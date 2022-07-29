 中国军演继续 两岸民众如何看待？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.08.2022

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时政风云

中国军演继续 两岸民众如何看待？

美国众议院议长佩洛西访台之后，中国解放军在台湾周边海空域的军事演习已经持续多日。路透社记者分别在台北和上海进行了街访，听听两岸民众分别如何看待这一事件给台海关系带来的影响？

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美国众议院议长佩洛西的访台计划引发了外界的高度关注，不仅是媒体舆论，这个消息也引起了两岸民众的关心和热议。佩洛西访台是否会成行？台湾问题如何解？这些问题，两岸的民众怎么看？

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2021年夏天，德国的阿尔河谷遭受了毁灭性的洪水。 一年后，许多居民仍在为重建他们的生活而挣扎。

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美国已经披露了詹姆斯-韦伯太空望远镜拍摄的第一批全彩照片。美国国家航空航天局表示，望远镜从距离地球100万英里处拍摄的这些照片是有史以来对宇宙最深入的观察。这些照片显示了最早的恒星和星系。

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02.08.2022, Malaysia, Kuala Lumpur: Nancy Pelosi (r), Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, geht bei einem Treffen mit Azhar Azizan Harun, Sprecher des malaysischen Parlaments, im Parlamentsgebäude. Vor dem Hintergrund der Spannungen mit China wegen eines möglichen Taiwan-Besuchs setzt Nancy Pelosi ihre Asienreise fort. Offen blieb weiterhin, ob sie trotz Warnungen aus China auch nach Taiwan reisen würde. Nach Angaben aus dem Parlament in Taipeh wird die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses heute in der demokratischen Inselrepublik erwartet. Foto: Fathin Suhaira Abd Rahim/BERNAMA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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这值得吗？佩洛西对台湾的访问仅仅持续了19个小时，但已经给该地区带来了巨大影响。德国之声中文部主任Philipp Bilsky指出，目前空气中弥漫着潜在的战争威胁，而它涉及的是世界两大强权、两大核武国家。

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FILE - In this file photo taken Friday, April 15, 2005, a woman picks lien wu or wax apple, a Taiwanese tropical fruit, at a local fruit market in Taipei, Taiwan. China announced Saturday, Sept. 18, 2021 that it would suspend the imports of sugar apples and wax apples from Taiwan over pest concerns, months after a similar pineapple import ban was imposed. (AP Photo/Jerome Favre, File)

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