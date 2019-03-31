中国军机越台海中线　美批北京改变现状

（德国之声中文网）美国国务院周一 (4月1日) 针对中国军机在3月31日飞越台海中线一事做出回应，呼吁北京应停止强制胁迫手段，恢复与台湾民选政府对话。 此外，美国国务院也表示中国该放弃以安全、社会及经济制度胁迫台湾人民，并称台湾为可信赖的伙伴。

白宫的国家安全顾问波顿 (John Bolton) 则在周一 (4月1日) 透过推特發文批评中国的军事挑衅，形容此举并无法赢得台湾人的心，反而会强化人民捍卫民主的决心。 他强调: 「美国将依照《台湾关系法》遵守队台湾的承诺。 」

台湾外交部长吴钊燮也第一时间透过推特呼应波顿，表示台湾将以决心应付中国莽撞的军事行动及对台湾的霸凌。 吴钊燮强调: 「挑衅只会让我们更坚强，就如同您 (波顿) 说的，投降不是选项。 」

蔡英文的「三不」抗議

台湾总统蔡英文本周一（4月1日）在一次军队典礼上表示，"最近解放军动作越来越多，前天共军飞越宫古海峡，引起周边国家严重的关切，而昨天在台湾海峡也发生中国空军军机破坏默契，飞越海峡中线，遭我空军警告后才返回中线以西的挑衅行为。"她进而称，"中国的这些动作不仅是对两岸的现状是一种片面的改变，更是对区域安全稳定的一种公然挑衅"，在此她不仅要提出"严重的抗议"，也要"郑重地提醒北京当局，不要刻意挑衅、不要制造事端、不要试图破坏台海现状"。蔡英文还表示，"作为总统，也会和各位战士一起奋斗到底"，国土"一寸不让"。

台湾国防部昨日发布新闻稿，证实两架来自中国的歼11型军机3月31日上午11时许越过台湾海峡中线，在台湾方面进行了"紧急升空拦截同时实施广播驱离后"，中方战机飞返海峡中线以西空域。新闻稿中写道，国防部"严正抗议并谴责中共军方此一挑衅举动，已经严重冲击区域安全稳定，危害区域各方共享之和平福祉"，并称"国军将秉持'不挑衅，不怯敌'原则，全力依相关战备规定应处，以维护国家主权及国民生命财产安全。"

台湾媒体报道称，大陆军机刻意飞过台海中线，这在近20年来尚属首次。过去大陆军机罕有越过海峡中线的举动，偶有擦边进入中线以东空域的情形，也都很快回到中线以西，而此次先是来回逼近台海中线，后来更是越过并进入中线以东的台湾空域飞行，时间长达10余分钟，显示是有计划的行动，绝非偶发行为。

中国歼11军机

据《联合早报〉报道，有台军将领透露，近一两周台湾海峡上空大陆军机活动相当密集，可能与日前美国军舰通过台湾海峡有关。《中国时报》报道称，北京联合大学台研院副院长李振广受访时表示，大陆军机此次行动可说是某种警示，"美舰频穿越台湾海峡，明显在打「台湾牌」施压大陆"。他表示，"大陆从来没有认可有台海中线的说法，只是过去两岸关系正向发展，所以照顾台湾方面情感。"

中共党媒《人民日报》旗下《环球时报》刊登社评"大陆军机飞越'台海中线'？希望是真的"，称"所谓海峡中线只是一条心理线，大陆方面从未承认过它。双方海空军过去形成了都不越过它的默契，但如果说这种默契是台海现状的一部分，维持它的前提条件是两岸关系的政治基础保持不变，台湾也不发生与外部势力超过以往水平的联系和互动。"社评还称，"我们倾向于认为，解放军这样做是对台湾当局的严正警告，也是对美方近来频频在台海方向搞各种动作的清晰回应"。

对于大陆军机飞越"台海中线"。美国在台协会发言人孟雨荷（Amanda Mansour）本周一也作出表态。她说，北京试图单方面改变现状不仅有害，对区域稳定毫无助益，更破坏了几十年来维系区域和平、稳定与发展的构架。她还指出，美国政府认为，北京应该停止对台湾的胁迫行为，恢复与民选产生的台湾政府进行对话。而基于《台湾关系法》，美国严重关切任何企图决定台湾未来的非和平手段，包括杯葛抵制及各种禁令。

针锋相对还将升级？

据《南华早报》报道，特朗普政府官员已经默许台湾方面购买60多架洛克希德马丁公司制造的F-16V战斗机的请求。如果这笔生意完成，当属美国1992年以来首次对台出售先进战机。前美国总统克林顿多次拒绝台湾购买新战机和高级武器系统的请求，奥巴马2011年也只是允许对台湾老旧的F-16战机进行升级。专家分析，数十架战机不能改变台湾与大陆军事的不平衡，但此举将发出美国决心支持台湾的信号，对北京带来的政治冲击将超过军事冲击。

中国国防部新闻发言人吴谦在3月28日的国防部记者会上表示，"我们注意到美方在台湾问题上，搞了一系列动作，无论是售台武器，还是军事联系，我们都坚决反对。"他说，"统一是历史大势，是正道;台独是历史逆流，是绝路。"

此前一天，台湾总统蔡英文过境美国夏威夷时，与美军少将洛肯举行了会面。一些台湾媒体称之为"重要突破"。而美国国务卿蓬佩奥在美国国会听证会上则表示，未来美国将采取更多行动执行台湾旅行法。

大陆官媒《环球时报》在题为"大陆军机飞越'台海中线'？希望是真的"的社论中还称，"如果美台恣意行事，解放军还可能将台湾岛上的空域划入巡航范围，用更加直接的方式宣示国家对台湾的主权，以抵消美方与台当局对"台独"的进一步宣扬和纵容。"文章说，大陆战机只是偶然越过海峡中线，还是这将成为一种常态？我们认为将取决于台湾和美国方面今后的表现。如果台湾当局和美方的挑衅变本加厉，大陆海空军很可能彻底不再理会所谓中线，将整个台湾海峡作为解放军的行动区域。而且根据形势的变化，不排除解放军会有更进一步的行动出台。"

台湾要求购买的F-16V战机为全球最先进的第4代机型，包括最新的雷达和航空电子设备，被认为有助于台湾应对日常的领空入侵事件。