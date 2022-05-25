中国军方证实曾在台湾周边开展“战备警巡”

（德国之声中文网）观察家认为，本次中国军方出动大批军机向台湾空域施压，同美国参议员达克沃斯(Tammy Duckworth) 到访台湾有关。过去几年当中，每逢美国高级官员访问台湾，中国军方也曾采取过类似的行动。

中国国防部在其官网发表声明称：“近日，中国人民解放军东部战区在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡，这是针对美台勾连采取的必要行动。近来美方频频在台湾问题上搞动作，说一套、做一套，明里暗里怂恿支持“台独”势力，将把台湾推向危险境地，自身也将面临严重后果。台湾是中国的一部分。战区部队持续加强练兵备战，不断提高履行使命能力，坚决挫败任何外部势力干涉和“台独”分裂图谋。”

中国视台湾为其领土的一部分，并在过去两年当中明显加强了针对台湾的军事活动，以展示“统一祖国”的决心。上周，美国总统拜登在回应记者提问时表示，一旦中国攻击台湾，美国将军事介入。尽管白宫稍后出面澄清，表示美国对台"战略模糊"政策并没有改变，但拜登的言论仍引起北京方面的强烈不满。

中国军方发布的声明中并未明确指出此次“战备警巡”的具体日期。但台湾媒体周一报道称，这是今年一月以来，中国军机最大规模的一次进犯台湾防空识别区行动。台湾国防部宣称，台湾军机共出动拦截了30架中国军机。台湾国防部称，事件中并没有发生交火，中国军机也并未进入台湾领空，而只是进入了台湾的防空识别区。

台湾方面并不认同北京提出的主权要求，而坚持只有台湾人民才有权对台湾的未来做出决定。台湾政府表示，台湾希望和平，但必要情况下，也有能力捍卫和平。

（综合报道）

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