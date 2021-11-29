 中国军机秀肌肉 美称加强台湾防御「急迫任务」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.12.2021

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时政风云

中国军机秀肌肉 美称加强台湾防御「急迫任务」

美国与台湾没有正式关系，但却是其最大的武器供应国，并一直试图在国际体系中为其开辟更多的空间，以应对北京不断升级的孤立行动。

Ely Ratner

拉特纳提到了与加拿大、英国和日本的联合军事活动。「我们看到各国正在加强其在印太地区的军事存在，并愿意以一种我们以前没有的方式支持威慑中国。」

DW.COM

美国国防部长奥斯汀在首尔出席韩美安保会议后，双方宣布将更新防务计划，因应来自朝鲜的威胁。美韩还重申了台湾海峡和平的重要性。此外，美欧2日将再度举行中国议题对话。

日本前首相安倍晋三日前在通过视讯参加台湾智库会议时表示，如果北京攻台，日美同盟绝不会袖手旁观，请中方领导人不要误判。中国外交部紧急约见了日本驻华大使表示抗议，日本内阁回应称不同意中方的“单方面观点”。

路透社29日独家报导，自2017年起台湾展开潜艇国造计划，总共有7个国家的厂商与专业人员协助台湾打造先进柴电潜艇。为了避免中国向这些厂商施压，台湾的相关计划人员也制定了低调的策略来应对。

中国28日再派27架军机进入台湾防空识别区，其中有一架首次出现的空中加油机「运油20」成了焦点。专家指出，此举能延伸战斗机的打击航程，提升中国空军在第一岛链外缘的作战能力。

(德国之声中文网) 美国五角大楼负责亚洲事务的最高官员周三 (12月8日)表示，加强台湾的防御是一项紧迫的任务，对于遏制中国的入侵威胁至关重要，并补充说美国的合作伙伴正在加强在印太地区的军事存在。

近几个月来，台湾和中国之间的紧张局势不断升级，北京派出多种战机在台湾海峡上空执行认务对台湾施加压力。美国国防部负责印太安全事务的助理部长拉特纳 (Ely Ratner)在参议院外交关系委员会的听证会上说：「毫无疑问，加强台湾的自卫能力是一项紧迫的任务，也是威慑的一个基本做法。」

根据台湾空军在8日晚间发布的「共机动态」，「1架运8反潜机白天侵扰台湾西南防空识别区（ADIZ），空军派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离并以防空导弹追踪监控」。

中央社报道，台湾国防部自去年9月17日起，在官网《实时军事动态》专区发布中共军机动态。据其统计，「10月1日共38架次共机扰台，其中10架歼16战机深入台湾南方及东南方空域;10月2日39架次;10月3日16架次;10月4日56架次，也是国防部自公布即时军事动态以来架次最多的一次。」

拉特纳补充说，中国在台湾周围的空中和海上活动是「有意的挑衅」，增加了印太地区武装力量之间误判的可能性。他表示：「此举将该地区的繁荣和安全置于危险当中，是中华人民共和国对该地区其他美国盟友和伙伴，包括印度、日本、菲律宾和越南的军事胁迫和侵略模式的一部分。」

USA | Coronavirus | Ankündigung COVID Strategie | Präsident Joe Biden

拜登10月份一番「美国在中国攻击台湾时会协防」说法引起各界哗然。

战略模糊还是清晰？

美国总统拜登在10月份引起了轩然大波，他说，根据1979年的一项法律，美国有义务向台湾提供自卫手段，如果中国发动攻击，美国将协防。这番言论似乎偏离了华盛顿长期坚持的「战略模糊」政策，白宫官员也立刻出来表示政策没有改变。

一些美国议员，包括在政坛有相当影响力的众议院情报委员会民主党主席希夫 (Adam Schiff)敦促拜登政府不要那么含糊。当委员会主席、参议员梅嫩德斯 (Bob Menendez)问及是否应改变这一政策时，拉特纳说，他认为这对加强威慑力不具意义。

当被问及他认为台湾面临的最大风险是什么时，拉特纳回答说：「中国的挑战是一个今天的问题，一个明天的问题，一个2027年的问题，一个2030年的问题，一个2040年及以后的问题。我不认为在日曆上有一个我们应该选择的日期，我们应该确保我们从今天开始就维持威慑力。」

观看视频 02:20

百多架中国军机“扰台” 台湾民众不担心？

(路透社等)

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