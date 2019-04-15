中国军机又绕台 蔡英文:北京破坏区域稳定

(德国之声中文网) 继兩架中国军机在上月底飞越台灣海峡中线后，中国周一 (4月15日) 中午又派出多架军机绕台飞行。台湾国防部透过新闻稿指出，多架中国解放军空警500、轰6K、运8、苏恺30及歼11等军机當天从中国大陆南部出海，经过巴士海峡朝东南方的西太平洋进行远海长航训练。除轰6K续向北经宫古水道飞返驻地外，其余共机循原航线飞返驻地。

台湾国防部表示，中国藉由军事行动与舆论战对台湾进行「文攻武吓」，并企图改变台海现状。国防部强调，此举不但无助于台海和平，更影响区域稳定及安定。 台湾总统蔡英文周一傍晚出席在美国在台协会 (AIT) 新馆举行的《台湾关系法》40周年庆祝酒会时，主动脱稿谈论中国军机绕台的事件。她说：「中国近期仍不断在本区域增加军事活动。事实上就在今天，中国空军军机就飞过了宫古海峡以及巴士海峡，更严重挑战了台湾海峡及本区域的稳定。」

自由亚洲电台报导，AIT主席莫健 (James Moriarty) 在会场接受媒体访问时也说，虽然无法证实中国军机绕台是否与AIT举办的活动有关，但可确定的是，中国的行为已威胁台海及区域稳定，此举也无法赢得台湾民心。莫健也重申，美国的政策是任何企图影响或威胁台湾安全的行动，都会被视为威胁区域及台海稳定。

美国前众议院议长莱恩（Paul Ryan）週二 (4月16日) 在「2019印太安全对话」开幕致词時，也谴责中国的威胁行动。他除了回顾3月31日两架中国军机跨越台湾海峡中线一事外，也提到：「就在昨天，中国军机飞经台湾与菲律宾之间的海域，明显意图威胁台湾。」

此外，萊恩呼吁中国停止类似行动：「这些举动不负责任，也伤害几十年来促进和平稳定发展的架构。十分明显的是，令两岸关系最不稳定的唯一因素是北京拒绝放弃武力统一台湾。 」

中国官媒人民网同日也引述解放军东部战区新闻发言人张春晖空军大校，表示中国解放军东部战区近日出动包括舰艇、轰炸机和侦察机在内的海空兵力绕台岛巡航，并进行必要的训练演练，检验了多军种一体化联合作战能力。该报导强调，該行动为年度计划内的正常安排，完全是主权国家的正当合法权利，有利于维护台海和平稳定。

针对近期中国屡次出动军机在台湾附近海域进行挑衅军事行动，华府智库2049研究所的台海军事专家易思安 (Ian Easton) 告诉德国之声，北京近期的行为很明显是蓄意的，因为除非中国政府高层下达指令， 否则中国军机不会轻易做出挑衅动作。对于台湾与美国会如何响应，易思安表示：「美国与台湾应该透过加强双边国防与安全合作来回应中国的挑衅行为。如果台美不做出有效回应的话，中国将因此认为此策略已奏效，并合理化对台湾的打压。」

美国批准对台军售案

美国国防安全合作署 (DSCA) 周一 (4月15日) 表示，美国国务院已批准一项5亿美元的对台军售案，内容包含培训台湾的F-16飞行员及提供F-16战机的后勤支持。此军售是继上个月底美国确认台湾海军舰艇雷达翻修案后，另一件对台军售案。DSCA强调此军售符合《台湾关系法》的范畴，不但有助于改善台湾的安全与防御能力，也鞏固美国的外交政策与国家安全。

台湾总统蔡英文周二 (4月16日) 在印太安全对话开幕致词中表示，美国批准对台军售有助于空军飞行员保持稳定质量，也能提升空军保卫区域安全的能力。她也再次保证，台湾国军有能力、有决心保障台湾抵御侵扰。她也回应了近期中国帶有挑衅意味的军事行动：「我以总统的身分表示，台湾并没有被恫吓。」

视台湾为印太典范

此次军售为美国总统特朗普上任以来，第三次对台军售。台湾外交部发出声明表示，这次军售显示美国对台国防安全的重视，也彰显台美在「印太战略」下的坚实安全伙伴关系。

莱恩则认为，印太区域在大多时间都能维持稳定，主要是依靠两个因素：一是区内自由国家为印太自由开放而共同合作的意愿，二是美国与其盟友在战力上能够取信于人。这两大因素构成了印太地区和平的基础。

莱恩问：「美国究竟希望从印太地区得到什么，或者从世界得到什么？」他接着回答：「我们想要自由、开放，想要繁荣、创新。我们希望世界各地的盟友与美国共同合作，处理全球性的问题。换句话说，我们希望世界上其他国家就像台湾一样。」