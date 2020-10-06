中国军机天天扰台　专家: 意图把台海「内海化」

台湾国防部长表示，今年解放军逾越海峡中线的次数为30年来最多。为了因应解放军，台湾耗资近8.5亿美金、派出2972架次飞机因应。
(德国之声中文网) 10月7日上午5点20分，中国解放军军机再度进入台湾西南空域，在台湾照例广播驱离时，罕见以广播回应并称台湾为「台湾地区」，更称该飞行为「例行训练」。
在媒体曝光的录音檔案中，台湾空军广播告知解放军已进入西南防空识别区，要求「立即迴转脱离」时，解放军广播回应: 「台湾地区，我是中国人民解放军，正在进行例行训练，请不要干扰我正常行动！」全话重复两次。
10月7日上午，台湾国防部长严德发在立法院就业务概况进行报告时表示，今年初到10月7日止，解放军共1710架次共机、1029艘次共舰，侵扰台湾防空识别区，其中217架次共机侵入台湾西南防空识别区；另有49架次共机逾越台海中线，为1990年以来最高数目。
为因应中国行动，台湾出动2972架次进行拦截，耗费成本约新台币255亿元(约8.5亿美元)。其中，因应49架次逾越海峡中线的解放军机，台湾升空76架次战机因应。
前海军舰长吕礼诗接受德国之声访问表示，从9月18日解放军曾回应台湾称「没有海峡中线」、到此次解放军回应称「例行训练」，可以观察出解放军不仅盘算心理战，还延伸到舆论战、法律战。
他解释，「防空识别区」最早由美国开始画设，是主权政府依据空防需要跟反应时间单方面画设，之后中国等也跟进这种做法。虽然「防空识别区」不在国际法的约制范围内，临近国家可以尊重也可以置之不理，但是解放军进入台湾的西南防空识别区，最重要政治意义是推翻过去惯例。他说: 「海峡中线、防空识别区的确没有相关国际法可依循，但都是过去因政治环境或防御需要画设出来的。中国等于是以相关国际法否定两岸默契。」
吕礼诗推测解放军动机，暗藏更长远的盘算:「中国主要目的，是要否定台湾周边海域，造成一种台海内海化的事实。」他说:「为了要慢慢营造这个事实，先要否定海峡中线，完全不承认台湾划定的防空识别区，藉由否定过去惯例，压缩台湾空域。」
在此之前，中国要先确立在南海的话语权。目前中国在东海已经画有航空识别区，若想要宣告南海航空识别区，又要避免触犯日本、东协等国，东沙一带海域成为必争之地。
吕礼诗密切关注台湾的军事行动，也观察到台湾疑似采取行动反制中国。根据渔业署9月29日公告的「国防部海军司令部空层空域操演报告单」，国防部10月安排在西南防空识别区、高度5000呎到13000呎的范围内进行海军操演。吕礼诗表示，由于防空识别区并无国际法支持，距离平时巡弋地区又有一段距离，过去鲜少有该地区进行军事操演的案例。
此外，由于该报告单备注「已协调空军配合实施」，吕礼诗推测在这些操演中出动的应该是隶属于空军的P-3C反潜机，而非海军可以直接指挥的S-70C反潜直升机，料将针对解放军的运八反潜机演练应对作为。
美国卸下调停者角色
台湾媒体报导，10月7日上午在解放军经过西南空域同一时间，空域外有三架美国空军KC135加油机，正由南海经巴士海峡编队返回嘉手纳基地。
对此，德国之声访问淡江大学国际与戰略研究所副教授黄介正，光凭这些资讯无法解读美国在事件中扮演的角色。跳脱单一事件而言，他对美国在两岸现况中扮演的角色也不乐观。
他回忆奥巴马与马英九执政时期，当时美国愿意让台湾同时保有对美和对中的关系，美国本身也在两岸局势紧张的时后，扮演调停者的角色。但是，黄介正认为，现在美国反中立场强硬，甚至开始要求世界各国与中国「脱钩」，让台湾被迫站队，反而压缩了选择与中国和平对话的空间。
9月，路透社披露美国拟出售7项关键武器给台湾，包括无人机和巡弋飞弹等。美国国务卿蓬佩奥在10月6日访问日本时，接受日本经济新闻专访时明确表达有意打造一个「对抗中国共产党的安全保障网」。被问到若中国单方面攻击台湾，美国是否准备捍卫台湾? 蓬佩奥回答，美方将采取一妾措施缓解区域紧张局势，美方不是要挑起冲突，而是在寻求和平。
对此，黄介正也认为不能只解读乐观面。他认为，台湾跟美国买武器反映台海局势确实不稳定，但美国愿意出售，可能是为了加强台湾自我防备能力，也有可能是要表达美国不愿为了台湾跟中国起冲突。
先前台湾国防部送立法院的业务报告书指出，今年迄今台湾军方派遣空中战巡兵力4132架次，而非国防部长称的2972架次。针对此矛盾，台湾国防部长严德发解释，4132架次的任务包括执行联合情监侦、战备任务、常态性联合护渔及操演等任务；如果专门就应对共机侵扰台湾周遭空域计算，台湾今年迄今出动的兵力确实是2972架次无误。
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美国卫生部长阿扎表示，台湾与美国在过去20多年在公卫领域都有广泛合作，此次签署仪式象征美方将合作关系的正式化。台湾总统蔡英文、卫生福利部长陈时中欢迎这位高官访台的同时，中国军方派遣的军机却出现在海峡上空。
解放军在台湾海峡频频演练，台海局势紧张升级之际，两岸的表态也日益强硬，北京甚至否认“海峡中线”的存在。这是否意味着现实中发生军事冲突的危险升高？就此德国之声采访了台湾淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正。