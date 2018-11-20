中国军事升级 美国備感威胁

(德国之声中文网) 一名国防部资深情报官员週二 (1月15日) 接受媒体採方时表示，美国政府认为中国在军备升级与军队训练方式现代化的前提下，它们也会更有自信来发动区域性战争。这样的发展令华盛顿备感压力。此外，中国政府近期也表明夺得台湾主权是首要目标。

该官员也说虽然中国能轻易对台湾发射飞弹，它们还未具备武力统台的军力。此报告发佈前一週，中国国家主席习近平要求中国解放军做好作战准备。而中国除了警告美国别升级与台湾的军事关係外，也强调会透过武力宣示对台湾的主权。自从美国总统特朗普上任以来，美国透过不同管道来强化与台湾的关係，包含授权军售与升级官方交流的层级。

然而，该名官员也说中国在尝试推动军事现代化的过程中，也会面临许多挑战。中国目前严加控管区域军事行动，而建立一支能在远方执行複杂的大型军事活动的军队，对中国来说是非常挑战的。

美国国防部週二发佈的报告广泛的探讨中国如何使军队现代化，并将其军事行动拓展到全球各地。美国担忧的是当中国拓展到一定程度后，中国政府便可能随时决定发动区域性武装冲突。报告指出:「中国的军事现代化，是在中国长期想统一台湾并防止其宣布独立的前提下所催化出的结果。中国政府在假设外国政府会军事介入两岸冲突的情况下，要求中国解放军研发出各种防止他国军队介入的系统」。

报告也预测，未来几年，中国解放军的设备可能会更先进，拥有能与其他先进国家军队相比的战机、战舰、飞弹系统以及发达的太空跟网路军力。报告指出，来自中国的网路威胁一直是美国很担忧的一块。这包含了数据窃取、盗取商业机密还有中国不断尝试提升发动网路攻击的能力。受访的美国官员强调中国过去几年不断尝试将网路战的能力与其他武器做整合，并应用在实战中。

中美关係紧绷

另一方面，中国与美国过去一年的军事与经济关係都十分紧绷。特朗普因不满中国政府逼迫外国公司进行技术转移或窃取它们的机密技术，下令对价值2500亿美元的中国进口货品徵收25%的关税。中国则是下令对价值1100亿美元的美国进口货品加徵关税。

去年美国国防部则以北京在南海武力扩张为由，决定不邀请中国参加美国同其他数国在太平洋举行的军演。中国的崛起也让美国过去几年开始将军事目标转移到南太平洋。美国去年发佈的国防策略中指出与俄罗斯跟中国之间全方位竞赛，是十分重要的。该报告也强调中国的武力扩张与俄罗斯的侵略性都在威胁美国的军事优势。美国的代理国防部长沙纳罕 (Pat Shanahan) 1月2日向军官表示华盛顿现阶段的目标只有中国。

杨威廉/罗法 (美联社、路透社)