 中国军方查军备采购弊案 追溯至6年前 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.07.2023

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时政风云

中国军方查军备采购弊案 追溯至6年前

中国军方呼吁民众若发现2017年10月起的违规装备采购招标行为，应主动提供线索。而前阵子被众多传言围绕的火箭军前副司令员吴国华传出病逝，现任火箭军司令李玉超等人也正接受调查。

解放军加强对于军备采购弊案的调查

解放军加强对于军备采购弊案的调查

（德国之声中文网）隶属于中国军委装备发展部的全军武器装备采购信息网周三（7月26日）在其微信公众号发布了「关于征集全军装备采购招标评审专家违规违纪线索的公告」。

根据此公告，军委装备发展部提到，「为营造装备采购招标评审良好生态，将开展装备采购招标评审专家违规违纪清查整肃治理活动」，追溯自2017年10月以来违规违纪的装备采购招标行为。

军委装备发展部表示，公众若在过去六年间发现以下情况，包括操守缺失、拉帮结派、主动泄密、监管缺失等问题行为，应向该部提供线索。

军委装备发展部长期以来寻求消除内部贪污腐败，该部曾在2019年的军用信息系统装备招标采购代理业务工作座谈培训会上强调过「严格规范招标采购管理秩序」，并且称已在每个项目成立监督组监督招标工作开展；谈判询价环节录音录像以备案备查；畅通投标单位反映问题渠道，以促进公正采购。

反腐肃贪或整肃异己？

反腐一向是中国领导人习近平的政策重点之一，根据法新社报导，迄今已有超过150万名官员在反腐肃贪运动中落马。不过批评人士则认为，这也是习近平整肃异己的工具。

在军委装备发展部本周三发表通知的同一天，习近平于中共中央政治局第七次集体学习时强调「全面加强军事治理」，并且称「要把军事治理同改革和法治有机结合起来、强化法规制度实施和执行监督」。

去年8月解放军在东部海岸进行导弹试验

去年8月解放军在东部海岸进行导弹试验

前火箭军高层病逝、现任高层遭调查

与此同时，港媒《星岛日报》报导称，已退役3年的解放军火箭军前副司令员吴国华2023年7月4日在北京病逝，享年66岁。 《星岛日报》也刊出了吴国华的讣告照片，不过该讣告上的日期是7月25日，即在吴国华去世后21天才发出。

公开资料显示，吴国华拥有俄语文学博士学位，曾任解放军外国语学院院长、总参三部部长、二炮部队副司令员等。在火箭军于2015年底成立后，吴国华开始担任火箭军副司令员。

中国媒体「澎湃新闻」在7月27日也一度以「火箭军原副司令员吴国华中将逝世，享年66岁」为标题报导了吴国华的死讯，不过该篇文章随即被删除，如今点进该新闻页面仅剩下「404内容不存在」的画面。一些外界猜测称，吴国华去世却一度「密不发丧」或与解放军火箭军多名高层涉及贪腐和泄密案有关，也有人猜测吴国华事实上是自杀，但这些猜测没有得到证实。

《南华早报》周五的报导引述消息人士说法，指出中央军委的相关部门已经对火箭军司令李玉超、副司令刘光斌，和前副司令张振中等人展开调查，据信这些高级将领已被调查人员带走。

解放军火箭军是中国人民解放军的第四军种，由第二炮兵部队更名而来，于2015年12月31日正式成立，掌管核导弹等极具杀伤力的武器。

  • China Volkskongress - Fang Fenghui (picture alliance/ZUMAPRESS.com/D. A. Pineiro)

    中共18大以来落马的军中“老虎”

    国庆六十年大阅兵总指挥房峰辉

    房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。

  • Zhang Yang (picture-alliance/Kyodo/MAXPPP)

    中共18大以来落马的军中“老虎”

    中国人民解放军总政治部主任张阳

    同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。

  • China General Guo Boxiong Archivbild 2007 (Getty Images)

    中共18大以来落马的军中“老虎”

    原中央军委副主席郭伯雄

    绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。

  • Xu Caihou Archiv 2012 (picture-alliance/dpa)

    中共18大以来落马的军中“老虎”

    中央军委副主席徐才厚

    2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。

  • China Gu Junshan (wiki.china.org.cn)

    中共18大以来落马的军中“老虎”

    原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山

    17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。

  • China Militärparade (Reuters/China Daily)

    中共18大以来落马的军中“老虎”

    反腐斗争惨烈

    中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人，落马的副军级以上“老虎”就超过五十人。


（综合报导）

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