 中国军机坠入民宅 造成至少一死两伤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.06.2022

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中国军机坠入民宅 造成至少一死两伤

中国空军一架歼-7飞机在训练中失事，坠入湖北襄阳某机场附近民宅，造成至少一死两伤。

歼-7是一种老型号战斗机，源自20世纪50年代的苏联米格-21，2013年结束其50年的生产史（资料图片摄于2009年11月11日）

歼-7是一种老型号战斗机，源自20世纪50年代的苏联米格-21，2013年结束其50年的生产史（资料图片摄于2009年11月11日）

（德国之声中文网）中国央视军事频道发布消息称，6月9日上午，中国空军一架歼-7飞机在训练中失事，坠入湖北襄阳某机场附近，造成地方民房受损。目前发现2名群众受伤，1名遇难，飞行员跳伞成功。

此类报道在中国比较少见，因为中国通常对军方事故保密，或者强调飞行员为了避免误伤地面如何英勇顽强。一些外国政府最近抱怨中国战斗机的鲁莽飞行，担心危及本国军事侦察机上人士的安全。

央视军事频道称，飞行员和受伤群众已送医院检查治疗。事故原因和伤亡情况正在进一步调查核实。

歼-7是一种老型号战斗机，源自20世纪50年代的苏联米格-21，2013年结束其50年的生产史。

然而，大量的飞机仍在服役，以提供区域空中保护。中国还向十几个国家出售了该机型出口版本的F-7，许多国家后来让这些飞机退役了。

3月21日，中国东方航空公司一架客机坠毁，机上132人全部遇难。此后，中国的民用航空公司进行了安全检查。

5月12日，西藏航空公司一架载有122人的航班在重庆起飞时偏离跑道并起火，没有造成人员死亡，但有几名乘客受了轻伤。

澳大利亚和加拿大最近对中国战斗机飞行员的鲁莽飞行表示关切。

在6月1日发表的声明中，加拿大军方说，中国飞机试图使一架加拿大远程巡逻机偏离航线，加拿大巡逻机不得不迅速改变方向以避免碰撞。

澳大利亚说，5月26日一架中国战斗机对在南中国海进行空中侦察的澳大利亚空军飞机进行了危险的侵略行为。

澳大利亚国防部长马尔斯（ Richard Marles）说，当时中国的J-16战斗机加速并切入澳大利亚飞机的前方，释放出旨在混淆雷达的小块铝屑，这些铝屑被吸入到澳大利亚军机的发动机。

中国为其飞行员的行为进行了辩护，并指责外国对中国领土进行近距离监视以遏制中国的发展。

(美联社)

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