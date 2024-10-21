中国军演一週后 美加军舰穿越台湾海峡

美国及加拿大两艘军舰20日通过台湾海峡，距离北京对台实施大规模军演不到一週，引发解放军不满，批评美、加军方破坏台海和平。与此同时，台湾国防部预告北京将再度发射火箭，经过台湾防空识别区。

（德国之声中文网）美国海军第七舰队週一（10月21日）发出声明表示，希金斯号驱逐舰（USS Higgins）和加拿大温哥华号护卫舰（HMCS Vancouver）週日“例行”过境台湾海峡，“穿过根据国际法施行公海航行和飞行自由的水域”。

美国海军在声明中指出，这次过境展现了美国与加拿大对维护所有国家航行自由的承诺，并补充称：“国际社会在台湾海峡的航行权利和自由不应受到限制。美国拒绝任何不符合航行、飞行和其他合法使用海洋和空中自由的主权或管辖权主张。”

中国解放军东部战区发言人李熹回应，美国及加拿大“公开炒作”军舰过航台湾海峡，解放军“全程跟监警戒，依法依规处置”，并批评美、加此举“滋扰搅局，破坏台海和平稳定”。

台湾国防部则表示，美国及加拿大军舰通过台湾海峡期间，台湾军方全程掌握周边海、空域动态，状况正常。

值得注意的是，美、加军舰此次穿越台海距离北京实施大规模围台军演仅不到一週。

上週一（14日），中国解放军宣布在台湾海峡、台湾本岛北、南、东部地区，展开“联合利剑—2024B”演习，盡管当天傍晚便宣布结束，但仍引发各方关注。

欧盟当时透过声明指出，“反对任何透过武力或胁迫改变现状的单方面行动”，指“中国在整个台湾地区的联合军事活动进一步加剧了两岸紧张局势”，同时呼吁各方保持克制，“避免采取任何可能导致两岸紧张局势进一步升级的行动，应透过对话解决”。

德国外交部发言人回应北京军演一事时表示：“我们谴责片面改变现状的行为。”

由意大利、法国、德国、英国、日本、加拿大和美国组成的七国集团（G7）本週六（19日）在防长会议中也提及此事，表示“维护台海和平稳定对国际安全与繁荣是不可或缺的”，“我们对挑衅行为表示关切，特别是最近解放军在台湾周边进行的军事演习”。

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台国防部：中国将发射火箭

台湾国防部21日发布公告表示，中国即将在週三（23日）自西昌卫星发射中心向西太平洋方向发射运载火箭，轨迹将经过台湾防空识别区（ADIZ）。

今年10月10日台湾双十国庆当天，中国也曾于西昌卫星发射中心发射运载火箭，并经过台湾防空识别区。

多国军舰连续穿越台海

随著台海紧张局势成为国际关注焦点，日本、德国等国家在近几个月以来，先后派遣军舰穿越台湾海峡。

上个月底，日本海上自卫队护卫舰“涟号”与澳大利亚及新西兰军舰协同行动，首度在台湾海峡巡航。

《读卖新闻》当时引述不具名的日本政府消息人士说法报道，中国长期以来都拒绝将台湾海峡视为国际海域，日本历届政府考量中方立场，从未过境台湾海峡；时任日本首相岸田文雄之所以对军舰通过台海开绿灯，是因为担心日本若是在中国入侵日本领土后不采取任何行动，解放军的行动有可能进一步升级。

此外，德国海军护卫舰“巴登–符腾堡号”和补给舰“法兰克福号”也在上个月中旬通过台湾海峡，这是德国军舰时隔22年再度穿越台海。

德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）强调：“我们发出的信号非常简单，国际水域就是国际水域，这是最短的航线，考虑到天气因素，这也是最安全的路线，况且，这里是国际水域，所以我们穿行（台湾海峡）。”

德军舰22年来首次穿越台湾海峡 意义何在？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、新华网、台湾国防部）

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