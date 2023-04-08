中国军演阴影下，台湾人在自由广场跳舞

（德国之声中文网）周六（4月8日），一群大学生在台湾的自由广场练习舞蹈，他们似乎对中国正在在这个自治岛屿周边举行的大规模军事演习并不担心。

北京称为期三天的演习是对台湾总统蔡英文会见美国众议院议长麦卡锡的“严厉警告”，但是对岸的武力展示已经成为台北居民生活的一部分。

“我当然有点害怕。”23 岁的大学生洪翔宇（Hong Xiang-yu，音译）在台北市中心这个公众聚集的广场跳完舞蹈后说，“看，我们在自由广场。我希望保持自由，做我想做的事，说我想说的话。”

宏伟的广场两侧矗立着台北国家剧院和台北国家音乐厅，这里已成为社交聚会以及集会和抗议活动的场所。居民经常聚集在这里，学校乐队和舞蹈团体也很常见。

在前台湾领导人蒋介石的巨大纪念堂外，一群高中仪仗队学生摆弄着仿制步枪。“我想现在很多台湾人已经习惯了，感觉就像是：我们又来了！” 16 岁的蔡晋（Jim Tsai，音译） 说。

1949年国民党军队在内战中输给中共之后，蒋介石在台湾建立了一个偏安政府。他是台湾岛上的一个争议性人物。许多年轻人将蒋介石视为和当下中国威权政府一样的政权代名词，而中国将台湾视为自己领土的一部分。这位台湾前领导人建立了一个残酷的军事政权，由此流放、监禁和杀害了数千名反对者，直到他于 1975 年去世。

自由广场已成为台湾社会自由生活的象征，并提醒人们台湾走过的历史。

虽然台湾人民似乎已经习惯了中国的威胁，但他们仍然坚信台湾将保持自由。“我们很担心，但我们需要继续前进。我相信我们的政府不会让我们失望。”洪翔宇说。

台湾的国旗在广场入口处巨大的中式拱门后面随风飘扬。

32岁的建筑工人迈克尔·庄（Michael Chuang）说：“他们（中国）似乎很喜欢这样做，把台湾当成他们的了。我现在已经习惯了。”和其他许多人一样，他也很务实。他说：“如果他们入侵，我们无论如何也逃不掉。我们将看看未来会怎样，在哪里跌倒就从哪里爬起来。”

（法新社）

70年两岸关系的变迁 “反攻大陆”与“解放台湾” 在国民党退守台湾的头30年里，内战氛围浓厚，国共有数次小规模交战。台湾方面高喊“反攻大陆”、“汉贼不两立”，北京则要“解放台湾”，海峡两岸呈现紧张、对峙局面。朝鲜战争爆发后，美国舰队进入台湾海峡。1955年初，共产党攻下一江山岛，中华民国海军在美军协助下撤退，这被称作“第一次台海危机”。中华民国政府的有效统治范围从此退至台澎金马，并延续至今。

70年两岸关系的变迁 1958年金门炮战 《告台湾同胞书》至今共发表五次。第一次是在1950年，提出要完成解放台湾的任务。第二、第三和第四次均在1958年金门炮战（也称八二三炮战）的背景下，要求台湾共同对付美国为首的帝国主义，团结一致对外。该炮战（图）也被称作第二次台海危机。

70年两岸关系的变迁 对台政策的转变 最著名的《告台湾同胞书》则是1979年1月1日发表的第五版，其内容主要是商讨结束两岸军事对峙状态，并提出扩大两岸交流。中共停止了从1958年开始对台湾诸岛的炮击，国共军事冲突告一段落。该文被视为北京对台政策的转变。

70年两岸关系的变迁 “一国两制” 同样在1979年1月1日，美国与中华人民共和国建交（图为时任美国总统卡特访华），与中华民国断交，同时通过《台湾关系法》。在该背景下，当时已经掌握中共实权的邓小平提出“一国两制”的构想。该政策被用在解决香港和澳门回归问题上。

70年两岸关系的变迁 蒋经国没有接招 对于北京方面呼吁“相逢一笑泯恩仇”、提出“一国两制”方案，中华民国政府没有做出回应。据历史文献，蒋经国曾在致函宋美龄时称，“此固為‘匪’统战之一贯手法，但愿已推向另一更邪恶之层次方向，儿将一贯的置之不理并密切注意其后续发展伎俩”。

