 中国军机越台海中线 美航母停靠越南 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.06.2023

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时政风云

中国军机越台海中线 美航母停靠越南

美国国务卿布林肯结束北京之行后，中美两国又开始「秀肌肉」，台军方周六侦测到8架解放军军机逾越台海中线；美军航母则预计在本周日停靠越南岘港。此外，媒体报导称中美两方船舰在本周稍早曾同时通过台湾海峡。

中国空军的歼-16战斗机

中国空军的歼-16战斗机

（德国之声中文网）台湾国防部6月24日发布新闻稿称，自当天上午8时以来陆续侦获中国军机，包含歼-10、歼-16等各型机共19架次，其中8架次逾越台湾海峡中线并抵近24浬线。同时还侦测到5艘中共军舰配合执行「联合战备警巡」。

该部提到，台湾军方「全程掌握动态，并检派任务机、舰及岸置飞弹系统，严密监控应处」。与此同时，战略位置涵盖台湾、参与过多次涉台军事行动的中国解放军东部战区则在其微信公众号上发布了「长航时飞行训练」的训练记录。文中提到，此次训练融入实战背景，模拟空中连续应对敌情，验证快速前推、远域慑阻等实战课题。

中美海军通过台海

就在本周美国国务卿布林肯于19日结束北京访问行程后，美国第七舰队公布了巡逻艇「斯特拉顿号」于20日执行由南向北穿越台湾海峡的航行任务，路透社报导称「斯特拉顿号」直到22日凌晨才离开台湾海峡。而中国航空母舰「山东号」编队也不约而同在20至21日，由南到北穿越台湾海峡，意味中美两方船舰可能曾在台湾海峡擦身而过。

美国第七舰队发布的声明称，「斯特拉顿号」穿越台湾海峡表明了美国对自由开放的印太地区的承诺。不过，中国海警局则在22日表示，美海岸警卫队「斯特拉顿号」号21日通过台湾海峡且公开炒作，并强调中方将加强在中国管辖海域的巡航执法，坚决维护国家主权、安全和海洋权益。

里根号25日停靠越南

另一艘美军船舰——「里根号」航空母舰则会在本周日（6月25日）停靠越南中部港口城市岘港，越南外交部发言人说，该舰将在岘港停留至6月30日，此次访问是为了「本地区和世界的和平、稳定、合作和发展而进行的正常友好交流」。华盛顿正在寻求提升与越南的正式关系，这也是自从1975年越战结束以来，美国航母第三次访问越南。

里根号航空母舰

里根号航空母舰

而越南与中国近期则屡次因为南中国海的边界问题而发生争端，包括上个月越方指责中国科考船及护航海警船侵犯了其主权一事。中方几乎对整个南海都宣称主权，涵盖了越南和其他四个东南亚国家所主张专属经济区内的水域。

（综合报道）

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