中国军方：“台独就意味着战争”

（德国之声中文网）中国国防部发言人、新闻局局长吴谦在周四（1月28日）的例行记者会上对台湾强硬表态说："台独就意味着战争"。他称，台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分。他并对中国战机近来越来越来频繁侵入台湾西南防空识别区（ADIZ）、试探台湾空防的举动作了辩护。

吴谦称，中国人民解放军在台海地区开展的军事活动"是针对当前台海安全形势和维护国家主权安全需要采取的必要行动，是对外部势力干涉和'台独'势力挑衅的严正回应。"他强调，中国军队将采取一切必要措施，"坚决挫败任何形式的'台独'分裂图谋"。

这位中国国防部发言人在谈到对台湾防卫作出承诺的美国时称，中美双边关系目前"正站在新的历史起点上"，中方希望，美国新政府能与中国合作，不寻求冲突。他称，遏制中国是"不可能完成的任务"。

上周末，台湾通报说，中国战机多次侵入台湾空域。美国总统拜登确认了支持台湾的立场，并由此强调了美国作为台湾保护人的角色。华盛顿同时要求北京，中止对台湾的军事、外交和经济施压，展开对话。美国军方宣布，"罗斯福号"航母战斗群目前正在南中国海游弋，以"推进航行自由"。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8远距离支援干扰机 运-8远距离支援干扰机简称“远干机”，是特种飞机， 它可实施远距离干扰，掩护航空兵突防和支援陆海军作战。2019年10月1日，由运-8、运-9等组成的支援保障机梯队曾参加中国国庆阅兵。自今年9月以来，中国军机频繁进入台湾西南防空识别区。9月28日，台湾军方首次曝光运-8远干机画面。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 空警-500 空警-500也称为高新10号，是全天候、带多传感器中型预警与指挥控制飞机。它有4台涡轮发动机，最大起飞重量可达77吨，飞行时速550公里，航程可达5700公里。空警-500是中国研制装备的第三代预警机。该机10月至少两次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8技术侦察机 它是运8系列军机中的技术侦察机，也是中国空军首型技术侦察机，其平台优势和侦察效能明显。今年9月以来，该机多次飞进台湾防空识别区“执行任务”。周四，台湾军方首次曝光该机照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8反潜机 运-8反潜机具备侦察和反潜能力。机身下部安装了磁性探测器；机首下方配有大型对海搜索雷达；机身上安装了许多刀状发射天线和接收天线。机载雷达可实现360度环视扫描，此外，可能设计了内置式武器舱，从而可搭载并发射空射反舰导弹。台湾国防部公布的资讯显示，运-8反潜机9月来多次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-9通信对抗机 运-9通信对抗飞机是特种飞机，它可实施远距离干扰，降低对方指挥控制效能、破坏对方战场态势。运-9通信对抗机属于中国空军航空电子对抗侦察装备。该机参加了2019年的天安门阅兵式。今年9月以来，运-9通信对抗飞机多次进入台湾西南防空识别区。台湾国防部在其推特上贴了运-9通信对抗机的照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 台湾防空识别区 这是中华民国1953年与美国协商制定的防空识别区，覆盖台湾岛以及中华人民共和国政府管辖的浙江、江西和福建3省以及广东省一小部分。理论上，解放军军机自机场起飞就已经进入台湾防空识别区。后来在美国的干预下，国军空军的实际活动范围退到海峡中线以东。2020年，解放军军机多次进入海峡中线以东的空域展开“训练”，此举被台湾视作挑衅。



中国国防部发言人吴谦称，中国军方新近在台湾海峡的军事活动是因应该地区的安全局势，以确保国家安全与主权。

狭窄的台湾海峡位于中国福建省和台湾东部岛屿之间，连接东中国海和南中国海。中国视台湾是分离省份，威胁承认其独立的所有国家会面临严重后果。北京领导层确信，现届台湾民选政府意欲正式独立。台湾总统蔡英文则多次声明，台湾已是名为中华民国的独立国家。

同很多其它国家一样，出于对中华人民共和国的考虑，美国虽与台湾没有正式外交关系，但向其提供军事装备。

凝炼／洪沙（德新社、路透社）

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