70年两岸关系的变迁 分离主义兴起 1986年，台湾第一个反对党“民主进步党”（民进党）成立。民进党在1991年公开其主张台湾独立的政治纲领。台独运动也逐渐在台湾民间兴起（图）。1990年就任台湾总统的李登辉大幅度调整了大陆政策，放弃了蒋经国坚持的“不接触、不妥协、不谈判”的“三不”政策，开始寻求两岸“分裂分治”的合法化。

70年两岸关系的变迁 “江八点” 随着台北的态度变化，两岸关系又趋紧张。1995年初，中共第三代领导人江泽民提出《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》讲话的八项主张（也被称为“江八点”），就“两岸如何达到和平统一”、“没有统一之前的过渡时期如何办”这两个问题表明立场。

70年两岸关系的变迁 第三次台海危机 1995年6月，时任总统李登辉对美国进行了“非官方”访问（图），打破17年间未有台湾高官访美的惯例。这引发北京强烈不满，于1995年7月和1996年3月中华民国总统选举期间分别进行大规模导弹演习。为此，美国派航母协防台湾海峡。而李登辉直选中成功连任，成为中华民国第一位民选总统。

70年两岸关系的变迁 “两国论” 1999年7月，台湾总统李登辉在接受德国之声采访时（图），将两岸关系定义为“特殊国与国关系”，即“两国论”。而当时被李登辉召入国安会的蔡英文，被认为是“两国论”的起草人之一。该事件引发地区紧张以及世界舆论的极大关注。而在台湾方面，强烈支持“两国论”的民进党在2000年的总统选举中胜出，陈水扁成为新一任总统。

70年两岸关系的变迁 “一边一国” 陈水扁上台后，他于2002年8月在日本提出“台湾跟对岸中国一边一国”，并主张“公民投票”决定“台湾的前途、命运和现状”。在2004年连任后，陈水扁及其民进党继续激进的台独政策。

70年两岸关系的变迁 出台《反分裂国家法》 北京方面，在中共第四代领导人执政下，《反分裂国家法》于2005年3月通过，这是一部针对两岸关系的基本法。同年4月，中共总书记胡锦涛会见时任国民党主席连战（图），实现国共领导人历史性握手，胡锦涛对两岸关系发展提出基于认同“九二共识”的看法。

70年两岸关系的变迁 何为“九二共识”？ 1992年11月，中国大陆的两岸关系协会与台湾的海峡交流基金会就两岸问题在香港举行会谈，双方口头协商形成不成文默契，被称为“九二共识”，其主旨即为一个中国原则——“大陆和台湾同属一个中国”。2000年，时任台湾行政院陆委会主席苏起将“九二共识”阐述为“一个中国，各自表述”（即“一中各表”），并随后将其列入国民党党纲中。

70年两岸关系的变迁 马英九时代 2008年中华民国总统选举中，民进党败北，马英九上台。由于马英九接受“九二共识”，两岸关系在他担任总统的八年里显著改观，经贸往来与合作大幅增加。2015年11月7日，马英九与中国国家主席习近平在新加坡举行会面（图），打破了两岸领导人1949年以来不见面的禁忌。同年5月，时任国民党主席朱立伦也在北京人民大会堂与习近平举行会晤。

70年两岸关系的变迁 蔡英文时代 2016年的大选中，民进党主席蔡英文以超过56%得票率的绝对优势，击败朱立伦、宋楚瑜，成为台湾历史上第一位女总统。蔡英文拒绝承认“九二共识”。在2019年1月1日的新年讲话中，蔡英文提出“四个必须”，喊话北京“必须正视中华民国台湾存在的事实” ，并将中国“试图介入台湾政治与社会的发展”视为台湾当前“最大的挑战”。

70年两岸关系的变迁 习近平：祖国必须统一 在北京方面，2012年成为中共第五代领导人的习近平就对台政策做出调整。自蔡英文上台后，北京加大了在国际外交等多层面对台湾的施压，两岸关系明显降温。2019年1月2日，习近平《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表演说，以五大原则阐述对台方针，强调推动和平统一，但也明言不放弃武统。



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