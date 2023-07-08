中国军机再越台海中线 耶伦吁美中多沟通

（德国之声中文网）就在美国财政部长耶伦进行为期四天的访华之旅时，台湾海峡另一侧的台湾国防部周六（7月8日）报告称，从7日上午6时至8日上午6时的24小时内，一共侦获中国军机13架次。

其中逾越海峡中线及其延伸线进入西南空域4架次，分别为两架苏-30战斗机、一架BZK-005无人侦察机和一架运-8反潜战机；另侦获持续在台海周边活动的中国军舰6艘次。台湾国防部表示，已运用任务机、舰及岸置飞弹系统严密监控与应处。

北京抨击美国新一波对台军售

中国声称台湾是其领土的一部分，如必要时不排除对台使用武力。近年来由于台湾政府与美国互动密切，中国对台湾的态度因此更加强硬。

北京强烈反对美国对台湾的军事支持，并在本周三美国国务院批准价值达4.4亿美元的对台军售之后进行了抨击，指责美方「加速把台湾变成『火药桶』、把台湾民众推向灾难深渊」。

耶伦访华前习近平视察军队

在耶伦抵达北京的同一天，中国国家领导人、中共中央军委主席习近平于周四稍早视察了中国人民解放军东部战区机关，该战区的管辖范围直接面向海峡对岸的台湾。据中国军方媒体《解放军报》报导，习近平在东部战区机关视察时表示：「世界进入新的动荡变革期，我国安全形势不稳定性不确定性增大」，呼吁军方要「深化战争和作战筹划，建强战区联合作战指挥体系，大抓实战化军事训练，加快提高打赢能力」。

周六是耶伦访华第三天，继昨天会见中国国务院总理李强、央行行长易纲和前副总理刘鹤之后，今天上午耶伦接着与中国政府官员和气候专家举行圆桌会议。据称，耶伦此行不会与习近平会面。

在周六的气候专家圆桌会议上，耶伦表示：华盛顿和北京在气候融资问题上继续合作「至关重要」。她强调，作为世界上最大的两个温室气体排放国和可再生能源投资国，美中两国必须共同努力，应对气候变化带来的「生存威胁」。美国气候特使克里（John Kerry）预计会是下一位访华的美国政府代表，将在下周前往中国讨论气候变迁方面的合作。

耶伦：美中需多沟通、少误解

在与六位中国女性经济学家共进午餐之后，耶伦接着在周六下午会晤中国国务院副总理何立峰。耶伦在会上提到，美中在2022年贸易纪录仍创历史新高，这一事实表明「尽管近期局势紧张，我们的企业有足够的空间参与贸易和投资」。她重申美中之间不是「赢者通吃」，而是在公平的规则下良性竞争，同时也再度强调了直接沟通的重要性。

耶伦向中方表示，不要让任何分歧「导致误解，特别是那些因缺乏沟通而产生的误解，这会不必要地使双边经济和金融关系恶化」。而何立峰也称，对伤害中美关系的「意外事件」感到遗憾：「不幸的是，由于一些突发事件，如涉及飞艇的事件，两国元首在去年的一次峰会上达成的共识在执行上出现了一些问题。」

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



（综合报导）

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