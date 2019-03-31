中国军机越中线　蔡英文提“三不”抗议

台湾总统蔡英文本周一对中国军机日前飞越台湾海峡中线表示严正抗议，提醒北京不要刻意挑衅、不要制造事端、不要试图破坏台海现状。先前，有报道援引知情者透露，特朗普政府已经默许台湾购买60余架洛克希德马丁公司制造的F-16V战斗机。
（德国之声中文网）台湾总统蔡英文本周一（4月1日）在一次军队典礼上表示，"最近解放军动作越来越多，前天共军飞越宫古海峡，引起周边国家严重的关切，而昨天在台湾海峡也发生中国空军军机破坏默契，飞越海峡中线，遭我空军警告后才返回中线以西的挑衅行为。"她进而称，"中国的这些动作不仅是对两岸的现状是一种片面的改变，更是对区域安全稳定的一种公然挑衅"，在此她不仅要提出"严重的抗议"，也要"郑重地提醒北京当局，不要刻意挑衅、不要制造事端、不要试图破坏台海现状"。蔡英文还表示，"作为总统，也会和各位战士一起奋斗到底"，国土"一寸不让"。
台湾国防部昨日发布新闻稿，证实两架来自中国的歼11型军机3月31日上午11时许越过台湾海峡中线，在台湾方面进行了"紧急升空拦截同时实施广播驱离后"，中方战机飞返海峡中线以西空域。新闻稿中写道，国防部"严正抗议并谴责中共军方此一挑衅举动，已经严重冲击区域安全稳定，危害区域各方共享之和平福祉"，并称"国军将秉持'不挑衅，不怯敌'原则，全力依相关战备规定应处，以维护国家主权及国民生命财产安全。"
台湾媒体报道称，大陆军机刻意飞过台海中线，这在近20年来尚属首次。过去大陆军机罕有越过海峡中线的举动，偶有擦边进入中线以东空域的情形，也都很快回到中线以西，而此次先是来回逼近台海中线，后来更是越过并进入中线以东的台湾空域飞行，时间长达10余分钟，显示是有计划的行动，绝非偶发行为。
据《联合早报〉报道，有台军将领透露，近一两周台湾海峡上空大陆军机活动相当密集，可能与日前美国军舰通过台湾海峡有关。《中国时报》报道称，北京联合大学台研院副院长李振广受访时表示，大陆军机此次行动可说是某种警示，"美舰频穿越台湾海峡，明显在打「台湾牌」施压大陆"。他表示，"大陆从来没有认可有台海中线的说法，只是过去两岸关系正向发展，所以照顾台湾方面情感。"
中共党媒《人民日报》旗下《环球时报》刊登社评"大陆军机飞越'台海中线'？希望是真的"，称"所谓海峡中线只是一条心理线，大陆方面从未承认过它。双方海空军过去形成了都不越过它的默契，但如果说这种默契是台海现状的一部分，维持它的前提条件是两岸关系的政治基础保持不变，台湾也不发生与外部势力超过以往水平的联系和互动。"社评还称，"我们倾向于认为，解放军这样做是对台湾当局的严正警告，也是对美方近来频频在台海方向搞各种动作的清晰回应"。
对于大陆军机飞越"台海中线"。美国在台协会发言人孟雨荷（Amanda Mansour）本周一也作出表态。她说，北京试图单方面改变现状不仅有害，对区域稳定毫无助益，更破坏了几十年来维系区域和平、稳定与发展的构架。她还指出，美国政府认为，北京应该停止对台湾的胁迫行为，恢复与民选产生的台湾政府进行对话。而基于《台湾关系法》，美国严重关切任何企图决定台湾未来的非和平手段，包括杯葛抵制及各种禁令。
针锋相对还将升级？
据《南华早报》报道，特朗普政府官员已经默许台湾方面购买60多架洛克希德马丁公司制造的F-16V战斗机的请求。如果这笔生意完成，当属美国1992年以来首次对台出售先进战机。前美国总统克林顿多次拒绝台湾购买新战机和高级武器系统的请求，奥巴马2011年也只是允许对台湾老旧的F-16战机进行升级。专家分析，数十架战机不能改变台湾与大陆军事的不平衡，但此举将发出美国决心支持台湾的信号，对北京带来的政治冲击将超过军事冲击。
中国国防部新闻发言人吴谦在3月28日的国防部记者会上表示，"我们注意到美方在台湾问题上，搞了一系列动作，无论是售台武器，还是军事联系，我们都坚决反对。"他说，"统一是历史大势，是正道;台独是历史逆流，是绝路。"
此前一天，台湾总统蔡英文过境美国夏威夷时，与美军少将洛肯举行了会面。一些台湾媒体称之为"重要突破"。而美国国务卿蓬佩奥在美国国会听证会上则表示，未来美国将采取更多行动执行台湾旅行法。
大陆官媒《环球时报》在题为"大陆军机飞越'台海中线'？希望是真的"的社论中还称，"如果美台恣意行事，解放军还可能将台湾岛上的空域划入巡航范围，用更加直接的方式宣示国家对台湾的主权，以抵消美方与台当局对"台独"的进一步宣扬和纵容。"文章说，大陆战机只是偶然越过海峡中线，还是这将成为一种常态？我们认为将取决于台湾和美国方面今后的表现。如果台湾当局和美方的挑衅变本加厉，大陆海空军很可能彻底不再理会所谓中线，将整个台湾海峡作为解放军的行动区域。而且根据形势的变化，不排除解放军会有更进一步的行动出台。"
台湾要求购买的F-16V战机为全球最先进的第4代机型，包括最新的雷达和航空电子设备，被认为有助于台湾应对日常的领空入侵事件。
为了防范中国侵台的可能性，美国数名参议员周二提出新的法案来强化美台的双边关系。 此外，众议院外交委员会的共和党议员也预计在众议院推出相呼应的法案。 (27.03.2019)