中国军演继续 两岸民众如何看待？

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美国众议院议长佩洛西访台之后，中国解放军在台湾周边海空域的军事演习已经持续多日。路透社记者分别在台北和上海进行了街访，听听两岸民众分别如何看待这一事件给台海关系带来的影响？
美国众议院议长佩洛西是否会在本周二到访台湾引起外界的高度关注，这也成了中国网民的热议话题。有人高呼“统一中国”之时，也有人反对诉诸武力。至于北京对佩洛西赴台可能采取什么样的反制措施，民众也议论纷纷。
这值得吗？佩洛西对台湾的访问仅仅持续了19个小时，但已经给该地区带来了巨大影响。德国之声中文部主任Philipp Bilsky指出，目前空气中弥漫着潜在的战争威胁，而它涉及的是世界两大强权、两大核武国家。
佩洛西访问台湾之际，网上流传出一张佩洛西和《环球时报》前总编胡锡进的同框照片。这张把两个人年轻时的相片P在一起的合照甚至在海外社交媒体上广泛传播，引发不少网民评论。
本周三（8月3日），中国大陆海关总署发布暂停“台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆的通知”，中国商务部也宣布从即日起暂停天然砂对台湾出口。此前，中国还宣布暂停台湾100多家食品进口。
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