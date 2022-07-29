中国军演继续 两岸民众如何看待？

评论：佩洛西访台——重要信号还是历史错误？

这值得吗？佩洛西对台湾的访问仅仅持续了19个小时，但已经给该地区带来了巨大影响。德国之声中文部主任Philipp Bilsky指出，目前空气中弥漫着潜在的战争威胁，而它涉及的是世界两大强权、两大核武国家。