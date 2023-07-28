中国军方查军备采购弊案 追溯至6年前

中国军方呼吁民众若发现2017年10月起的违规装备采购招标行为，应主动提供线索。而前阵子被众多传言围绕的火箭军前副司令员吴国华传出病逝，现任火箭军司令李玉超等人也正接受调查。
（德国之声中文网）隶属于中国中央军委装备发展部的全军武器装备采购信息网周三（7月26日）在其微信公众号发布了「关于征集全军装备采购招标评审专家违规违纪线索的公告」。
根据此公告，军委装备发展部提到，「为营造装备采购招标评审良好生态，将开展装备采购招标评审专家违规违纪清查整肃治理活动」，追溯自2017年10月以来违规违纪的装备采购招标行为。
军委装备发展部表示，公众若在过去六年间发现以下情况，包括操守缺失、拉帮结派、主动泄密、监管缺失等问题行为，应向该部提供线索。
军委装备发展部长期以来寻求消除内部贪污腐败，该部曾在2019年的军用信息系统装备招标采购代理业务工作座谈培训会上强调过「严格规范招标采购管理秩序」，并且称已在每个项目成立监督组监督招标工作开展；谈判询价环节录音录像以备案备查；畅通投标单位反映问题渠道，以促进公正采购。
反腐一向是中国领导人习近平的政策重点之一，根据法新社报导，迄今已有超过150万名官员在反腐肃贪运动中落马。不过批评人士则认为，这也是习近平整肃异己的工具。
在军委装备发展部本周三发表通知的同一天，习近平于中共中央政治局第七次集体学习时强调「全面加强军事治理」，并且称「要把军事治理同改革和法治有机结合起来、强化法规制度实施和执行监督」。
与此同时，港媒《星岛日报》报导称，已退役3年的解放军火箭军前副司令员吴国华2023年7月4日在北京病逝，享年66岁。 《星岛日报》也刊出了吴国华的讣告照片，不过该讣告上的日期是7月25日，即在吴国华去世后21天才发出。
公开资料显示，吴国华拥有俄语文学博士学位，曾任解放军外国语学院院长、总参三部部长、二炮部队副司令员等。在火箭军于2015年底成立后，吴国华开始担任火箭军副司令员。
中国媒体「澎湃新闻」在7月27日也一度以「火箭军原副司令员吴国华中将逝世，享年66岁」为标题报导了吴国华的死讯，不过该篇文章随即被删除，如今点进该新闻页面仅剩下「404内容不存在」的画面。一些外界猜测称，吴国华去世却一度「密不发丧」或与解放军火箭军多名高层涉及贪腐和泄密案有关，也有人猜测吴国华事实上是自杀，但这些猜测没有得到证实。
《南华早报》周五的报导引述消息人士说法，指出中央军委的相关部门已经对火箭军司令李玉超、副司令刘光斌，和前副司令张振中等人展开调查，据信这些高级将领已被调查人员带走。
解放军火箭军是中国人民解放军的第四军种，由第二炮兵部队更名而来，于2015年12月31日正式成立，掌管核导弹等极具杀伤力的武器。
（综合报导）
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