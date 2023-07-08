中国军机再越台海中线 耶伦吁美中多沟通

美国财政部长耶伦访华第三天，她在气候专家圆桌会议表示两国应加强在气候方面的合作；在与中国副总理何立峰会面时也称美中应该直接沟通、减少误解。与此同时，台湾称又发现解放军机越过台海中线。
（德国之声中文网）就在美国财政部长耶伦进行为期四天的访华之旅时，台湾海峡另一侧的台湾国防部周六（7月8日）报告称，从7日上午6时至8日上午6时的24小时内，一共侦获中国军机13架次。
其中逾越海峡中线及其延伸线进入西南空域4架次，分别为两架苏-30战斗机、一架BZK-005无人侦察机和一架运-8反潜战机；另侦获持续在台海周边活动的中国军舰6艘次。台湾国防部表示，已运用任务机、舰及岸置飞弹系统严密监控与应处。
中国声称台湾是其领土的一部分，如必要时不排除对台使用武力。近年来由于台湾政府与美国互动密切，中国对台湾的态度因此更加强硬。
北京强烈反对美国对台湾的军事支持，并在本周三美国国务院批准价值达4.4亿美元的对台军售之后进行了抨击，指责美方「加速把台湾变成『火药桶』、把台湾民众推向灾难深渊」。
在耶伦抵达北京的同一天，中国国家领导人、中共中央军委主席习近平于周四稍早视察了中国人民解放军东部战区机关，该战区的管辖范围直接面向海峡对岸的台湾。据中国军方媒体《解放军报》报导，习近平在东部战区机关视察时表示：「世界进入新的动荡变革期，我国安全形势不稳定性不确定性增大」，呼吁军方要「深化战争和作战筹划，建强战区联合作战指挥体系，大抓实战化军事训练，加快提高打赢能力」。
周六是耶伦访华第三天，继昨天会见中国国务院总理李强、央行行长易纲和前副总理刘鹤之后，今天上午耶伦接着与中国政府官员和气候专家举行圆桌会议。据称，耶伦此行不会与习近平会面。
在周六的气候专家圆桌会议上，耶伦表示：华盛顿和北京在气候融资问题上继续合作「至关重要」。她强调，作为世界上最大的两个温室气体排放国和可再生能源投资国，美中两国必须共同努力，应对气候变化带来的「生存威胁」。美国气候特使克里（John Kerry）预计会是下一位访华的美国政府代表，将在下周前往中国讨论气候变迁方面的合作。
在与六位中国女性经济学家共进午餐之后，耶伦接着在周六下午会晤中国国务院副总理何立峰。耶伦在会上提到，美中在2022年贸易纪录仍创历史新高，这一事实表明「尽管近期局势紧张，我们的企业有足够的空间参与贸易和投资」。她重申美中之间不是「赢者通吃」，而是在公平的规则下良性竞争，同时也再度强调了直接沟通的重要性。
耶伦向中方表示，不要让任何分歧「导致误解，特别是那些因缺乏沟通而产生的误解，这会不必要地使双边经济和金融关系恶化」。而何立峰也称，对伤害中美关系的「意外事件」感到遗憾：「不幸的是，由于一些突发事件，如涉及飞艇的事件，两国元首在去年的一次峰会上达成的共识在执行上出现了一些问题。」
（综合报导）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。