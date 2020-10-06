中国军机天天扰台　专家: 意图把台海「内海化」

(德国之声中文网) 10月7日上午5点20分，中国解放军军机再度进入台湾西南空域，在台湾照例广播驱离时，罕见以广播回应并称台湾为「台湾地区」，更称该飞行为「例行训练」。

在媒体曝光的录音檔案中，台湾空军广播告知解放军已进入西南防空识别区，要求「立即迴转脱离」时，解放军广播回应: 「台湾地区，我是中国人民解放军，正在进行例行训练，请不要干扰我正常行动！」全话重复两次。

10月7日上午，台湾国防部长严德发在立法院就业务概况进行报告时表示，今年初到10月7日止，解放军共1710架次共机、1029艘次共舰，侵扰台湾防空识别区，其中217架次共机侵入台湾西南防空识别区；另有49架次共机逾越台海中线，为1990年以来最高数目。

为因应中国行动，台湾出动2972架次进行拦截，耗费成本约新台币255亿元(约8.5亿美元)。其中，因应49架次逾越海峡中线的解放军机，台湾升空76架次战机因应。

否定过去惯例以创造台海「内海化」

前海军舰长吕礼诗接受德国之声访问表示，从9月18日解放军曾回应台湾称「没有海峡中线」、到此次解放军回应称「例行训练」，可以观察出解放军不仅盘算心理战，还延伸到舆论战、法律战。

他解释，「防空识别区」最早由美国开始画设，是主权政府依据空防需要跟反应时间单方面画设，之后中国等也跟进这种做法。虽然「防空识别区」不在国际法的约制范围内，临近国家可以尊重也可以置之不理，但是解放军进入台湾的西南防空识别区，最重要政治意义是推翻过去惯例。他说: 「海峡中线、防空识别区的确没有相关国际法可依循，但都是过去因政治环境或防御需要画设出来的。中国等于是以相关国际法否定两岸默契。」

吕礼诗推测解放军动机，暗藏更长远的盘算:「中国主要目的，是要否定台湾周边海域，造成一种台海内海化的事实。」他说:「为了要慢慢营造这个事实，先要否定海峡中线，完全不承认台湾划定的防空识别区，藉由否定过去惯例，压缩台湾空域。」

在此之前，中国要先确立在南海的话语权。目前中国在东海已经画有航空识别区，若想要宣告南海航空识别区，又要避免触犯日本、东协等国，东沙一带海域成为必争之地。

吕礼诗密切关注台湾的军事行动，也观察到台湾疑似采取行动反制中国。根据渔业署9月29日公告的「国防部海军司令部空层空域操演报告单」，国防部10月安排在西南防空识别区、高度5000呎到13000呎的范围内进行海军操演。吕礼诗表示，由于防空识别区并无国际法支持，距离平时巡弋地区又有一段距离，过去鲜少有该地区进行军事操演的案例。

此外，由于该报告单备注「已协调空军配合实施」，吕礼诗推测在这些操演中出动的应该是隶属于空军的P-3C反潜机，而非海军可以直接指挥的S-70C反潜直升机，料将针对解放军的运八反潜机演练应对作为。

美国卸下调停者角色

台湾媒体报导，10月7日上午在解放军经过西南空域同一时间，空域外有三架美国空军KC135加油机，正由南海经巴士海峡编队返回嘉手纳基地。

对此，德国之声访问淡江大学国际与戰略研究所副教授黄介正，光凭这些资讯无法解读美国在事件中扮演的角色。跳脱单一事件而言，他对美国在两岸现况中扮演的角色也不乐观。

他回忆奥巴马与马英九执政时期，当时美国愿意让台湾同时保有对美和对中的关系，美国本身也在两岸局势紧张的时后，扮演调停者的角色。但是，黄介正认为，现在美国反中立场强硬，甚至开始要求世界各国与中国「脱钩」，让台湾被迫站队，反而压缩了选择与中国和平对话的空间。

9月，路透社披露美国拟出售7项关键武器给台湾，包括无人机和巡弋飞弹等。美国国务卿蓬佩奥在10月6日访问日本时，接受日本经济新闻专访时明确表达有意打造一个「对抗中国共产党的安全保障网」。被问到若中国单方面攻击台湾，美国是否准备捍卫台湾? 蓬佩奥回答，美方将采取一妾措施缓解区域紧张局势，美方不是要挑起冲突，而是在寻求和平。

对此，黄介正也认为不能只解读乐观面。他认为，台湾跟美国买武器反映台海局势确实不稳定，但美国愿意出售，可能是为了加强台湾自我防备能力，也有可能是要表达美国不愿为了台湾跟中国起冲突。

先前台湾国防部送立法院的业务报告书指出，今年迄今台湾军方派遣空中战巡兵力4132架次，而非国防部长称的2972架次。针对此矛盾，台湾国防部长严德发解释，4132架次的任务包括执行联合情监侦、战备任务、常态性联合护渔及操演等任务；如果专门就应对共机侵扰台湾周遭空域计算，台湾今年迄今出动的兵力确实是2972架次无误。

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