法不允许外国在该国拥有军事基地。

美国和其他国家对中国在柬埔寨日益增长的影响力感到担忧，担心云朗会成为中国在泰国湾的新据点。

泰国湾毗邻中国声称拥有完整主权的南中国海。控制泰国湾还能让中国轻松进入重要国际航道马六甲海峡。

中国海军编队抵达柬埔寨西哈努克港时，中国驻柬埔寨大使王文天到码头迎接。据法新社报道，王文天称赞中柬之间的“铁杆友谊”，称中柬军事合作“有利于两国安全和地区安全”。 他还表示，中国海军所到之处，“带来的是友谊，是合作，没有别的。”

在此次联合演习之前，中国外长王毅上个月对柬埔寨进行为期3天的访问。

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（法新社、美联社）

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