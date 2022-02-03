中国军官传递奥运火炬为何激怒印度？

（德国之声中文网）因为中国安排曾参与中印边境冲突的军官传递冬奥会火炬，印度决定不派外交官出席开幕和闭幕仪式。

这场边境争端是怎么回事，军官参与火炬传递为什么激怒了印度政府？

外交抵制

直到本周，印度还在考虑让其驻北京大使馆的高级外交官参加北京冬奥会，尽管美国、澳大利亚、英国和加拿大等几个国家将进行外交抵制。这些国家外交抵制的理由是中国侵犯人权，但允许其运动员参加比赛。

事实上，在去年11月的金砖国家（即主要的新兴市场国家）峰会期间，印度与俄罗斯一起对北京冬奥会表示支持。

但是，在2月2日举行的北京冬奥会火炬传递活动中，其中一名火炬手是曾经于2020年参与过中印边境加勒万河谷冲突的解放军边防团团长祁发宝。中国这种操作激怒了印度政府。

中国官媒《环球时报》周三刊发了祁发宝手持火炬慢跑的场面，引来印度前外交官和国防专家的批评。

印度政府立即谴责中国选择祁发宝担任火炬手的决定，批评中国政府将奥运会政治化。

印度外交部发言人说，"中国选择将奥运会这样的活动政治化令人遗憾"。他说，印度驻北京大使馆不会派代表参加冬奥会开幕式和闭幕式。

北京没有立即对印度的宣布作出回应。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



致命的边境冲突

印度的愤怒和对奥运会的外交抵制源自近两年前的边境冲突。

中印边境存在一条争议边界，被称为实际控制线。1962年，此边境争端导致了一场武装冲突，最后以脆弱的休战协议收场。此后，双方部队驻守对峙，但是同意避免武装冲突。

2020年6月，几十年来最致命的一次冲突改变了中印关系。中印两军在加勒万河谷发生流血冲突，20名印度军人在冲突中死亡，中方有4名官兵阵亡，其中边防团团长祁发宝在冲突中受重伤。

旷日持久的对峙

冲突发生之后，这两个核大国矛盾升级。随后，尽管双方在军事、外交和政治层面进行了会谈，但局势依然紧张。

两国在争议边境土兵数万，配置了大炮、坦克和战斗机等装备，还翻新了几条战略通道和桥梁。两国军队还公开进行了大型战备演习。

双方在政治上的紧张局势也不遑多让，两国外交官经常相互嘲讽。

接下来将发生什么？

不过，印度还将参加北京冬奥会。印度唯一参赛运动员是高山滑雪选手阿里夫·可汗（Arif Mohammad Khan），来自印度控制的克什米尔地区。据说他将参加开幕式。

周五出版的印度《展望》杂志引述他的话说："这是一次外交抵制，而不是运动员抵制。"

但是，中国选择祁发宝出任火炬手，以及由此导致的印度外交抵制，预计将会让两国紧张关系进一步升级。2021年，祁发宝被中共中央军委授予"卫国戍边英雄团长"荣誉称号。

新德里传来另一条相关消息：全印电视台（Doordarshan）周四宣布，它将不会转播北京冬奥会开幕式和闭幕式。

(美联社)

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