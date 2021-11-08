 中国军机持续「扰台」 台湾空军操演范围扩大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.10.2021

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中国军机持续「扰台」 台湾空军操演范围扩大

台海局势紧张之际，台湾空军展开年度最重要的演训之一，面对疫情和中国军机密集进入台湾附近海域，演训地点和模式都有所调整，细节是哪些呢？

Kampfjets China Taiwan

中国军机十月初频频进入台湾「防空识别区」，导致两岸关系紧张。(资料照片)

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俄罗斯外长称台湾是中华人民共和国的一部分，隔天总统普京对近期紧张的台海局势表态，称「中国不用通过武力就能统一台湾」，连续两天俄方高层释放出呼应中国的明确信号。

台海局势日趋紧张，而中美两国也争先在台湾问题上发出明确的信号。现在的关键问题是，中美这两个核武大国是否能够把握好分寸，避免擦枪走火引爆冲突。

美国官员证实美军在台湾驻军，并训练台湾地队的小型部队，而白宫和五角大楼官员则拒绝就美国军队部署发表评论。中国外交部已经迅速回应，表示“将采取一切必要措施捍卫主权和领土完整”。

（德国之声中文网）台湾空军每年例行举行的「天龙操演」周一（10月18日）展开，台媒引述军方人士指出，台湾空军各联队战机将进行对空、对地、对海实弹炸射等各项测考，「且因应最新敌情，包括台湾海峡丶东南部等空域都纳入操演范围内」。

中央社报导称，台湾空军年度重大演训「天龙操演」自18日至29日举行，因疫情考量，有别过去全数集结台湾东部花莲佳山基地，此次由各地联队各自起飞至炸射目标区域，另考量敌情威胁，演训地聚焦台湾最南端屏东佳冬一带，但确切内容涉及机密，无法透露。

就在举行「天龙操演」的前一天，根据台湾国防部官网显示，周日（17日）有歼-16机2架次和运-8反潜机1架次的中共解放军进入台湾西南防空识别区，台湾空军派遣空中巡逻兵力应对，进行广播驱离，并实施防空飞弹追监。

更早前，10月初有近150架中国军机进入台湾西南防空识别区导致台海情势升温，台湾国防部长邱国当时表示：「这是40年来两岸局势最严峻的时刻」，并称北京在2025年有「全面犯台」的能力。

对此，中国国台办发言人马晓光13日表示，中国解放军演训活动是针对「台独」分裂活动和外部势力干涉，目的是维护台海和平稳定，捍卫国家主权和领土完整，维护两岸同胞的共同利益，完全是正义之举。

台湾军方人士接受中央社访问时表示，「天龙操演」会以空对空、空对海丶空对地及地面部队战技竞赛方式验收年度战备成果，参演机型包括F-16V（Block20）、幻象2000、IDF经国号等，并与其馀单位验证联合作战效能。

台媒报导称，除了「天龙操演」外，台湾国防部重大年度操演还包括与汉光实兵演训同步进行的「同心操演」、「万安演习」、海军的「海强操演」等。

台海局势日前因中共解军机密集进入台湾附近海域很受到高度关注，15日美加舰艇联合穿越台湾海峡，中国东部战区新闻发言人施毅批评美加勾连挑衅丶搅局滋事丶性质恶劣，严重危害台海和平稳定。

（中央社等）

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